Helyi motívumok, virágos környezet

Virágba borul az óvoda kerítése, és Dunaújváros jellegzetességei kerülnek a trafóház oldalaira.

Szembetűnő volt már az a változás is a Margaréta tagóvodába menet, hogy az intézmény melletti zöldterületen némi tereprendezés történt, a bokros részeket kivágták, és helyükre padokat tettek. Viszont a minap megláttuk Páhi Péter képzőművészt, amint épp az ott lévő trafóházat festi, különféle városi motívumokat alkot rá. Oda is mentünk hozzá, érdeklődni, hogy milyen projekten dolgozik.

A környezetszépítés előzménye az, hogy az óvoda kérésére az önkormányzat szakemberei kivágták az elburjánzott bokrokat, helyükre padokat telepítettek, és a tervek szerint hársfákat is fognak még ide ültetni az időjárás függvényében.

Az intézményhez tartozó szeméttároló állapota finoman szólva hagyott némi kívánnivalót maga után, de ezt is rendbe tették, a közétkeztetéssel megbízott Zalagast Kft. lefestette, és rácsokat is felszereltek rá.

Az önkormányzat az óvoda hátsó bejáratánál lévő területet még murvával is feltöltötte. Az ott lévő trafóház festését Raduka Zsuzsanna, a körzet önkormányzati képviselője kezdeményezte. Ezt szintén támogatta az önkormányzat, felvették a kapcsolatot a Kortárs Művészeti Intézettel, és itt kapcsolódott be Páhi Péter képzőművész a munkálatokba. Terveket készített arról, hogy milyen motívumokkal lehetne színesíteni az építményt. A koncepció az volt, hogy Dunaújváros jellegzetességeit festi fel rá, például az Aratók szoborcsoportot, de a békás szökőkút is ihletadó volt. A vázlatot elküldték az E.ON szolgáltatónak, amelynek vezetése szintén támogatta a kezdeményezést (a közelmúltban adtunk hírt egy hasonló akcióról, amikor is a Pannon Oktatási Központ diákjai festették át az energiaszolgáltató hozzájárulásával az iskola melletti trafóházat). Az E.ON elvégezte az alapozást, és már kezdődhetett is az alkotómunka.

A lelkesedés itt még nem állt meg, Páhi Péter arra is vállalkozott, hogy a trafóház és az óvoda hátsó bejárata közötti kerítésre is festene. A kerítés betonos részén kitört darabok is voltak, ám ezen hibákat kihasználva adta magát, hogy virágmintákat fessen belőlük, rájuk. A kivitelezéssel a jövő héten készülhet el.

Medgyesi Miklós önkormányzati szóvivő elmondta, a teljes környezetszépítő munkálat mintegy négymillió forintba kerül.