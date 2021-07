Hétköznapi csodákkal a Csodaszarvas táborokban

A környékbeli általános iskolákban a Csodaszarvas-­program keretében megvalósuló, bennalvós, tematikus táborok diákjai a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Digitális Közösségi Alkotóműhelyét választották az egyhetes kalandozásuk egyik helyszínéül az elmúlt időszakban. Izgalmas volt!

Dunaújváros – Molnárné Lukács Anita kézművesoktató, pályaorientációs műhelymester elmondta, van olyan iskola, a Móricz Zsigmond Általános Iskola, ahonnan három csoport is érkezett a tíznapos sorozatban. Igyekeztek úgy felkészülni, hogy minden iskola saját, a Csodaszarvas közösségi program heti terveihez igazodó tematikája szerinti feladatot kaphasson.

Például a perkátai Hunyadi Mátyás-iskola témaköre a környezetvédelem volt. Ehhez a kézműves műhelyben gyártották le az áram nélküli „vízierőmű”, vagyis egy bájos vízforgató szerkezetét hagyományos kézi megmunkálással. Készült egy környezetvédelmi társasjáték is, amelyhez az egyedi figurákat 3D-s nyomtatóval nyomtatták ki Fábos Zsolt műhelymester segítségével. Grátiszként drónprogramozást is gyakorolhattak Verasztó Sándor programozó műhelymester irányítása mellett. Ebbe azért egy kevéske angoltanulás is belekeveredett, hiszen a vezényszavak alapvetően angolul vannak. De azért belefért egy kis csocsó és pingpong is az ebédszünetben.

Az említett két iskolán kívül részt vett még a programban a dunaújvárosi Vasvári Pál, és a Petőfi Sándor Általános Iskola, a mezőfalvi Petőfi Sándor- és a kulcsi Fekete István Általános Iskola is.

A programok rendkívül ötletdúsak voltak, a Vasvári-iskola tematikája példának okán a Nálad a labda! címet viselte, úgyhogy fakarikákból, 3D-nyomtatott bábukból gombfoci készült, a kézi gravírozóval pedig áttört, látványnak is szép labdát készítettek. Két iskolával is végigvitték Molnárné Lukács Anita élménypedagógiai projektjét, Kincses talaj a lábunk alatt elnevezéssel, ami lényegében a bogarakról szól. Az udvaron bogarakat kerestek, tabletekkel igyekeztek beazonosítani, mit is találtak, megbeszélték, hasznos vagy kártékony. A kézműves műhelyben kézzel készültek a katicabogár-formájú hűtőmágnesek, de 3D-nyomtatással is készültek bogarak. Ne gondolják, hogy ebből kimaradt a drón! A mozgásszimuláció célpontja a szúnyog volt, amihez jól illett a drón hangja is.

Gondolják, hogy az irodalomhoz már végképp nem lehet kapcsolódni egy ilyen helyen? Tévednek. A Móricz egyik csoportja a „Nemzeti és kulturális identitás” – irodalmi témakörben a Fehérlófia történetét választotta. Készültek a pólótervek, amiket saját alkotásként festettek a meséhez, a naplegendához kapcsolódóan, de készülhettek más technikákkal is a szuperhősök (akár olyan is, amelyik drónt használ), amiket lefotóztak, különböző programokkal hátteret készítettek és összevágtak belőle egy rövidfilmet.

Ha még ez sem lenne elég, volt olyan iskola, ahol erdőtüzet szimuláltak, a 3D-ben nyomtatott vödrökkel drónokról oltották a tüzet. Ugye, hogy érdekfeszítő?