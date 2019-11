Hasznos jótanácsokat kaptak az egészségnapon

Minek keresni a betegséget, ha az jön magától is – tartják sokan a nem éppen bölcs gondolatot. Nem így vannak viszont a nagyvenyi­miek, akik már több mint tíz éve járnak rendszeresen szűrőprogramokra. Ehhez pedig kiváló lehetőséget teremt minden esztendőben a két alkalommal megrendezett községi egészségnap. Így volt ez november 9-én is a Palágyi József Művelődési Házban, ahol dr. Reiter Gábor háziorvos védnökségével és házigazdai szerepvállalásával 14 órától 17 óráig tartott az őszi egészségnap.

A program fő pontjaiban előadásokat hallhattunk a magas vérnyomás elméleti és gyakorlati kérdéseiről, ebben dr. Reiter Gábor volt a segítségünkre. Pákozdi Zoltán a sürgősségi beteg­ellátás céljait ismertette az érdeklődőkkel. Markovics Petra dietetikus pedig a téli divatdiéták rejtelmeibe avatta be a közönséget, s bemutatkozott az új fogszakorvosi szolgálat is. Az előadások mellett részt vehettünk szűrőprogramokon is. A vizsgálatokkal párhuzamosan mód nyílt egészséges termékek – például mézek és sajtok – kóstolására, vásárlására. A program egyik különlegessége volt az ajándék szív­párna, amelyet a mellműtött nőkért akció keretében készítettek a nagyvenyimi foltvarrók és önkéntes asszonyok. A rendezvényen kérdeztük dr. Reiter Gábor háziorvost, vajon eléri-e célját a sok éve folytatott szűrési akció?

– Bizony helytelen gondolat a felvezetőben idézett magatartás, hiszen az időben észrevett, szűréseken kiderülő betegségeket hatékonyabban tudjuk gyógyítani. Tehát egészségesebb lesz a páciens, és nem kell a betegség stádiumait végigszenvednie. Ez a cél tehát, hogy a betegség korai időszakában felismerjük a problémákat. Például a mammográfiás szűrésnek köszönhetően húsz százalékkal csökkentek az emlőrákos megbetegedések. A méhnyakrákos szűrés esetében ez a szám legalább harminc százalék volt az elmúlt évek viszonylatában. Örömmel mondhatjuk, a lakosság tudatos betegségmegelőző magatartásának eredményeként ma ez a százalék a szinten tartást jellemzi. A többi szűrésnek megvan a Magyarországra jellemző rizikócsökkentő tényezője.