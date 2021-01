Hektikus esztendő után sok a kérdőjel a helyi ingatlanpiacon

Hektikus évet zárt az ingatlanpiac. A járványhelyzet hatással volt az adás-vételre és az építkezésekre is. Az előttünk álló évben a szakértők többsége bővülésre számít, ám Dunaújváros még mindig sajátos helyzetben van az ingatlanpiacon.

– Mit várok az idei évtől? Recessziót. Lehet, ha a járványhelyzet megszűnik, és részben visszaáll minden a régi kerékvágásba, akkor újra megélénkül a kereslet, és felfelé mozdulnak az árak, ám úgy vélem, ez nem lesz tartós. Sokan elvesztették az állásukat, vagy a vállalkozás került padlóra, így az emberek elkezdik felélni a tartalékokat, ha van – mondta el lapunknak Ordas István, az Ordas Ingatlan Iroda tulajdonosa.

A money.hu lapunknak küldött összesítője szerint majdnem 1,6 billió forint hitel landolt a háztartásoknál a három legnépszerűbb kölcsönből – lakáshitel, személyi kölcsön és babaváró támogatás – összesen több mint 1583 milliárd forintra szerződtek a bankok a 2020-as év első tíz hónapjában. A lakáshiteleknél a korábbi lendület alábbhagyott, de az államilag támogatott hiteleknek köszönhetően még így is pluszban maradtak. A személyi kölcsönök piaca a lakosság járványra adott „válaszának” köszönhetően 40 százalékkal szűkült. A babaváró kölcsön keretében pedig 523 milliárd forint ment a háztartásokhoz.

A lakáshitelpiacon 770 milliárd forintnyi új szerződést kötöttek a bankok tavaly az év első tíz hónapjában a Magyar Nemzeti Bank hivatalos adatai szerint, ez alig több mint 1 százalékos növekedést jelent éves szinten. Ez a korábbi években – 2019-es és 2018-as év egészében – elért 7, illetve 31 százalékos bővüléstől jóval elmarad, de a szerény növekedés a koronavírus-járvánnyal együtt azért kedvezőnek mondható. A piaci lakáshitelek vannak továbbra is fölényben, ám ezeknél az új szerződések összege 3 százalékkal, 641 milliárd forintra csökkent a 2019-es év első tíz hónapjához képest. Az államilag támogatott lakáshitelek összege ugyanebben az időszakban 39 százalékkal 124 milliárd forintra emelkedett – a money.hu jelentése szerint.

– A budapesti és székesfehérvári számok iránymutatóak lehetnek az aktuális trendeket illetően, ám Dunaújváros más – vélekedett Ordas István. – Évtizedes problémát jelent, hogy nem épülnek nagy számban új ingatlanok, nincs terv új társasházak építésére. E tényezők behatárolják a lehetőségeket az esetleges vásárlók és az eladók részéről is. Tény, a járványhelyzet ellenére sem változtak drasztikusan az árak Dunaújvárosban. Egy nem lelakott kétszobás panellakás átlagára 12–14 millió forint körül van. Ha nem lesz drasztikus gazdasági visszaesés, akkor ezek az árak maradnak 2021-ben is. A dunaújvárosi ingatlanárakat tekintve nagy kérdés a helyi nagy foglalkoztatók helyzete, aktuális beruházási hajlandósága is. A vasmű körüli bizonytalanság, az esetleges elbocsátások réme is óvatossá teszi a vásárlókat. A fent említett hitelkihelyezések jól mutatnak, ám ezek döntő része a fővárost, valamint a megyeszékhelyeket érinti. A környező településeken több építkezés, felújítás is zajlik jelenleg, tavasszal vélhetően még több lesz. A járványhelyzet miatt több kiváló szakember is újra itthon dolgozik, ez a vevők számára lehet pozitívum, hiszen az elmúlt években gyakorta tapasztalhattuk, egy képzett mesteremberre akár fél évet is várni kell. – mondta el lapunknak Ordas István, akit a befektetési célú ingatlanvásárlásról is kérdeztünk:

– Hosszú távon az ingatlan jó befektetés az elmúlt évtizedek átlagát tekintve. Dunaújvárosban az említett szűkös kínálat ellenére is jóval olcsóbbak az ingatlanok, mint például Székesfehérváron, az albérletek árai azonban nem csökkentek. Tehát még mindig jó befektetés egy jó helyen található újvárosi ingatlan.

A Duna House jelentése szerint a 2019-es évhez képet 2 százalékkal erősebb volt a december a lakóingatlan-piacon a becslés alapján.

A tavalyi év utolsó hónapjának 10 354 tranzakciójával, a negyedik negyedévben a 2019-es adatokkal szinte megegyező adás-vétel történt Magyarországon. Éves szinten az ingatlanközvetítő vállalat összesítése alapján 131 460 tranzakcióval zárt a piac, ami 12 százalékos visszaesést jelent 2019-hez képest.

Az elmaradást a Covid első hulláma alatti társadalami korlátozó intézkedések okozták, a március, április, májusi forgalom majdnem 40 százalékkal volt kisebb az előző évinél, a mélypontot április jelentette közel 60 százalékos elmaradással.

Januártól a kormányzati otthonteremtési támogatásoknak is köszönhetően aktív keresletet vár a Duna House, amely a tranzakciók számának növekedésével is járhat. 2021-ben az előrejelzése szerint a tranzakciók száma a 130–150 ezer közötti sávban fog elhelyezkedni.

– Számos tényező befolyásolja majd az ingatlanpiacot. Így január elején inkább szkeptikus vagyok, hiszen a lakosság tartalékai (is) visszaesnek. Egy járvány utáni gazdasági kilábalás azonban újra élénkülést hozhat majd – vélekedett Ordas István.