Hétvégére még egy lapáttal rápakolnak a Metal Factoryn

Ma és holnap az időjósok szerint enged a kánikula szorítása, így a fesztiválozók egyfelől megkönnyebbülhetnek talán egy kicsit a Szalki-szigeten. Másfelől viszont nem, hiszen a Metal Factory hátralévő két napján a program besűrűsödik, nehéz lesz összerakni a rajongói táncrendet, ha minden kedvenc bandánkat el akarjuk csípni.

Dunaújváros – Hétfőn a nulladik nappal kezdődött a fesztivál, és aznap inkább a viszontlátás öröméé volt a terep, mint az egy színpadon zajló koncerteké. Kedden aztán bedörrent mind a három színpad, és elkezdődött az igazi fesztiválosdi. Szerdán már egész szép tömeg mozgott lent a Szalki-szigeten, olyan rockmaratonos kezdett lenni a „fíling”. A hét legelviselhetetlenebb napja a hőség szempontjából a csütörtök volt, de a közönség bírta a kiképzést. Igaz, egy statisztikát érdemes lenne megnézni arról, hogy a napi sör- és fröccsfogyasztás mennyire ugrott ki ezen a napon a többihez képest.

Ezek után kanyarodunk ma rá a célegyenesre, jönnek a színpadokra a hazai nagyágyúk. A Hideghengermű színpadon Koroknai Árpi és bandája kezd, majd utánuk jön a Ragadozók. Majd Rudán Joe hozza a zenekarát, őket itt az Auróra követi, majd a Kalapács lép színpadra. Az Acélöntőmű színpadon szintén délután ötkor kezdődik a buli a Divided fellépésével, de lesz itt még Nova Prospect, Junkies és Depresszió koncert is. A Kokszolóblokk is öt órakor nyit, itt az este vastagját a Prosectura és a Hétköznapi Csalódások adja.

Ez a hétvége talán a Pokolgép-rajongók hétvégéje lesz. Pénteken itt lesz Rudán Joe, aki minden bizonnyal eltol egy-két Pokolgép-nótát, és nem sokkal utána Kalapács Józsi is a saját bandájával. Az a koncert sem valószínű, hogy lemegy Pokolgép-nóta/nóták nélkül. Szombaton pedig jön „a mester”, Kukovecz Gábor a Pokolgéppel, a mikrofonok mögött Tóth Attilával. Aki tehát szereti a Gépet, az kaphat belőle vastagon, mindhárom eddigi énekes tolmácsolásában meghallgathat pár hazai ősmetál nótát. A Pokolgépen kívül jön még a Cadaveres, Rómeó Vérzik, Road trió is jónak ígérkezik egymást váltva az Acélöntőmű színpadon. Nem szólva a Kokszolóblokkon a Subscirbe és Lazarvs koncertjeiről.

A menü tehát igen ínycsiklandozónak ígérkezik, talán a hőség is tényleg enged egy kicsit a forró szorításából, vélhetően a hétvége miatt a közönség létszáma is megnő, tehát minden adott lesz a fergeteges bulihoz. Vasárnap már a kiköltözős nap lesz, zárnak a fesztivál kapui, minden bizonnyal azzal a reménnyel, hogy jövőre végre meg lehet rendezni békés körülmények között az ünnepi, harmincadik Rockmaratont. Mi bízunk ebben, és abban is, hogy a Szalki-sziget adhat majd otthont annak a rendezvénynek is.