Fűre lépni szabad. Na és jégre?

Biztonsági tanácsok mellett Varsányi Gyula a Dunaújvárosi Vízirendészeti Rendőrőrs parancsnoka a 2020-as esztendőt is értékelte.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

A múlt héten tapasztalható extrém hideg időjárás miatt megnövekedett a turistaforgalom a vízpartok közelében. A magyar tengernél is megfigyelhető volt a jegesedés, ahogyan több kisebb tó esetében is. Ugyanakkor emberéletet is követelt a „jégturizmus”: bányatóban lelte halálát egy extrémbúvár Apcnál. A 33 éves férfi jégbe fúrt léken keresztül ereszkedett a vízbe, de feljönni már nem tudott.

Az ilyen és ehhez hasonló esetek elkerülése érdekében beszéltünk a helyi vízirendészeti őrs parancsnokával, Varsányi Gyula, rendőr alezredessel, akit megkértünk a 2020-as, rendhagyó esztendő értékelésére is.

Életet menthet

A Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság felhívása szerint a szabad vizek jegén tartózkodni csak akkor szabad, ha a jég kellő szilárdságú, nem olvad illetve nem mozog. A gyakorlati tapasztalatok alapján az állóvizek jege akkor tekinthető kellő szilárdságúnak, ha vastagsága eléri vagy meghaladja a 10 cm-t.

– Ami nekünk nagyon fontos, hogy folyóvíz jegén tartózkodni minden esetben tilos. Éjszaka és korlátozott látási viszonyok mellett, járművel rámenni a jégre sem szabad. Kikötő-lekötő térségében szintén tiltott a jégen tartózkodni. Állóvízen azonban lehet, ami a szabadstrandra igaz lehet, bár némi vízmozgás ott is tapasztalható, áradás-apadás formájában.

A szervezet felhívásában foglaltak szerint állóvíz jegére csakis akkor lehet menni, ha az kellő szilárdságú, nem olvad és nem mozog. Az előrejelzések szerint azonban ettől már nem kell tartani, ezt erősítette meg az őrs parancsnoka is.

– Ha hihetünk a meteorológusoknak, akkor már mínuszok sem nagyon lesznek, tehát elolvad hamarosan még az a jég is, ami a szabadstrandon van, de az sem tekinthető összefüggő jégtakarónak. Itt jegyezném meg, hogy bár a múlt héten tapasztalt extrém időjárás valóban rendkívül hideg volt, a jég vastagsága nem volt megfelelő a biztonságos jégen tartózkodáshoz. – Varsányi Gyula hozzátette, bár több alkalommal is akadtak olyanok, akik a szabadstrand szélén sétáltak, szóbeli figyelmeztetés után elhagyták az érintett területet, így pénzbírság kiszabására, vagy szabálysértési eljárás lefolytatására nem volt szükség.

Covid-19 a vízen

Volt, amiben rendhagyó, volt, amiben viszont átlagosnak mondható év volt 2020 a Dunaújvárosi Vízirendészeti Rendőrőrsnek. Talán meglepő, de a vízi forgalomra is hatással volt a Covid-19-járvány.

– A Covid-19 vírus miatt beiktatott korlátozások természetesen a vízen is érvényben vannak. A horgászok esetében például ők sem lehetnek a vízparton este 19 óra után, vagy csoportos programok esetében a távolságtartás ugyanúgy érvényes itt is, mint bárhol máshol. Észrevehetően kevesebben voltak a vízen emiatt. Vízparton más a helyzet, az emberek szívesen jönnek sétálni, mégiscsak szabad levegőn tartózkodnak.

Ezen tényezők miatt jelentősen csökkent azoknak a helyzeteknek a száma, amikor az egyenruhások közbelépésére volt szükség.

A hajóforgalmat illetően sem volt kiemelkedő a 2020-as esztendő, az alacsony vízállás miatti hajó-fennakadások, illetve gázlónorma-sértések is ritkábban fordultak elő a szakasz területen, mint a korábbi években

A Dunaújvárosi Vízirendészeti Rendőrőrs tagjai a vízen és a vízparton egyaránt szolgálatot látnak el, a Duna jobb és bal partján, több megyén keresztül. Varsányi Gyula kiemelte, ebben az időszakban főként gépkocsival ellenőrzik a fennhatóságuk alá tartozó területeket. Ilyenkor többnyire a vízparton felejtett/hagyott csónakok, az engedély nélküli fakitermelés, valamint a parti ingatlanok ellenőrzése és a közlekedési szabályok betartása ad munkát a kéklámpásoknak.

Emellett a kikötők forgalmát, valamint az oda vezető közlekedési utak állapotát is figyelemmel kísérik. Ezek ugyan mindennapos feladatok, azonban a rendőr alezredes elmondása szerint ilyen tekintetben a 2020-as esztendő átlagosnak mondható.