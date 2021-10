Gyepgondozás: készülés a télre

„Az a szép zöld gyep, csak az fog nekem hiányozni.” Mondta Rajz János az Égigérő fű című filmben. Nos, az a szép zöld gyep sokaknak hiányzik, sokaknak nem sikerül a fűtelepítés. Ha mégis sikerül, akkor is nagyon kell figyelni, ilyenkor ősszel a tél beköszönte előtt (is).

Ha van olyan szerencsénk, és sikerül szép zöld, erős gyepet létrehozni az udvaron, vagy a kertben, úgy kell rá vigyázni, mint a hímes tojásra. (Én kétszer is közel voltam a sikerhez, de egyszer lelkesedésemben úgy megküldtem műtrágyával, hogy a nagy része kiégett. Az idén pedig olyan aszály volt, hogy rengeteget kellett volna locsolnom, azt pedig a gyűrűs kutam nem bírta. Ami érthetetlen: lehet bármilyen szárazság, a gyom az nő és elnyom mindent.)

A téli időszak előtt a fűnek szüksége van tápanyagra

De mi is a lényeg, mit is tegyünk mostanság, hogy megvédelmezzük a gyepünket.

Az első és legfontosabb lépés a gyepszellőztetés. Ennek lényege, hogy a fűszálak közül eltávolítjuk az elhalt szálakat, ezzel megakadályozzuk a gombásodást, penészesedést. A gyepszellőztetés során a talaj is fellazul, ami segíti majd a gyeptrágya felszívódását, illetve a csapadék is jobban be tud szivárogni a talajba. Évente két alkalommal javasolt a gyepszellőztetést elvégezni, de ősszel mindenképpen szükséges – írja közleményében a WOLF-Garten. (A gyepszellőztetést végezhetjük gereblyével, a gyep alapos átgereblyézésével. De vannak kifejezetten gyepszellőztetésre alkalmas elektromos vagy benzines eszközök is.)

A téli időszak előtt a fűnek szüksége van tápanyagra is – alacsonyabb nitrogén-, viszont magasabb kálium-tartalommal, ez utóbbi növeli a legjobban a fű ellenálló képességét –, hogy felkészült legyen a zordabb téli időjárásra. Használhatunk még kimondottan fűre való gyomirtót, ami mindent „elűz”, de a gyepünk megmarad. Itt azonban arra figyelni kell, hogy legalább fél évnek kell eltelnie a fűmag elszórása és a gyomirtás között.

Az őszi szezonban óvatosan kell bánni a locsolással, hiszen ősszel eleve több a nedvesség, az eső, a pára. A fű 60-80 százaléka víz, így a hideg időjárás könnyen fagykárokat okozhat. A fűnyírást is másképp kell elvégeznünk: ne hagyjuk öt centinél magasabbra a gyepet, a nyári tíz centis hosszúságról fokozatosan álljunk át az ötcentis magasságra. Ha ennél kisebbre vágjuk a füvet, nem tud jól fejlődni, ha pedig magasabbra hagyjuk, könnyebben elfagy.

Az utolsó fűnyírás ideje abszolút időjárásfüggő – leginkább a talaj menti fagyok befolyásolják. Valamikor már szeptemberben megtörténhet, de valamikor még novemberben is belefér egy nyírás. Ami még lényeges: ősszel ne hagyjunk levágott füvet a gyepen, az ugyanis ebben az időszakban már rothasztja az egészséges pázsitot.

A gyep őszi ápolásásakor kiemelten fontos a kártevők elleni harc is, és ott vannak a vakondok, amelyek védett állatok, de a legtöbb kárt a gyepünkben azok okozzák. Tavaszra a sok buckával, amit „készítenek”, szinte felássák a területet – legalábbis nálunk. Megoldás lehet, ha olyan mű­trágyát használunk a gyep esetében, aminek vakondűző hatása is van. Tehát irány, a kertünk, udvarunk, védjük meg a gyepünket!

(Forrás: agrarszektor.hu, ankert.hu.)