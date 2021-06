Henrietta, a kilencszeresen is magyar bajnok szkanderezőnk

Korábban, ha meghallottam a szkander szót, azonnal egy füstös kocsma jutott eszembe, ahol két, trikós ember feszül egymásnak, közben a közönség hangos kiabálással buzdítja őket. Nagyban segített ennek a képnek a kialakulásában az, hogy pár film is foglalkozik a témával, ott van például a Mr. Tűsarok híres jelenete vagy a Túl a csúcson című film, amelyben Sylvester Stallone egy kamionsofőrt alakít, aki mellesleg végig­szkanderezi a filmet. Ha elvonatkoztatunk a mozik világától, nagyon komoly sportággal van dolgunk. A sárosdi Barzsó Henrietta a közelmúltban megrendezett Magyar Nemzeti Döntőn megvédte magyar bajnoki címét, ezzel pedig ­kilencszeres bajnoknak mondhatja magát. Természetesen a tetemes érem- és trófeakollekciót tovább gyarapítaná Henrietta, akivel a kezdetekről és a tervekről is beszélgettem.

– Hogyan ismerkedett meg a szkanderrel?

– A testvérem révén, aki először fekvenyomott, majd szkanderezett. Láttam, hogy milyen eredményei vannak, és kicsit megirigyeltem, azt hozzá kell tennem, hogy 40 kiló sem voltam vaságyastul, akkoriban úsztam, a sport a mindennapjaim része volt. Szkanderben 55 kg az alsó súlyhatár, ezért a szüleim nem szerették volna, ha sportágat váltok. Az első versenyem jól sikerült, ez pedig meggyőzte a szüleimet is, hogy megállom a helyem, és jó eredményeket érek el. Már 10 éve az életem része, eleinte együtt ment az úszás, tánc és a szkander, majd végül csak az utóbbi maradt.

– Hogyan ítéli meg a sportág helyzetét?

– Vannak erős versenyzőink és az utánpótlás helyzetét is jónak ítélem meg. A nemzetközi mezőnyben nem a legjobb a helyzet magyar viszonylatban. Nemcsak a fiúk, hanem a lányok körében is egyre népszerűbb ez a sportág. Fontos megemlíteni a szponzorálást is, a versenyeken történő indulást saját magamnak finanszírozom, megkönnyítené a felkészülést, ha támogatnának ebben.

– Milyen elemekből épül fel egy edzés?

– Súlyzós edzéseket szoktunk végezni, ami hasonlít a testépítők munkájára. Speciális gépekkel dolgozunk még, illetve a fegyencedzést is beépítettük az edzésmunkába, ilyen a húzódzkodás, tolódz­kodás, fekvőtámasz. Ahogy időnk engedi, szkanderozni is szoktunk, hogy a technikai felkészülés is meglegyen.

– Mit ad ez a sportág egy fiatal lány számára?

– Rengeteg élményt, számtalan országba eljutottam a sport miatt, ahova nem biztos, hogy sikerült volna. Sok barátot szereztem a versenyek alatt, nagyon befogadó közösség ez, olyan, mint egy nagy család.

– Melyik volt az a verseny, ami valamiért emlékezetes marad?

– 2019-ben volt az Európa-bajnokság Görögországban. Környezet és verseny szempontjából is ez volt számomra az egyik legemlékezetesebb megmérettetés. A felnőttek között egy bronzérmet tudtam szerezni bal kézzel. Törökország és Malajzia is fantasztikus volt, ezekben az országokban is versenyezhettem.

– Milyen tornák várják a közeljövőben?

– Még elég bizonytalan a helyzet, úgy néz ki, hogy szeptember-október környékén megrendezik a világbajnokságot, amire szeretnék menni. Még nem biztos, ugyanis nem találtak még nekem ellenfelet, de lesz egy profi világkupa, július 24-én, ahol egy ötmenetes meccset szeretnének szervezni nekem.

Ha előre tudja, hogy kivel fog nyomni, akkor videókat néz a verseny előtt

– Hogyan néz ki egy ilyen verseny?

– Minden verseny esetében a szabályok ugyanazok. Kézfogást követően megfogjuk az asztalon a fogódzkodót és az ellenfél kezét, olyan előfordulhat, hogy nem tudunk összefogni, megegyezni, ilyenkor bírói állításra kerül sor. Ebben az esetben, ha azelőtt bemozdul a versenyző, mielőtt a bíró bemozdítaná a kezét, akkor fault jár, ha valaki összegyűjt két ilyen fault-ot, akkor az ellenfélé a győzelem. Korábban említettem az ötmenetes meccset, ez pedig azt jelenti, hogy ötször nyomunk, ha valaki nyert már háromszor, akkor a másik versenyző hiába nyer kétszer, attól még összegzésben a másik nyer. Jobb és bal kézzel is vannak versenyek, kisebb versenyen egy nap alatt lemennek ezek a versenyszámok, világversenyen eleve külön kategóriában indul a junior, mozgáskorlátozott, masters és felnőtt kategória, illetve első nap jobb, majd második nap bal kéz.

– Szkanderben melyik ország számít nagyhatalomnak?

– Oroszország és Kazahsztán. Minden kategóriában ott vannak az első háromban.

– Versenyek előtt külön felkészül az ellenfélből? Felépít egy taktikát ilyenkor?

– Ha tudom előre, hogy kivel fogok nyomni, akkor szoktam videókat nézni verseny előtt, kielemzem a mozdulatait. Létezik többféle taktika, sokat számít a gyorsaság, a technika és az erő is. Szerintem, ha ebből az egyik nincs meg, akkor hiába van meg a másik kettő, mivel mindegyikre szükség van. Ez nagyon összetett sport, fejben tudni kell, hogy éppen mit fogsz csinálni, és tudnod kell lereagálni azt, ha esetleg nem úgy kezdődik el a meccs, ahogy te szeretnéd. Régen inkább bicepsz, alkar technikát alkalmaztam, két éve inkább csuklóban szoktam nyomni.

– Ha valaki szeretne komolyabban foglalkozni ezzel a sportággal, hogyan kezdhet hozzá?

– Keressen fel bennünket és szívesen segítünk az edzésben, technikákban. Alapnak elég szerintem a húzódzkodás és a súlyzókkal történő edzés. Egy egyszerű súlyzóból is lehet alakítani olyan eszközt, amivel lehet dolgozni alkarra, ujjakra, nem feltétlenül szükséges azonnal speciális eszközöket venni.

– Mi az, amit még mindenképpen szeretne elérni?

– Egy világ- és egy Európa-bajnokságot szeretnék megnyerni. A legjobb eredményem egy világbajnoki második helyezés, ami már elég közel van a céljaimhoz.