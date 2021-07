Hintók sokasága, főúri könyvtár, és a szovjet városparancsnok

Magyarország igen gazdag kastélyokban, a kastélyoktól kisebb méretű kúriákban, palotákban. Sajnos a szocializmus éveiben nagyon sokat elhanyagoltak, jobb esetben valamilyen mezőgazdasági épület lett belőlük, rosszabb esetben a megszálló szovjet csapatok gyakorlatilag elpusztították. A keszthelyi Festetics-kastély azon kevesek közé tartozik, amely megúszta a pusztítást, és egyes részei a szocializmusban is gyönyörű állapotban fogadhatták a látogatókat.

A Festetics-kastélyt (mostani hivatalos nevén Helikon Kastélymúzeum) 1745-ben Festetics Kristóf (aki a horvát származású család tolnai ágához tartozott, s alapította meg a keszthelyi ágat) kezdte el építtetni, a munkálatok öt éven keresztül tartottak. Persze folyamatosan alakították, fejlesztették, egészen az 1880-as évek végéig.

A Festeticsek az egyik legjelentősebb magyar nemesi családnak számítanak, 1944-ben hagyták el az országot. Festetics IV. György a legidősebb „keszthelyi”, aki nyolcvanegy éves, a vírus előtt rendszeresen hazajárt, remekül beszél magyarul, most ő lenne a kastély ura.

De térjünk vissza a keszthelyi kastélyra, amelynek igen kalandos a története. A közelmúltban családi kirándulást szerveztünk Keszthelyre, és természetesen kihagyhatatlan volt a kastély meglátogatása. (Jól kezdődött a programunk, mert az egyik étteremben olyan bográcsgulyást ettünk, amire még nem volt példa.) Utána, igaz, teli gyomorral, de a kastély felé vettük az irányt. Újabb váratlan élmény ért minket: meglepően olcsó volt a belépő. A kastélylátogatáshoz választhattunk a hat állandó kiállításból egyet, és mi a hintókiállítás mellett döntöttünk, később kiderült, nem hibáztunk. Több mint hatvan darab – a restaurálások miatt a szám változó –, XVIII–XIX. századi kocsit, hintót és lovas szánt tekinthettünk meg. Olyan különleges hintókat is, amelyek az egészen kicsi gyerekeknek készültek, főúri gyermek felirattal. A magyar történelem híres személyei által tulajdonolt hintókat is megcsodálhattunk: láthattuk Mária Valéria főhercegnő utazókocsiját, Ferenc Ferdinánd park kocsiját, vagy például Rudolf trónörökös homokfutóját.

Ami ugyancsak érdekes, hogy a hintók mellett az 1900-as évek elejéről való gyönyörűen felújított – ez a hintókra is érvényes – automobilokban is gyönyörködhettünk.

A hintókiállítás után jöhetett maga a csoda, a kastély könyvtára. Magyarország egyik legszebb könyvtári műemléke, s egyben az egyetlen Európában épen maradt főúri magánkönyvtár – a második világháború alatt sem károsodott – eredeti gyűjteménnyel és berendezéssel. Annak ellenére sem károsodott, hogy 1945. március 30-án a szovjet csapatok megszállták Keszthelyt és a kastélyt is. Persze pusztítást végeztek az épületben, de egy része, köztük a könyvtár megúszta. A történet érdekes: a szovjet városparancsnok, aki egy ukrán tanár­ember volt, a Festetics család alkalmazottainak közbenjárására befalaztatta a könyvtárat és a mellette lévő néhány helyiséget, így a könyvtárterem és értékei nem estek áldozatul a fosztogatásoknak.

A kastélyban akkor már egy katonai kórház működött, ezért a befalazásra a tiszt ráíratta, hogy karantén, fertőzött terület, így békében hagyták a könyvtár területét.

Kárt mindössze egy, a könyvtár ablakán becsapódó lövedék okozott, amely megsemmisítette a terem közepén álló íróasztalt, és a szétcsapódó repeszek mintegy harminc könyvön hagytak nyomot. Jelenleg több mint nyolcvanhatezer egységből áll a gyűjtemény. Olyan különlegességekkel, mint például Thuróczi János latin nyelvű Magyarok Krónikája 1488-ból. Ami igazán különleges, hogy a könyvtár nemcsak múzeumként szolgál, hanem a könyveket a helyszínen el is olvashatjuk, amihez kutatójegyet kell vásárolni, persze kölcsönzésre nincs lehetőség. A könyvtár 1948-ban állami tulajdonba, az Országos Széchényi Könyvtár kezelésébe került 1974-ig – olvasható a kastély honlapján.

Maga a kastély százegy helységből áll, jó részük látogatható, ezek megtekintésével megismerhetjük, hogyan is éltek a főurak. Mit mondjak? Nem rosszul.

Egyébként nagy köztisztelet övezte őket, a nép szerette a Festetics családot. Sok más főúri családhoz hasonlóan rengeteget tettek az országért, sokat jótékonykodtak. Festetics III. György felesége, Maria Haugwitz például nagyon sok szegény család gyerekét fogadta keresztgyerekének. Egy érdekes történet még: a keszthelyi gimnázium falán egy tábla emléket állított a Festeticseknek, és 1945 után azt nem verték le, csak megfordították, majd amikor olyan lett a politikai helyzet, egyszerűen visszafordították.

Szóval a kastély gyönyörű, és azt körülvevő park is. Érdemes meglátogatni, de annyi a látnivaló – van fizethető tárlatvezető is –, hogy egy napot érdemes a kastélyra szánni.