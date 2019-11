Gyakorlott elbeszélő stílusában, ízes nyelvezettel íródott a kötet

November 21-én 17 órai kezdéssel a József Attila Könyvtárban, november 25-én 16 órától a Pentele Klubházban mutatják be Schlitterné Nyuli Anna: Régi dunapenteli történetek III. kötetét, amely, miként az első két rész, a Rolling Nyomda Ház gondozásában jelenik meg.

Egy évvel ezelőtt, 2018. november 22-én a József Attila Könyvtárban mutatták be Schlitterné Nyuli Anna: Régi pentelei történetek I. és II. kötetét. Bóna István professzor írásos véleménye alapján döntöttek a sorozat kiadásáról.

Egy 1998. március 24-i keltezésű levél győzte meg a Pentele Baráti Kör vezetőségi tagját, Kemény Lajosnét, hogy publikálni kell ­nagynénje néprajzi forrásértékű hagyatékát. Bóna István egyetemi tanár személyes hangvételű levelében írja Schlit­terné Nyuli Annának: „Magam egy észak-alföldi nagy faluban voltam a ´30-as években gyermek, s olvasva azokat, történeteiből szinte megelevenedik a korszak, s feltámadnak emberei, akik az Alföldön is nagyon hasonló módon éltek, küszködtek, gondolkodtak. Viszont a Régi történetek a régi Dunapentelén már sokkal inkább irodalom (szépen megírt falusi novellák igaz történetekről, s régen élt emberekről), mint a szaknéprajz felé közelítő Volt egyszer egy Dunapentele… Ennek ellenére (vagy éppen ezért), érdemes lenne kibővítve önálló kötetben kiadni azokat.”

Közkinccsé tenni a hagyatékot

A Pentele Baráti Kör támogatásával Kemény Lajosné koordinálta a kiadással kapcsolatos munkákat: – Dunapentelei születésű vagyok, ahogyan felmenőim is több mint kétszáz évre visszamenőleg. Régi vágyam, hogy nagynéném munkáját az érdeklődővel megismertessem. A kézirat, ami hozzám került, unokaöcsém, Kiss Csaba és húgaim, Schlit­ter Szandra és Bianka becses nagyanyai öröksége. Köszönöm nekik, amiért lehetőséget kaptam tőlük, hogy e hagyatékot közkinccsé tegyem, így ismertetve meg elődeink életét másokkal is. Szeretném, ha ezekkel a könyvekkel is hozzájárulnánk ahhoz, hogy Dunapentele általunk, bennünk és utódainkban tovább éljen.

Korábbi megjelenések szaknéprajzi jelleggel

Schlitterné Nyuli Anna (1925–2003) 1969-ben kezdte el gyűjteni az elmesélők neveinek feltüntetésével, illetve saját neve alatt a Dunapenteléhez kapcsolódó történeteket. Az 1988-as Megyei Néprajzi Gyűjtőpályázatra küldött 300 gépelt oldalas, Régi történetek a régi Dunapentelén című pályamunkával a második, az Országos Néprajzi és Nyelvjárási Gyűjtőpályázaton harmadik helyezést ért el.

Az 1990-es években a kéziratok válogatásaiból négy füzet látott napvilágot. Volt egyszer egy Dunapentele 1. – Az emberi élet fordulói a bölcsőtől a koporsóig címmel 1992-ben jelent meg a legelső, a Dunaújvárosért Városszépítő és Védő Egyesület ajánlásával. Folytatódott a sorozat a Volt egyszer egy Dunapentele 2. – Négy évszak Dunapentelén címmel, 1994-ben. A dunaújvárosi Történeti Klub kiadásában, a Panni néni meséi I. – A Magyar utca és a Rácokköze Dunapentelén címmel, valamint a Panni néni meséi II. – Óvoda a 20. század eleji Dunapentelén címmel 1999-ben jelent meg.

Énekek és nóták lejegyzésévek kezdte

A szerző magáról így vall: „Schlitter Frigyesné, születtem Magyarország, Fejér vármegye, Adonyi járás, Dunapentele, Magyar utca 22. szám alatt, 1925. január 5-én. Lánykori nevem: Nyuli Panni. Amikor már több száz olyan éneket, nótát leírtam, amelyek az évek folyamán itt Dunapentelén a dalos lelkűek ajkán elhangzottak, gondoltam egyet. Azt gondoltam, ha ezeket leírom, miért ne írhatnám le az életüket is. Dunapentele életét a régi időkből, főleg farsangoló téli estéken elhangzott elbeszélésekből. Biztosan lesz az utódok között valaki, aki örömmel olvassa majd, hogyan éltek őseik?”

A Régi dunapentelei történetek I-II. kötet a Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával jelent meg. Kiadó: a Pentele Baráti Kör. Felelős szerkesztője Kemény Lajosné. A borítókra Kaizler Gitta festőművész pentelei festményei kerültek. A képanyagot a Pentele Baráti Kör biztosította. Készült a Rolling Nyomdában, 2018-ban.