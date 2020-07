Fókuszban a felsőoktatásba való biztos hallgatói bejutás

Csütörtökön kihirdették a felsőoktatási felvételi ponthatárokat. Pénteken délelőtt a Dunaújvárosi Egyetemen sajtótájékoztató keretében számoltak be a felvételi eljárás helyi eredményeiről.

A sajtótájékoztatón dr. Rajcsányi-Molnár Mónika, az egyetem oktatási és általános rektorhelyettese elmondta, hogy örömteli módon alakultak a felvételi eljárás adatai a dunaújvárosi campuson.

Kiemelte, hogy az idei felvételi eljárás több szempontból különleges volt, hiszen idén először volt kötelező a felvételihez az emelt szintű érettségi, illetve a koronavírus-járvány miatt korlátok közé szorult a népszerűsítés, így a felsőoktatási intézmények lehetőségei jelentősen csökkentek. Mindezek ellenére idén is szép számmal jelentkeztek hallgatók a Dunaújvárosi Egyetem különböző képzéseire. A helyi felsőoktatási intézmény az összetett képzési rangsorban hat, a karok rangsorán pedig kilenc helyet javított. Ugyanilyen fejlődés látható az elsőhelyes jelentkezőket illetően: ebben az egyetem több mint 21 százalékos fejlődést ért el. A rektorhelyettes azt is hangsúlyozta, hogy a felsőoktatási szakképzések is igen népszerűek az egyetemen, idén a tavalyinál 11 százalékkal többen választották ezt a képzési formát, ami szintén örömteli.

Lesz pótfelvételi is, erről jövő héten tájékoztatnak

Az alapszakok esetében az anyagmérnöki szak kivételével minden szakot el tudnak indítani az ősszel, és külön öröm, hogy a kommunikáció és média alapképzést már nemcsak levelező, hanem nappali munkarendben is el tudják kezdeni. Az egyetem által kiadott tájékoztatóból a pontos számok is kiderülnek. A gépészmérnöki alapképzésre idén 25 fő nyert felvételt. A gazdálkodási és menedzsment stúdiumot szeptemberben közel 30 fő kezdheti el.

Az intézmény prioritási területének számító informatika-területre (mérnökinformatikus és gazdaságinformatikus alapképzés) idén 70 jelentkező jutott be. A műszaki menedzser alapképzésen a nappalis hallgatók számát tekintve pedig 33 százalékos növekedést mutatnak a felvételi eljárás számai. Az intézmény mesterképzéseire a tavalyihoz hasonló létszámú hallgató nyert felvételt.

Augusztus 1-től ismét lehet jelentkezni a Paks II Zrt. és a Dunaújvárosi Egyetem közös szakirányú továbbképzésére is. Idén az atomerőművi üzemeltetési szakmérnök mellett a szakemberképzést is meghirdetik, amelyre 25 fő államilag támogatott képzésre juthat be a felvételi vizsga abszolválása után, de 15-en költségtérítéses formában is megkezdhetik ebbéli tanulmányaikat ősztől a Dunaújvárosi Egyetemen.

A pótfelvételi eljárásról az intézmény a jövő hétre ígért tájékoztatást.