Horgásztábort szervezett az egyesület Sárbogárd Örspusztán, a Nyalóka-szigeten

Gyermekeknek szervezett nyári horgásztábort a Dunaújvárosi Sporthorgász Egyesület és az Aranyponty Kft. közösen Sárbogárd Örs­pusztán, pontosabban a Rétimajorhoz tartozó kies Nyalóka-szigeten.

Örspuszta/Dunaújváros – A táborra komoly túljelentkezés volt, akár félszáz horgászni vágyó ifjú is lehetett volna a táborban, de húzniuk kellett egy limitet, így végül 30 gyermek élvezhette a táborozás örömeit hat napig. Ennek következtében aztán például Bokor Tamás, a tábor vezetője már saját horgászágyán töltötte az éjszakákat, hogy mindenki elférjen a szobákban.

A tábort komolyan támogatta a Magyar Országos Horgász Szövetség ­(MOHOSZ) is. Rengeteg felszereléssel érkeztek meg (biztos, ami biztos, a táborvezető 38 felszereléssel érkezett, hátha valakinek nem lesz), és a szülőknek köszönhetően bőven kiegészíthették az egyébként remek étkezéseket is, két hatalmas hűtő telt meg a hozott ételekkel. A 8 és 14 év közötti résztvevők között 8 lány is akadt, köztük olyan is, aki eddig még életében nem horgászott. Itt viszont már fogott is! És nem csak a botot. A tapasztalatuk sokféle. Egyharmaduk már kész horgászként érkezett, a másik egyharmad időnként horgászgat a szüleivel. A maradék fele még nem fogott botot soha.

Nyitásként hat-hét halat is fogtak

Mondani sem kell, hogy már az érkezés napján horgászni kellett, mert nem bírtak a fiatalokkal, annyira lelkesek voltak. Voltak olyan csapatok, ahol már nyitásként hat-hét halat is fogtak fejenként. A felnőttek, Bokor Tamás, Németh Miklós és Szlivon Zoltán lényegében alig jutott hozzá, hogy maga is botot ragadjon, mert folyamatosan segítettek az ifjaknak szerelvényezni, csalit keverni, horgot kötni. Reggel hétkor zenés ébresztőre keltek. Mire másra, mint a Nagy Hohoho zenéjére?

A reggeli torna és a reggeli után jöttek a programok, aminek nagy része persze a horgászat volt. A programok között olyan különleges élményt nyújtó események is voltak, mint a halászati múzeum látogatása, amit rendkívüli mód élveztek a gyerekek. Megnéztek egy régi halászfalut és egy földbe ásott halászlakhelyet is. Pihenésképpen pingpongozni, csocsózni, mobil tollasozni, focizni is lehetett. De mivel záruljon egy nap egy horgásztáborban? Persze, hogy horgászattal! Még a vacsora után is sokan ezt választották, akadtak lányok, akiket negyed tízkor már úgy kellett beparancsolni a víz mellől. Természetesen volt olyan este, amikor ropogott a tábortűz is, és olyan is, amikor névnapot ünnepeltek. Volt előre megírt szoros program, de úgy döntöttek, a horgászkedvet nem nyomják el mondjuk egy sorverseny kedvéért.

Azért ne úgy képzeljük el, hogy a felnőttek mindenben a gyerekek keze alá dolgoztak! A cél az volt, hogy ők maguk is megtanulják és gyakorolják a különféle fogásokat. Minden napra jutott tapasztalat bőven. Erről napló is készült. Még olyanokat is megmutattak nekik, régen hogyan készítettek horgászbotot ágakból, parafadugóból, csalinak pedig paprikás kenyeret. Különleges gyakorlati bemutatót is láthattak. Mivel Szlivon Zoltán hivatásos halászati őr, ifjú segítőjével bemutatót tartottak arról, hogy milyen az, amikor a horgász együttműködő, vagy ha ellenkezik, és milyen a halőr hozzáállása ilyen helyzetekben. Egészen odáig fajulhat a helyzet, hogy – mint a bemutatón is – megbilincseli a renitens horgászt. A gyakorlatban minden technikát nem tudtak megtanulni, hiszen ez a félsziget egy halneveldét ölel körül, amit időnként lehalásznak. Így aztán főleg békés halak, pontyok vannak a tóban, így a pergetés vagy a rablóhorgászat itt nem gyakorolható, az úszós és a feeder technika jöhet szóba. Magától értetődően horgászverseny és éjszakai horgászat is szerepelt a programban, és meglátogatta őket Jankovich Krisztián is, aki 2018-ban távdobó világrekordot állított fel feeder bottal.

A tábor fénypontja is egy vendég volt, a Duna ikonja. Vélhetően nincs olyan horgász, aki nem ismeri Bokor Károly nevét.

Horgászszakíróként is ismerhetjük, de a Fishing & Hunting képernyőjéről ugyanúgy, eddig 7 könyve jelent meg, ott van a szakkiállításokon és nem utolsó sorban a MOHOSZ alelnöke, a Horgász Egyesületek Baranya Megyei Szövetségének elnöke. Ő a ragadozó halak fogásának mestere, számtalan módszert ismer és gyakorol. Előadásában a pergetés különféle módjai, az éjszakai, felszíni wobblerezés is elhangzott, de minikvíz-vetélkedőt is rendezett a gyerekeknek, ahol a legjobbak ajándékot is kaptak tőle. Nem véletlen, hogy ott volt a táborban, hiszen a ­MOHOSZ óriási hangsúlyt helyez az utánpótlás kinevelésére, idén is 30 millió forint körüli összeggel támogatta csak a táborokat, ezt is több mint félmillió forinttal.