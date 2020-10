Idén hetvenéves a kisapostagi evangélikus egyházközség

Jeles egyházi eseményekben bővelkedett az elmúlt hétvége Kisapostagon, Dunaújvárosban és Rácalmáson.

A kisapostagi evangélikus egyházközség 70 éves jubileumát ünnepelte, tájékoztatta lapunkat Stermechki András lelkész. Tőle tudjuk, hogy erre az alkalomra Fülöp Mihályné megírta a gyülekezet történetét, amit egy könyv formájában ki is adtak. A könyvbemutató előtt köszöntötték körükben Kondor Péter püspököt, aki először járt a kis Duna-parti településen és annak gyülekezetében. Nyár közepén, a vírusszünet idején fogadta el a meghívást, és most a második hullám ellenére is vállalta a vasárnapi hálaadó istentiszteleten az igehirdetést. Az istentisztelet kapcsolódott a teremtés hetéhez, hiszen a gazdagon díszített oltáron bőséggel voltak termények, zöldségek és gyümölcsök. A záró imádságban nemcsak a termésért és a gyülekezet 70 évéért adtak hálát, hanem imádkoztak a tanév kezdetén az iskolákért, a diákokért, a tanárokért.

Az istentisztelethez kapcsolódóan bemutatták Fülöp Mihályné és lánya, Agárdiné Ica munkájának gyümölcsét, a Kisapostagi evangélikus egyház története című könyvet. Ilonka néni a gyülekezetben nőtt fel, mindig felelős és aktív tagja volt a gyülekezetnek.

Az ünnepi alkalom után az udvaron közösen elfogyasztották a gyümölcsöket

Szülei példáján haladva gondnoki, pénztárosi és felügyelői tisztséget töltött be hosszú évtizedeken keresztül. Elvégzett szolgálatai után pedig még egy maradandó és hiánypótló munkát végzett el, megírta a gyülekezet 70 évének történetet, ebben lánya nagy segítségére volt. A könyvbemutató után az ünnepség a templom udvarában szerény kínálással ért véget Kisapostagon, hiszen 11 órakor már Dunaújvárosban szólt a harang.

Dunaújvárosban, a Nagy Tamás Ybl-díjas építész által tervezett templomban szintén először szolgált Kondor Péter püspök. Itt is csodálatosan díszített oltár fogadta a teremtés ünnepén résztvevőket, többek között Pintér Tamás polgármestert is. A köszöntőben dr. Baráth Károly felügyelő Vajda Péter pedagógus kapcsán is utalt a tanévre, és személyes hangvételű gondolataival köszöntötte a Déli Kerület püspökét. Az istentiszteleten a város egyetlen keresztyén könnyűzenekara, a Neopolis együttes szolgáltatta a zenét, valamint az egyetemes könyörgő imádságot a gyermekek olvasták fel. A gyümölcsöket az istentisztelet után az oltárról az udvarra vitték a résztvevők, ahol közösen elfogyasztották azokat.

Az ünnepi programsorozat utolsó állomásaként Rác­almásra érkeztek az egyházi vezetők, ahol a püspök megtekintette a rácalmási evangélikus-református templomot és a gyülekezeti házat. Itt Kissné Hullmann Vilma fogadta a vendégeket, és átadta a püspöknek a gyülekezet tavaly kiadott könyvét, amely a rácalmási evangélikusok 70 évét és a protestáns templomot mutatja be. Ezt követően a Jankovich-kúria udvarába is ellátogattak, ahol érdekességként az egykor ott élő nemesről beszélgettek, például arról, hogy Jankovich Miklós műgyűjtő vásárolta meg annak idején, 1804-ben 40 aranyért Luther végrendeletét, és az így került Magyarországra. Majd később a báró komoly gyűjteményét a Széchényi-könyvtárnak és Luther eredeti végrendeletét a magyarhoni evangélikus egyháznak ajánlotta.