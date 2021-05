Hetek, hónapok múlva büszkén tekinthetnek erre az eredményre

Miután a pénteki elődöntőben óriási izgalmak után büntetőkkel a DUE-Maarsk Graphics női vízilabdázói legyőzték az orosz Uralochkát, szombaton este Európa legrangosabb kupasorozatának, az Euroligának az aranyérméért játszhattak a görög Pireusz ellen. A kőkemény, nem egyszer durván játszó rivális végül egy góllal nyerni tudott, így tizenhat év után nem sikerült elhódítani a klub történelméből egyedül hiányzó trófeát. A lányok érthetően nagyon el voltak keseredve, de csak kalapemelés és köszönet jár nekik, büszkék lehetnek magukra!

Hat nappal a magyar bajnoki döntőben elszenvedett vereség után pénteken ismét komoly kihívás várt a DUE-Maarks Graphics női vízilabdacsapatára. Az újvárosi hölgyek 16 évnyi böjtölés után jutottak be ismét az Euroliga négyes fináléjába, az elődöntőben az orosz válogatottak sorát felsorakoztató Dynamo Uralochka várt Mihók Attila csapatára. Az már a találkozó előtt eldőlt, biztosan nem rendeztek magyar döntőt a budapesti Tüske uszodában, ugyanis a magyar bajnok ­UVSE 9-8-ra kikapott a görög Pireusztól.

A mérkőzés előtt biztossá vált, hogy nálunk nem játszhat egyik meccsen sem a bajnoki döntőben ujjsérülést szenvedő Gurisatti Gréta.

DUE-Maarks Graphics – Dynamo Uralochka 12–12 (5–2, 3–6, 1–3, 3–1), büntetőkkel 15–14

DUE-Maarsk: Magyari – Szilá­gyi 6, Horváth 3, Mahieu 1, Ziegler, Brezovszki 2, Garda 3 – Mucsy, Szabó N., Pál, Szellák, Huszti.

A meccs számos fordulatot hozott, a lányok vezettek már négy góllal is, aztán az oroszok kettővel, hogy a játékidő döntetlennel záruljon. A büntetőpárbajban Magyari három orosz lövést is kivédett, így a DUE-Maarsk nyert és döntőbe jutott. A dunaújvárosi klub legjobb Euroliga – akkori Bajnokcsapatok Európa Kupája – eredményét 2002-ben érte el, akkor ezüstéremmel zártak. Szombaton ismét aranyért játszhattak a Pireusszal. A két gárda legutóbb 2018 áprilisában találkozott a LEN Kupa fináléjában, akkor 13–11-re a dunaújvárosiak diadalmaskodtak.

Az első magyar emberelőnyből Garda vállalkozott, lövése elhalt a blokkban. A Pireusz élt első fórjával, amelyet Eleftheriadou váltott gólra. Ami nem jött össze először Gardának, az második alkalommal már igen, okosan helyezett a bal alsóba. Jött az újabb előny, és egy gyors labdajáratás végén Plevritou M. iratkozott fel a gólszerzők listájára. Ismét jött Garda, és egy felső kapufás bombagóllal ega­lizált. A görögök azonban ebben a játékrészben nem tudtak hibázni emberelőnyben, Tornarou góljával 3–2-es vezetéssel vonultak rövid pihenőre a felek. Magyari bravúrral nyitott a második negyedben, Szilá­gyi pedig egy gyors újvárosi akciót zárt le egy szépségdíjas lövéssel (3–3), majd a következő támadásnál is ő lett a főszereplő, Diamantopoulou kapus legnagyobb bánatára (4–3). Tapadtak a hellének, ezúttal Avramidou volt eredményes (4–4). Az újvárosi hálóőr menetrendszerűen szállította a bravúrokat, a bírópáros pedig néha érthetetlen ítéletekkel borzolta a kedélyeket. Joggal dühöngött egy sort Mihók Attila, „jutalmul” villant is felé a sárga lap. Mindként csapat precízen védekezett, ám a játékrész vége előtt 16 másodperccel ötmétereshez jutottak a görögök, amelyet Tsoukala értékesített.

Újvárosi góllal indult a folytatás, Garda pattintott lövése vágódott a kapuba (5–5), majd végre sikerült hatástalanítani egy görög előnyt, azonban sajnos a DUE hasonló próbálkozása is elhalt a túloldalon. Két ejtéssel is kísérleteztek a hellének a folytatásban, egyiket Magyari szedte le, a másik a kapufa segítségével hagyta el játékteret. Egyre feszültebb lett a hangulat, némi közjáték után Magyari babonázta meg Avramidout, akinek védte ötméteresét. Garda nem tett hasonló szívességet, kegyetlenül bevarrta a büntetőt, ismét vezettünk (5–6). Mahieu, majd később Pál is begyűjtötte harmadik kiállítását, így rájuk már nem számíthatott Mihók Attila a folytatásban. Tsoukala távolija valahogy átcsorgott az újvárosi gólvonalon (6–6), így hasonlóan drámainak ígérkezett az utolsó nyolc perc, mint pénteken. Továbbra is menetrendszerűen érkeztek a görög előnyök, ennek folyományaként Ziegler is begyűjtötte harmadik kisbüntetését, így tovább fogyatkozott a hadra fogható újvárosi keret. Három perccel a vége előtt a Pireusz legjobbja, Plevritou megszerezte harmadik gólját (7–6). Szellák pokolian nagyot küzdött egy kiállításért, Mihók is az időkérés mellett döntött. Kevesebb, mint másfél perc volt hátra a döntőből. Szilá­gyi elvállalta, lövése blokkról vágódott ki. Horváth harcolt ki a végjátékban egy újabb előnyt, Brezovszki kísérlete azonban nem jutott el a kapuig, a görögök nyertek. Amíg ők ünnepeltek, Mihók Attila teljesen jogosan reklamált még a LEN ellenőreinek, hiszen a végjátékban számos véleményes játékvezetői ítélet született.

Harisz Pavlidisz, az Olympiakosz vezetőedzője: – Akárcsak pénteken, ezúttal sem volt valami magas színvonalú a meccs, ennél sokkal jobban is tudunk játszani. A védekezésünkkel nyertük meg a mérkőzést, a negyedik negyedben elképesztően jól védekeztek a lányok.

Mihók Attila így értékelt az uszoda előtt lapunknak: – Megnyerni egy ilyen sorozatot, az egyben annyit is jelent, hogy megversz minden riválist, aki az utadba kerül. Közel voltunk a csodához, de ezen a szombat estén, ha minimális különbséggel is, de sajnos alulmaradtunk a világ egyik elitklubjával szemben. Az elődöntő után is elmondtam, hogy mi egy kis klub vagyunk, számunkra már az óriási teljesítményt jelent, hogy 16 év után újra itt vagyunk az Euroliga négyes döntőjében. Nagyon csalódottak vagyunk, mert végig megvolt az esélyünk a győzelemre, ám úgy nagyon nehéz vízilabdázni, hogy a kulcsjátékosaink közül hárman-négyen is kispadon nézik a legrangosabb nemzetközi kupa döntőjének végjátékát, mert kipontozódnak. A három centerünk közel öt percet tölthetett el a vízben.Majd így folytatta: – Ebben a sportágban viszonylag nehéz csere nélkül játszani, mi most erre kényszerültünk. Hatalmasat küzdöttek a lányok, borzalmasan elfáradtak a végére. Hittel és rengeteg munkával arra készültünk, ha beleadunk mindent, akkor megkapjuk a lehetőséget… A sportág jövője szempontjából is fontos lenne eldönteni, hogy pontosan mit is szeretnénk. Ha egy olyan vízilabdát, amely sokak számára vonzó és érdekes, akkor az lenne a cél, hogy azok a topjátékosok, akik ezt a sportot magas szinten játsszák, azok egy ilyen döntőben ne a kispadon szurkoljanak, hanem a medencében mutassák meg, mit is tudnak valójában.

Hozzátette, az utóbbi években számos nemzetközi sikert könyvelhetett el a dunaújvárosi klub, a LEN Kupa-győzelem, az európai Szuperkupa elhódítása után a hétvégén Euroliga ezüsttel bővült a dicsőségtabló.

– Nagyon közel voltunk egy újabb nagy eredményhez, így érthetően nehéz ezt most hirtelen feldolgozni. Amikor mindez kicsit leülepszik, talán hetek, hónapok múlva már büszkén tekintünk majd vissza erre az ezüstéremre. Komoly fegyvertény, hogy évről évre képesek vagyunk felvenni a versenyt a világ topklubjaival, nagy szponzor nélkül, főként a saját utánpótlásbázisra támaszkodva – tette hozzá Mihók, aki 23 éve irányítja a dunaújvárosi felnőtt női vízilabdacsapatot.