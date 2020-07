Hogyan nyaraljunk idén nyáron?

A koronavírus-járvány jelenleg is magas aktivitást mutat a világ több országában, ezért a nyári utazásokkal kapcsolatban ajánlott a fokozott óvatosság. Persze a Covid-19 mellett számtalan más körülmény is megnehezítheti a nyaralásunkat. Erről kérdeztük Dózsáné dr. Sasvári Ildikó járási tiszti főorvost.

A címben taglalt kérdés alapesetben bagatellnek tűnik, hiszen nyaranta gyakorlatilag mindenki – pénztárcától függően – országon belül vagy kívül, de elutazik, hogy kikapcsolódjon és feltöltődjön. Az idei nyár – már július van – azonban egészen biztosan más. A koronavírus okozta helyzet miatt több cikkünk, illetve a duol.hu oldalunkon, több szavazás is foglalkozott a nyári időtöltés témakörével, olvasóink közül pedig többen is megosztották történetüket, arról, hogy az idei „nyaralás” – már ha lesz egyáltalán – bizony másként zajlik majd, mint a korábbiak.

A járvány kitörése után nem sokkal mi magunk is utána jártunk a Magyar Biztosítók Szövetségénél (MABISZ), valamint egy helyi utazási irodánál: mi a teendő akkor, ha lemondanánk a jó előre lefoglalt szállást, nyaralást?

Bár ezek az anyagok a járvány kitörése után nem sokkal születtek, nem árt utánajárni annak, hogy a jelenlegi helyzetben mit ajánlanak a szakemberek, mire kell készülni, ha mégis utazni támad kedvünk.

A Covid-19-en túl

Nyilvánvaló, hogy jelenleg a koronavírus-fertőzéstől tart mindenki leginkább. Emellett azonban számos más olyan tényező is lehet, amely tönkre teheti a kellemesnek szánt időtöltést. Ezekre hívja fel a figyelmet, Dózsáné dr. Sasvári Ildikó járási tiszti főorvos:os:

„A legfontosabb azt gondolom – úti céltól függetlenül –, az előzetes tájékozódás a nyaralóhelyre vonatkozó utazási előírásokról, az adott hely higiénés rendszabályairól, szokásairól. Ebbe az is beletartozik, ha valaki Európán kívül, egy távolabbi földrészre utazik, mindenképpen nézzen utána, hogy szükséges-e bármilyen kötelező védőoltás felvétele. Ezeknek az információknak bárki utána nézhet az interneten, az ÁNTSZ honlapján is.”

A szakember szerint a tájékozódást már érdemes jóval az utazás megkezdése előtt elindítani, ugyanis, ha már a kiutazás ideje alatt egészségügyi problémánk adódik, jó, ha tudjuk, hova lehet fordulni. A szállodákban megvannak az erre kijelölt egészségügyi szolgáltatók, de ha apartmanba vagy táborozni indulunk, jó, ha tisztába vagyunk a lehetőségeinkkel.

Emellett lényeges, hogy bár a nyaralás „ki van fizetve”, ha nem érezzük alkalmasnak magunkat az utazásra, inkább mondjuk le, ne veszélyeztessük saját magunk vagy mások egészségét.

A higiéniai szabályok betartása

A higiénés szabályok és azok betartása mindig, minden körülmények között fontos. Különösen igaz ez akkor, ha külföldre, általunk nem ismert kulturális közegbe érkezünk. Az ottani szokásokat és ajánlásokat mindenképpen tartsuk be, legyen szó étkezésről vagy folyadékfogyasztásról. A rendszeres kézmosásra, kézfertőtlenítésre is ügyeljünk.

A szakember kiemelte: a fent leírtak közül a legfontosabb az előzetes tájékozódás ebben a jelenlegi helyzetben, továbbá minden esetben legyünk tisztában az adott országba beutazókra vonatkozó esetleges karantén-kötelezettséggel is.