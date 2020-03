Folytatódik a Vasmű úti platánfák tönkmaradványainak eltávolítása

Egy időre megtorpant a Vasmű úton az egykori platánfák földben maradt tönkjeinek az eltávolítása. Jó ideig állt a munka, majd múlt héten újra elkezdődött. Ennek okairól érdeklődtünk az önkormányzat sajtószóvivőjénél.

Medgyesi Miklós válaszában elismerte, hogy valóban megtorpant a munka, két okot is adott a miértre. Egyfelől Mezei Zsolt alpolgármester a témában tartott legutóbbi sajtótájékoztatóján elhangzottakat idézte: a tuskókat kézi erővel távolítják el. Ez azonban nem volt teljesen pontos, hiszen némi gépi rásegítést is alkalmaztak. Ez nem vált be, így a kézi erővel való eltávolításhoz térnek vissza, amihez egy brigád érkezik a héten. A sajtószóvivő a munka megtorpanásának másik okául a közműveket jelölte meg. Mint mondta, nem volt kész közműtérkép a Vasmű útról, ezt most kell pótolni. Tájékoztatása szerint értesítették a közműszolgáltatókat, hogy azok küldjék el pontosan, hol futnak a vezetékeik a Vasmű úton. Ezt megtették, el is készült a közműtérkép, ami alapján álltak neki a tuskók kiszedésének.

– Sajnos ekkor több esetben is kiderült, hogy a valóságban nem ott futnak a vezetékek, ahol a szolgáltatók ezt jelezték, illetve előkerültek olyan csövek, amik feltehetően még az ’50-es években kerültek oda, és senki nem tud róluk semmit. Ezeket minden esetben egyesével kell vizsgálni, hogy milyen csövek ezek, használatban vannak-e, szükséges-e a megtartásuk, vagy eltávolíthatók-e – közölte lapunkkal Medgyesi Miklós. Mezei Zsolt alpolgármester fokozott óvatosságra intette a munkát végzőket, nehogy sérülés következzen be a közművek bármelyikében. A módosított vezetékútvonalak miatt pedig újrarajzolásra került a telepítendő fák pontos helye, hogy tartsák a törvényességet, emelte ki Medgyesi Miklós. Hozzátette, hogy ezek miatt van csúszásban a munka, de a korábban beígért március végi határidőt igyekeznek tartani az új fák telepítésével.