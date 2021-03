Ha zavar az avar Kulcson, ismét szabad elégetni

A parlament által még tavaly nyáron elfogadott módosítás értelmében 2021. január elsejétől kezdődően országszerte tilos az avar­égetés és a kerti zöldhulladék égetése. De a december elején megjelent kormányrendelet teljesen felülírta a már elfogadott szabályozást.

A nyári döntéssel azt a rendelkezést törölték el, ami alapján az önkormányzatok szabályozhatják az avarégetést. Ennek célja az indoklás szerint a levegő minőségének javítása, és a lakosság egészségének védelme. Az égetés légszennyezettségre gyakorolt negatív hatása miatt ugyanis uniós kötelezettségi eljárás indult Magyarország ellen.

A rendelkezésnek megfelelően Kulcs önkormányzata módosította a környezetvédelemről és a köztisztaságról szóló önkormányzati rendeletét, és nem engedélyezte az avarégetést Kulcs település területén.

Az önkormányzat a téli időszakban kivárt, mivel februárig egyébként sem szükséges égetni az avart

A nyári döntést olvasva egyik szemünk sírt, a másik meg nevetett. Hiszen ahogy már többször írtunk róla lapunk hasábjain is, a természetvédők indokai érthetőek, mert érvelésük alapja, hogy rengeteg káros anyag szabadul fel az égetés során, és valljuk be, hogy azoknak a vitás kérdéseknek is elejét lehet venni az égetés tiltásával, amikor egyedül az égető állítja azt, hogy épp avart éget, de mindenki más tudja és szenvedi, hogy legjobb esetben is háztartási hulladékot tüzel.

Azonban 2020. december 2-án megjelent a kormány 549/2020. (XII. 2.) kormányrendelete a Magyar Közlönyben, ami teljesen felülírja a fél éve elfogadott módosítást és az azzal járó országos tilalmat. Ez a rendelet a koronavírus-járvány miatt bevezetett veszélyhelyzet idején alkalmazandó, levegőminőséggel összefüggő szabályokról szól, tartalma alapján a veszélyhelyzet megszűnéséig (korábban február 8-ig) továbbra is a települési önkormányzatok hatáskörében marad „a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapítása”.

Tehát amíg a veszélyhelyzet fennáll, addig továbbra is az önkormányzatokra van bízva, hogy engedélyezik-e az avar- és zöldhulladék-égetést, és ha igen, milyen feltételekkel.

Kulcs Községi Önkormányzata a téli időszakban kivárt, mivel úgy gondolták a döntéshozók, hogy február 8-ig amúgy sem lesz szükség avar­égetésre.

Közben a lakosság a közösségi médiában többször aggodalmát fejezte ki. Hiszen faluhelyen a metszések idején, vagy ősszel a falevelek miatt jelentős mennyiségű zöldhulladék keletkezik, amelytől eddig sokan égetéssel szabadultak meg. A komposztálással mint megoldással sokaknak az volt a kifogása, hogy a diófa leveleit, vagy betegséggel fertőzött növényi részeket nem lehet felhasználni benne.

Ezért a kulcsi önkormányzat is kereste a lehetséges megoldásokat. Mert segíteni szerette volna a lakosságot. Így felvették a kapcsolatot a hulladék elszállítással foglalkozó szolgáltatóval egy esetleges, december közepi plusz zöldhulladék-szállítási alkalom megrendeléséről.

Végül karácsony előtt egy nappal önkormányzati megrendelésre és finanszírozással Kulcson elvitték a zöldhulladékot a lakosságtól.

Február 23-án Kulcs település jegyzője a következőkről tájékoztatta a lakosságot a település hivatalos fórumain.

– A veszélyhelyzet legutóbb újabb kilencven napra kihirdetésre került, ezért önkormányzatunk úgy döntött, hogy visszaállítja az avarégetésre vonatkozó rendelkezéseket azzal a változtatással, hogy az avarégetést – a más településről érkező ingatlantulajdonosok érdekeit is figyelembe véve –, hétfői és pénteki napokon délelőtt 8–10 óra és délután 16–20 óra között, szélcsendes időben engedélyezi.

Az erről szóló rendelet elfogadásra került, tehát 2021. február 26. napjától a rendelkezés visszavonásáig ismét lehet avart égetni – informálta lapunkat dr. Neumann Helga, a település jegyzője.