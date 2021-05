Hétvégén indul az eperszezon, épp egy szedd magad akcióval

Csizmadia Györggyel, a Venyim Gyümölcse Kertészet ügyvezetőjével egy hónapja beszélgettünk. Akkor a fő témánk a fagykár volt és az, hogy az időjárás miatt a méhek nem tudnak porozni. Most újra megkerestük a szakembert: hogyan is állnak a gyümölcsösök?

Ezt ne hagyja ki! Botcsinálta oktató lehetett Karácsony Gergely

Nagyvenyim – Egy hónappal ezelőtt Csizmadia György még nem tudta felmérni, mekkora kárt is okozott a gyümölcsösökben a tavaszi fagy.

– Most már viszonylag pontosan lehet látni azt, milyen is a helyzet. A környéken az őszi- és a kajszibarack teljesen elfagyott, országos szinten közepes termés várható. Ez elsősorban az északi részeknek köszönhető, ahol később kezdenek el virágozni a fák. A szilvába és a meggybe is belenyúlt a fagy, itt is közepes termésre számítunk. A cseresznyénél hasonló a helyzet, de a júniusi esőzések még befolyásolhatják a termést. Tavaly a sok eső miatt kirepedtek a gyümölcsök. Az alma és a körte esetében normál termés várható, nem lesznek ellátási gondok. A dió nem fagyott el, a tavaly rengeteg gondot okozó burokfúrólégy most is létezik, de a kéthetes érési késés miatt később kezdhetik el a kártevésüket. Ezért talán a tavalyi évhez viszonyítva az idén fele annyi lehet a dióban esett kár. Visszatérve a fagyos időszakhoz. Hiába maradt meg sok gyümölcsön a virág, azonban a hűvös, szeles tavaszi időjárás miatt nem tudtak a méhek porozni, ez pedig azt eredményezte, hogy nem termelődött nektár, és a magok nem lettek életképesek. A fagy ellenére jó lehetett volna a termés, de a beporzás nagyon hiányzik. Viszont az jó, hogy két hét késésben vagyunk a tavalyi évhez viszonyítva. Sőt, az elmúlt öt esztendőben egyre korábban értek be a gyümölcsök. Most a hűvös miatt késünk, de az az igazság, most állt vissza a világ rendje, most vagyunk időben – kaptunk helyzetjelentést Csizmadia Györgytől.

A Venyim Gyümölcse Kft. egyik főprofilja az epertermesztés. A szezon már elkezdődött, kíváncsiak voltunk arra, milyenek az eddig tapasztalatok – hivatalos nevén – a szamóca területén.

A szakember bizakodva látja a helyzetet.

– Mint már említettem, most vagyunk érés szempontjából időben. Amikor húsz évvel ezelőtt elkezdtük az eper termesztését, akkor pünkösdkor rajtolt a szedés. Most is ez történik majd, a hétvégén már lesz szedd magad akciónk. Sikerült eredményesen védekezni a korai érésű eprek esetében a fagy ellen, a későiek pedig még csak most virágoznak. A termés mennyisége és a minősége is jónak ígérkezik, hosszú szezonra számítunk, szerintem június végéig lesz eper a piacokon.

Az eperrel kapcsolatban talán érdekes kérdés, hogy évek óta nincs jelentős különbség a szezonkezdeti és a szezonvégi árak között. Ennek okáról Csizmadia Györgynek a következő a véleménye.

– Az árak stagnálásának a legfőbb oka, hogy a termesztés a szabadfölditől elment a fóliás felé. A fóliás esetében nem kell tartani az időjárás szeszélyeitől. Ahogy mondani szokták, esernyő kell az eper fölé. A fóliás termesztésnek pedig ugyanazok a költségei áprilisban is, mint júniusban. A másik lényeges meghatározója az árnak a munkaerő kérdése. A munkabérek nagyon megnőttek, amikor elkezdtünk az eperrel foglalkozni száz-százhúsz forint között mozgott az órabér, most ennek a tízszerese. De még nagyobb baj, hogy alig találni embert, aki hajlandó egész nap hajlongva szedni az epret. Tehát az idén is arra számíthatunk, hogy az egész eperszezonban hasonló árakkal találkozunk majd, mint most.

Ha az áraknál tartunk, érdemes megemlíteni azt, hogy a piacokon, az üzletekben mindig olcsóbb az importált eper, mint a hazai. A vásárlásnál az ár mindig döntő befolyásoló, de azért nem mindig az olcsóbbal járunk jobban, és ez az eper esetében is így van.

A tavaly pünkösdkor rendezett eperpiacon Feldman Zsolt, az Agrárminisztérium mezőgazdaságért és vidékfejlesztéséért felelős államtitkára elmondta, a hazai földieper jó minőségű, ízletes, szemben a több ezer kilométerről, külföldről érkező gyümölccsel, amit gyakran még zölden szednek le. A szamóca pedig a leszedés után már nem termel cukrot, így pirosabb még lehet, de ízletesebb nem.