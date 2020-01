Fociünnep a sportcsarnokban – a Shell Dunaújvárosé a trófea

Remek meccseket, emlékezetes gálamérkőzést és eredményes jótékonysági akciót hozott a vasárnap este a városi sportcsarnokban közel telt ház előtt zárult XVIII. Carissa Kupa.

Pénteken délután a Dunaújvárosi Egyetem Campus Arénájában kezdődött el 32 csapatot felvonultató Carissa Kupa. Már a csoportkör is nagyon izgalmas, olykor feszült találkozókat hozott, ám az eredetileg esélyesnek gondolt gárdák azért rendre megoldották a feladatot, azaz továbbjutottak.

Szombaton, az egyetemen a vöröskereszt dunaújvárosi szervezetének munkatársai véradásra is várták a játékosokat és a szurkolókat. A többnyire sportszerűen küzdő feleknek köszönhetően a pályán vér nem folyt, ám az egyenes kieséses szakaszban tovább fokozódott a feszültség. A döntőbe jutásért végül a Shell Dunaújváros büntetőkkel verte a Sugár Café gárdáját, a másik ágon pedig a Ködi Juniorst a címvédő Mad Dogs búcsúztatta. A bronzmérkőzésen, rendes játékidőben nem esett gól, így jöhettek a büntetők, ebből viszont a Sugár Café jött ki jobban, hibátlanok maradtak, így övék lett a dobogó harmadik foka. Illendő megjegyeznünk, hogy az érmes helyekért vívott találkozókat, immáron hagyományosan a ­DPASE U 9-es és a Holler UNFC U 9-es utánpótlás csapatainak mérkőzése vezette fel.

A Csillagok hatalmasat hajráztak…

Az idei Carissa Kupáról döntő finálé előtt azonban még a népszerű popsztár, Kollányi Zsuzsi énekeltette meg a közel telt házzal üzemelő sportcsarnok lelátóját, majd Szirmai György szpíker hangulat­emelő konferálásban pályára lépett a várva várt gálamérkőzés két együttese. A Dunaújváros Csillagai névre hallgató multisport-válogatott a Nemzeti Sport (NS) újságíróiból, szerkesztőiből álló pengés gárdával próbálta felvenni a küzdelmet. A találkozó előtt, egy kötetlen sportszakmai látogatás keretében szerkesztőségünkbe ellátogatott Szöllősi György, a NS főszerkesztője, valamint Deák Zsigmond főszerkesztő-helyettes). Szöllősi György a találkozó előtt elmondta, örömmel tér vissza Dunaújvárosba, hiszen korábban számos alkalommal tudósított még az Egervári Sándor vezette, bajnoki címet nyert Dunaferr SE labdarúgócsapatának mérkőzéseiről, másrészt a sportújságírók számára is megtiszteltetés és egyben kihívás ilyen legendás sportemberek ellen játszani.

Dunaújváros Csillagai – Nemzeti Sport 0–1 (4–4)

A Nemzeti Sport válogatottja nyolc elszánt játékossal vette fel a küzdelmet a több mint húsz bajnokot felvonultató Csillagok ellen. Ennek ellenére a sportosok kezdtek jobban, Szöllősi már az első percben betalálhatott volna, de Reveland rutinosan védett, az 5. percben azonban már tehetetlen volt Bobory Balázs közeli lövésével szemben. A folytatásban rákapcsoltak a hazaiak. Ott volt a pályán Molnár Zoltán, Thomas Sowunmi, Salamon Miklós is, de a legnagyobb veszélyt mégis Mészáros Dömötör abszolút magassági fölénye jelentette. A második félidőben aztán végre megtört a jég egy Berényi-Vajda-Salamon kombináció után egyenlített a Dunaújváros, majd pár perc múlva Ferlinget nem tudták tartani a jobb szélen, aki középre centerezett, ahol ismét Salamon érkezett, és ezúttal sem kegyelmezett. Az újvárosi hívek éppen hátradőltek, amikor Bobory egy távoli lövéssel lepte meg a kapuban Szabó Attilát. Gálameccshez gálagól dukál, ezt is szállították a sportszerkesztők, egészpályás gólt varázsoltak az újvárosi kapuba, és még nem volt vége, Csillag szaladt át a hazai védelmen, majd rutinosan lőtt a hosszú alsóba. A közönség azt hitette, innen nincs feltámadás, pedig volt. A vége előtt 20 másodperccel egy fura bírói ítéletnek köszönhetően egymás után két büntetőt is lőhettek a Csillagok, Sowunmi mindkettőt bevágta, így döntetlennel zárták a csapatok.

A lapzártánkkal egyidőben zárult Carissa Kupát a Shell Dunaújváros nyerte, büntetőkkel. A jótékonysági akció keretében pedig több mint egymillió forint jött össze a Szent Pantaleon Kórház neurológiai osztályának. A legjobbaknak járó trófeákat Pintér Tamás polgármester valamint Mezei Zsolt és Szabó Zsolt alpolgármesterek adták át az ünnepélyes díjátadón.