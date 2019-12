Hatalmas adonyi siker a rozéversenyen

Kunszentmiklóson december 6-án, hagyományosan Miklós napján rendezték meg az országos rozébor-versenyt. A viadal célja a rozé-, a sillerborok, gyöngyöző borok, pezsgők minőségének megmérettetése. A viadalon hatalmas adonyi siker született, Paulusz Imre rozéja aranyérmes lett.

A bírálóbizottság tagjai Miklós nevű borászok, valamint a 2016. és 2017. évi borversenyen rozé borukkal aranyérmeket nyert szakemberek. A borverseny elnöke dr. Kállay Miklós, a Szent István Egyetem Szőlészeti és Borászati Intézet emeritus professzora volt.

A mezőny nem akármilyen nevekből állt, az indulók között volt a Bodri Pincészet, a Koch Borászat, a Fritmann Borház, a Varga Pincészet, a Fritz Borház, az Ostoros Zrt., a Feind Borház, a Juhász Testvérek, a Thummerer Pincészet, Günzer Tamás, hogy csak néhány nevet említsünk meg a leghíresebb hazai borászok közül.

Nos, egy ilyen mezőnyben aranyérmesnek lenni egy kis családi hobbipincészetnek hatalmas dolog. Az pedig külön bravúros, hogy 18,8 ponttal a legmagasabb pontszámok egyikét kapta Paulusz Imre, háromszázhatvan mintából a hatodik lett az övé.

– Adonyból egyedül indultam, de próbálkoztam már korábban is, háromszor vettem részt a versenyen, eddig egy gyengécske ezüstéremig jutottam. Most sikerült aranyérmes bort készítenem. A helyén kezelem a dolgot, persze tisztában vagyok azzal, milyen nagy pincészeteket előztem meg. Amikor megtudtam, nem akartam elhinni, hogy milyen magas pontszámmal lettem aranyérmes, egy ilyen kis pincétől, mint amilyen az enyém, ez nagyon nagy dolog, de azzal is tisztában vagyok, hogy itt a vége, azokkal a technikai eszközökkel, amelyekkel rendelkezem, ez a csúcs, tudni kell, hol a határ. Továbbra is alázattal dolgozom majd, a pincében nálam továbbra is a bor az úr, a gazda csak segít abban, hogy jó legyen a minőség. Boldog vagyok. Visszaemlékezem arra, amikor tíz évvel ezelőtt ötvenéves lettem, a születésnapomon a barátaim arra kértek, kívánjak két dolgot, de ne mondjam el, csak ha megvalósul. Az első kívánságom az volt, hogy legyen unokám, szerencsére már négy is van, és hogy egyszer a legnagyobb borászok között legyen egy aranyérmes borom, most ez is sikerült. Van még egy álmom, nem teljesen kapcsolódik a borászathoz, de erről nem szeretnék többet mondani, de most úgy látszik, jövőre ez is teljesül, és akkor a bakancslistámon minden ki lesz pipálva.