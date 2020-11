„Ha voltak is tartalékok, mára már szinte teljesen elfogytak”

Az üzemi étkezdéken kívül egy héttel ezelőtt ismét bezártak éttermek, amelyek újfent kiszállításra rendezkedtek be, illetve elviteles rendszerben szolgálják ki a vendégeiket. További komoly bevételkiesést jelenthet decemberben, hogy várhatóan az év végi rendezvények többsége is elmarad a járványhelyzet miatt.

Bíztunk benne, hogy a vendéglátásban elkerülhetjük a tavaszihoz hasonló szigorú lépéseket, ám ahogy októberben és november elején egyre nőttek az esetszámok, már számítottunk rá, hogy ismét eljöhet a pillanat, amikor be kell zárni az éttermet, s ismét át kell állnunk kiszállításra. Bár sajnos volt alkalmunk tapasztalatot szerezni az átállás nehézségeiről márciusban, egy ilyen váltás mindig komoly kihívást jelent. Külön pech, hogy az újabb szigorítás Márton-nap környékén történt, hiszen ehhez az ünnephez komoly gasztronómiai hagyomány is kapcsolódik. Erre külön menüsorral, fogásokkal készültek a vendéglátóhelyek, így mi is – mondta el lapunknak Horváth Attila, a Campus étterem ügyvezetője, akit a közelmúltban bejelentett állami támogatásokról is kérdeztünk.

Egy ilyen váltás mindig komoly kihívást jelent

– Az egész ágazat számára fontos volt a járulékok elengedése, az 50 százalékos bérpótlás, és hogy öt százalékra csökken a kiszállított ételek áfája, ám tartok tőle, ha elhúzódik a járványhelyzet, akkor további eszközökre lesz szükség. Ugyanis, ha esetleg december közepével fel is oldanánk a jelenleg érvényben lévő szigorításokat, és ismét kinyithatnának az éttermek a karácsonyi és az év végi rendezvények jelentős részéről már akkor is le kellene mondani. Mindez komoly bevételkiesést jelent. A január és a február pedig hagyományosan nem a vendéglátás legerősebb hónapja. A szakma éppen ezért javasolta azt, hogy az állami támogatás 90 napig legyen elérhető. E lépéssel talán még jó pár munkahelyet és vállalkozást meg lehetne menteni a következő hetekben, hónapokban – tette hozzá Horváth Attila, aki kiemelte: a Campus étterem egy dolgozójától sem vált meg eddig:

– Az utóbbi években az volt a jellemző, hogy az éttermek és vendéglátóhelyek többsége befektetett, fejlesztett, bízva abban, hogy tovább tart majd a fellendülés, és emelni tudja majd szolgáltatások minőségét. Erre jött a járvány, és átszabott minden ilyen hosszabb távú tervet. A tartalékok, ha korábban voltak is, mára teljesen elfogytak, vagy végesek. Csak reménykedhetünk benne, hogy a szakemberek által felvázolt lehető legoptimistább forgatókönyv valósul meg, és mihamarabb visszatér a normális élet és újra kinyithatnak a vendéglátóhelyek.