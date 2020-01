Folyamatos fejlődésben van, és igyekszik modern maradni

A digitális korszakban szinte hihetetlen, de a város lakosságának 10 százaléka, 4616 fő beiratkozott tag a József Attila Könyvtárban. Az elmúlt esztendő értékelésére Tóth Éva igazgatót kértük.

– Tulajdonképpen nem válik el a tavalyi év a következőtől, hanem kialakultak már azok a súlypontok, amik mentén haladunk, és igyekszünk mindig építkezni, hozzárakni. Az egyik év zárása, a másik év kezdete egyrészt egy elszámolás, másrészt a meglévő feladatok olyan módon való alakítása, hogy a következő évben még jobbak, még sikeresebbek legyünk. Hangsúlyt fektetünk arra is, hogy a helyi közösség igényei mentén haladjunk a gyűjtemény alakításában és a rendezvények területén is. Úgy igyekszünk működni, hogy az a város lakosságának tetsszen és a saját céljainkat, értékeinket se veszítsük el. A könyvtárnak van egy értékmegőrző, közgyűjteményi szerepe, hogy dokumentumokat gyűjt, őriz, de ezeket egyre inkább úgy szolgáltatja, hogy mindenkihez eljusson.

Fontos az olvasás, anélkül elveszettek lesznek a digitális térben is

Ehhez pedig nyitottság szükséges. A könyvtár zárt és nyitott egyaránt. Mi az a kulturális intézmény vagyunk, ami állandó lehetőség. A könyvtár reményeink szerint egy folyamatos kultúrafogyasztást jelent. Nem olyan régen bővítettük is a nyitvatartásunkat. Az elmúlt évben 2477 dokumentummal (könyv: 2374, hangoskönyv: 45 CD, 58 DVD) növekedett. Személyesen 47 688 látogatót fogadhattunk tavaly, s a 24 órán át folyamatosan működő honlapon keresztül a távhasználók száma 302 724 volt, ami átlagosan 830 oldalmegkeresést jelent naponta. Tényleges szolgáltatásaink vannak, ott a honlap, az adatbázisok, az elő­jegyzés és a hosszabbítás online is működik, és újságokat, könyveket lehet olvasni digitálisan, leginkább a helytörténetre vonatkozóan. A korábbi években a tiniket emeltük ki, de a nyugdíjasokra is figyelünk.

Az elmúlt évben már a falak közül is kiléptek. Miért?

– Ez is a nyitottságunkat jelzi. Ilyen a Könyvtér rendezvény, amit tavaly sikerült megvalósítani, és ezt mindenképpen szeretnénk a jövőben is folytatni. De említhetem a városismereti sétákat is. Elképzelhető, hogy lesznek még ilyen akcióink. A kifelé nyitás azt is mutatja, hogy a könyvtár egy modern intézmény. A szolgáltatásait is a modern kornak és a kor szellemének megfelelően végzi. Figyelnünk kell a változásokat, és követni azokat. Életünk egyetlen állandó eleme a változás, és ezt intézményi szinten is követni kell.

Elindítottuk például a Zöld könyvtár programot a környezetbarát fenntarthatóság jegyében. Ha furcsának tűnik is elsőre, egyáltalán nem áll messze a könyvtártól, hiszen előadások, könyvek, programok szintjén eddig is jelen volt, most viszont arra törekszünk, hogy a könyvtár működésében, külalakjában is megjelenjen. Olyan programokat szervezünk, hogy a környezettudatos gondolkodást a gyerekeknél kialakítsuk, a felnőtteknél fejlesszük. Elvileg ez nem a könyvtár feladata lenne, de a kultúra terjesztésével is szemléletformáló szereppel bír, és azt gondolom, minden a kultúra része. Az is, ahogy az ember a világhoz viszonyul. A környezettudatosság egy olyan elodázhatatlan feladat, amit fel kell vállalni. Ezt vélhetően több intézmény is meg fogja tenni, de nekünk van egy olyan lehetőségünk, hogy ezt sugározzuk is. Törekszünk a Madárbarát könyvtár cím elérésére is. Fontos tavalyi lépés volt az akadálymentesítés, 2019-ben ideiglenes megoldásként mobilrámpával segítettük a mozgáskorlátozottak bejutását az épületbe.

Milyen sarokpont van még?

– A gyerekkönyvtár egész működése, de ez már nagyon régen kezdődött folyamat. Ami új elem, az a babákkal való foglalkozás. Tudatosan figyelünk arra, hogy a babák és a mamák ne csak megjelenjenek a könyvtárban, hanem itt is maradjanak. Nemcsak a kisközösségeket, hanem a könyvtárat is úgy alakítottuk, hogy ez egy jó tér legyen. Vannak játszóelemek, a mamáknak polcot készítettünk, ahol az ő igényeiknek megfelelő könyveket érhetik el. Mesedélutánokon fogadjuk őket, segítjük, hogy az ölbéli játékok és a mesélés is napi szinten megjelenjen a babáknál. Fontos, hogy ne csak az olvasásba, a versek, könyvek szeretetébe nőjenek bele, hanem a könyvtári környezetbe is. Hogy aztán igényeljék óvodásként, iskolásként is. Az olvasás mindenképpen nagyon fontos, hiszen anélkül a digitális térben is elveszettek lesznek. Nagyon nehéz ez az információs kor, de egyben kihívás és lehetőség is arra, hogy új utakat, új formákat keressünk akár a könyvtár szerepében is. A gyermekkönyvtár számos rendezvénye 2019-ben egyébként a Benedek Elek évfordulóhoz kapcsolódott.

A 2020-as év tartogat meglepetéseket?

– A városépítés kezdetének 70 éves évfordulóját programokkal, kiállításokkal, akciókkal ünnepli 2020–2021-ben a helyi közösség. Ehhez a könyvtár több szálon is kapcsolódik, az év minden nagyobb könyvtári eseménye kötődik e fontos évfordulóhoz.