Hogy ne fázzanak, ha látogatót fogadnak

Ismét beigazolódott, hol nagy a szükség, közel a segítség. Az Épduferr Zrt. nemes felajánlásának köszönhetően tegnaptól már nem kell fázniuk a Jószolgálati Otthon Bercsényi utcai bentlakásos intézményének ellátottait meglátogató hozzátartozóknak.

– Merthogy szeptember óta lényegében nem látogathatták szeretteiket, az intézmény teljesen izolálta az ellátottakat saját védelmükben. Mondhatnánk, hogy már hozzá vannak szokva a bezártsághoz, hiszen tavasszal 103 napig a külvilágtól elzárva éltek, ha ezt meg lehetne szokni. De nem lehet. A szülők, hozzátartozók az intézmény vezetőivel közösen természetesen most is keresték a kapcsolattartás módját, azonban ezt csak úgy tudták megoldani, hogy a kerítésnél állva, a másfél méter távolságot betartva legalább láthatták egymást, és pár szót válthattak is.

Palkovics Milán maga mutatta meg az otthonossá tett konténert

Kecskés Rózsa, a Jószolgálati Otthon Közalapítvány vezetője a tiszti főorvossal egyeztetve arra jutott, hogy a tél közeledtével egy olyan konténer jelenthetné a megoldást, amelyet középütt egy plexi fallal elválasztanak, így legalább az időjárástól védetten találkozhatnának biztonságban. Utánajárt, és elkeseredetten vette tudomásul, hogy áprilisig egy ilyen megoldás félmillió forintjába kerülne az otthonnak. Erre nem volt fedezetük.

A közösségi oldalon kért segítséget, amelyre jelentkezett is az Épduferr Zrt. részéről Palkovics Milán, az igazgatóság elnöke és Furda Vanda igazgatósági tag, és felajánlották, hogy ők biztosítják a szükséges hozzávalókat. A konténert (amit minden látogatás után fertőtlenítenek) elválasztották, kerekesszékes rámpát kapcsoltak hozzá, valamelyest berendezték, a fűtést, világítást megoldották, és felállították az intézmény udvarán. Tegnap délelőtt az otthon vezetői, Kecskés Rózsa és Csepelyi Anna mellett Barta Endre humán alpolgármester köszönte meg áldozatvállalásukat.