Hektáronként öt cent volt az ára a kincsekkel teli földrésznek

7 millió 200 ezer dollár­ért vásárolta meg az USA az oroszoktól Alaszkát. Az adásvételre 1867. március 30-án került sor, így Alaszka hektáronként öt centért cserélt gazdát.

Az emberek évszázadokon át keresték az úgynevezett északkeleti átjárót, amely Szibéria északi partvidéke mentén vezet az Atlanti-óceánról a Csendes-óceánra, hosszú ideig azt sem tudták, hogy van-e szárazföldi összeköttetés Ázsia és Amerika között. Alaszka az észak-amerikai kontinens északnyugati részén fekszik, területe 1,7 millió négyzetkilométer.

Vitus Bering expedícióit követően ismerték meg Alaszkát, majd kezdetét vette a terület betelepítése, ami a szélsőséges időjárás következtében lassan zajlott le. Bering felfedezésének köszönhetően az Orosz-Amerikának elkeresztelt, a cár fennhatósága alá került területen már 1781-ben létesült az első állandó orosz település, amelynek már iskolája és temploma is volt. I. Pál cár 1799-ben kormányzót nevezett ki, akinek székhelye a mai Sitka város helyén lévő Novo-Arhan­gelszk lett. Nemsokára megalakult az Orosz–Amerikai Társaság, amely felügyelte az alaszkai éltet és kereskedelmet. A XIX. század végéig mindössze néhány ezer telepes próbálta ott megvetni a lábát, és elsősorban szőrmekereskedelmet folytattak az őslakosokkal.

Az oroszok nem tudtak mit kezdeni vele

Az orosz fennhatóság alatt lévő terület sokáig érdektelen volt a cári birodalom számára, értéktelennek tartották, és Szentpéterváron nem voltak hajlandók komolyabb áldozatot hozni érte.

A helyzetet bonyolította, hogy az oroszok súlyos vereséget szenvedtek a krími háborúban a franciáktól és a britektől, valamint megnőtt annak a valószínűsége, hogy az amerikai kontinensen is konfliktusba kerülnek az angolokkal, akik már akkor is a kezükben tartották a szomszédos Kanadát.

Az oroszokban már az 1850-es években felmerült a gondolat, hogy eladják Alaszkát, de Nagy-Britanniát akkor nem érdekelte az ajánlat.

Az amerikaiak érdeklődését viszont felkeltette a vétel lehetősége, elsősorban William Henry Seward szenátor – aki egyébként Andrew Johnson elnök külügyminisztere is volt – érvelt mellette.

Az adásvétel – az akkoriban hatalmas vételár

Az amerikai polgárháború azonban évekre visszavetette az üzlet megkötését. Seward erőfeszítései nyomán azonban 1867-ben az orosz és az amerikai fél ismét tárgyalóasztalhoz ült, az oroszok washingtoni nagykövetüket, Eduard de Stoeckl bárót bízták meg a tárgyalásokkal. Az amerikai közvélemény kedvezően ítélte meg Alaszka megvételét, de a kongresszust már nehéz volt meggyőzni, mert a vételár akkor hatalmasnak számított.

Andrew Johnson elnök ellenzéke az adásvétel végett Seward külügyminisztert bolondnak nevezte, a szerintük értéktelen területet pedig ­„Jo­hnson jegesmedvekertjének” titulálták. Ezek a támadások elsősorban az amerikai vezetésnek szóltak, de az adásvétel kongresszusi ratifikálását alaposan késleltette. A szenátus viszont 37 szavazattal 2 ellenében támogatta az alaszkai vásárlást, amelyre 1867. május 3-án került sor.

Az angolokat akkor nem érdekelte az ajánlat, John­son jegesmedvekertje

Az adásvételi szerződést angol és francia nyelven írták alá, ezt követően 1867. május 3-án a dokumentumot maga II. Sándor cár látta el kézje­gyével. A szerződés kimondta, hogy a félsziget teljes területe, valamint a déli irányban 10 mérföld hosszú tengerpart az Egyesült Államok tulajdonába került. Érdekes, hogy a dokumentum orosz változata nem létezik.

1868. július 14-én megkötötték az üzletet. Oroszországban sokáig úgy vélték, a szerződés 99 évre szól, és hogy az oroszokat végül is becsapták. Érdekes, hogy a hidegháború időszakában a Szovjetunió diplomatáinak még hivatalosan is be kellett jelenteniük, hogy az országnak nincs követelése Alaszkával szemben.

Alaszka az USA-é – a lakosságot elüldözték

7,2 millió dollár kifizetésére csak 1868 augusztusában került sor, Alaszka hivatalos átadása Sitkában már 10 hónappal korábban, 1867. október 18-án lezajlott egy katonai ceremónia keretén belül. Ezen a napon Novo-Arhangelszkben Lovell Rousseau amerikai tábornok és Alekszej Pescsurov orosz fregattkapitány jelenlétében ágyúk sortüzétől kísérve levonták az orosz, majd felvonták az amerikai zászlót, és felszámolták az Orosz–Amerikai Társaságot. A területen élő mintegy 700 orosznak felajánlották az amerikai állampolgárságot, de többségük nem élhetett ezzel, mert a bevonuló amerikaiak elüldözték őket. Alaszka nem csupán 1,5 millió négyzetkilométerrel gyarapította az Egyesült Államok területét, hanem mérhetetlen mennyiségű természeti kincset is adott a gazdaságnak.

Területi vita robbant ki Kanadával

Ekkor alakul ki területi vita a Kanadát ellenőrző britekkel, akik igényt tartottak Alaszka délkeleti, aranyban gazdag lelőhelyeire, de egy nemzetközi bíróság az amerikai félnek adott igazat. 1917 óta az Amerikai Egyesült Államok október 18-át az Alaszka-napként ünnepli. Az állami dolgozók számára ma is fizetett munkaszüneti nap.

Alaszka 1912-ben lett territórium, majd fél évszázaddal később, az 1958. július 7-én tartott népszavazás eredményeként, 1959. január 3-án az Egyesült Államok 49. szövetségi állama.

Az is érdekes, hogy a szövetségi állam fővárosa nem Anchorage, ahol a lakosság több mint fele él, hanem az alig 30 ezres Juneau.

Ma is sokan foglalkoznak azzal a kérdéssel, hogy Alaszkát eladták, vagy csak bérbe adták, jó üzletet kötöttek-e akkor az oroszok, vagy egyszerűen átverték őket. Mivel a szerződés előkészítése titokban zajlott, így felerősödnek azok a hangok, hogy az amerikaiak valójában bagóért jutottak Alaszkához.

Ez már a történészek feladata, egy biztos, hogy Alaszka, egy fejlett, jól működő szövetségi állam, lakóit pedig minden bizonnyal nem zavarja az, hogy amerikai útlevéllel rendelkeznek.

