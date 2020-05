Hamarosan elkészülnek a mezőfalvi játszóterek

Sok régi és új játék, kondipark, műfüves focipálya szolgálja a szabadidő kellemes és hasznos eltöltését.

Hétről hétre új dolgokat fedezhetünk fel Mezőfalván a Rákóczi utcai játszótér felújítása során. A télen kezdődött több mint húszmillió forintos projekt során tavaszra megújultak a régi játékok, sőt újakat is telepítettek. Rendbe rakták a területet, kondiparkot alakítottak ki felnőtteknek, valamint járdát és műfüves focipályát építettek. A Rákóczi utcai eseményekkel párhuzamosan a Bartók utcai kis játszótérnél is jelentős átalakulást láthatnak az érdeklődők: a megújult környezet és az új eszközök hirdetik, Mezőfalván fontosak a gyerekek, a mozgás és az egészség!

A jelenlegi helyzetről a műfüves focipálya elkészültének alkalmából kérdeztük meg Márok Csabát, a település polgármesterét, aki elmondta lapunknak:

– Talán a külső szemlélőnek úgy tűnik, hogy készen van a projekt, de azért akad még néhány feladat. Hátra van még egy játék telepítése, a pálya mellett pedig hulladéktároló és padok elhelyezésére számíthatnak a területet látogatók.

Régi vágyuk a mezőfalvi lakosoknak, hogy használható és kulturált környezetben tölthessék el hasznosan az időt a gyermekeikkel közösen, illetve sportolhassanak a barátokkal, ismerősökkel együtt. Kiderül a polgármester szavaiból, hogy nagyon jó érzéssel fogadják a most elkészült játszótérrel és műfüves pályával kapcsolatos visszajelzéseket, ugyanakkor figyelmeztetnek is:

– A járványhelyzet miatt az igazi használhatóság egyelőre várat magára, viszont a fiatalok meglátva a műfüves borítást – a megfelelő védőszabályokat betartva – már boldogan próbálgatták. Szeretnénk, ha ezt a nagyon komoly értéket mindenki magáénak érezné, és ennek megfelelően vigyázna rá. Hangsúlyozni kell, hogy ez nem az enyém, nem a tiéd, hanem a miénk!

Mezőfalván a Rákóczi utcában tehát végre a községhez méltó játszótéren tölthetjük el a szabadidőnket, várhatóan sok család és gyerek örömére. Az említett felújításhoz hozzátartozik még, hogy a nagy lakósűrűségű, sokgyerekes Bartók utcában is rendezésre, felújításra került a játszótér. Továbbá a projekt keretén belül felülvizsgálták, rendbe tették az óvodai játszóteret is. Már csak a vírus okozta korlátozások megszűnésére várnak. Az ajánlásokat betartva azonban már most is lehet a megújult lehetőségekkel ismerkedni. A projekt a Leader pályázat és az önkormányzat saját forrásaiból valósulhatott meg.