Finom, autentikus sváb ételek és mulatós, táncos hangulat

Forró nyári estén mi is eshet legjobban az ember fiának, ha nem egy jó nagy korsó hideg, habos sör. Ha pedig ez nem lenne elég, akkor még mindig remekül érezhettük magunkat családunk tagjaival, barátainkkal, a remek hangulatú sváb sörfesztiválon, ahol a sramli és más zenék mellett autentikus ételeket is kóstolhattunk.

Adony – Szombaton este rendezték Adonyban a IV. Sváb Sörfesztivált, amelyhez jobb időt aligha kívánhattunk. Este 19 órától az adonyi Bálint Ágnes Művelődési Ház mögötti téren már a hivatalos megnyitó előtt hosszú sorban álltak az emberek a sörsátornál. A zenészek sem lustálkodtak, pattogó ritmusban fújták a talpalávalót. Az idei fesztiválon csaknem háromszáz ember regisztrálta magát, ami óriási eredménye az alig pár éve indult sváb sörfesztiválnak. A rendezvényre, ahogy már évek óta szokás, sokan húztak eredeti sváb öltözetet, köztük a férfiszemnek talán a legkellemesebb látványú dirn­dli is sok hölgyön volt látható.

A zenét a kitűnő pilisvörösvári Die Adlersteiner zenekar szolgáltatta. A fesztiválról Szabó-Pajer Loretta, az Adonyi Német Nemzetiségi Önkormányzat képviseletében adott tájékoztatást.

– A Covid-helyzet miatt nehéz pontosan számon tartani, de ha jól emlékszem, ez már negyedik rendezvény az Adonyi Német Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében. A korábbi években, illetve az első sörfesztivált megelőzően voltak sváb báljaink, de úgy éreztük, idővel frissíteni szükséges. Természetesen azok a rendezvények is kitűnő hangulatban zajlottak, azonban kezdett egysíkúvá válni, és a táncparketten is csak ismerős arcokat láthattunk. Innen indult a gondolat, próbáljuk meg nyitottabbá tenni a rendezvényünket. Szélesítsük a műsorpalettát és nagyobb számú közönségnek tegyük elérhetővé a sváb hagyományok, szokások megismerését. Ezáltal kötetlenebb, lazább összejövetelen táncolhatunk, barátkozhatunk, több embert meg tudunk mozgatni. A fesztivál motorja minden évben a nemzetiségi önkormányzatunk tagsága. Újítás az idei programban, hogy eddig ugyanazokat az együtteseket kértük fel műsort adni, most viszont újakat hívtunk, ezzel is bővítve a hagyományainkhoz kapcsolódó kulturális kínálatunkat. Ma este a vértesboglári és a vértesacsai német nemzetiségi együttesek színesítették fellépésükkel a sörfesztiválunkat. Nagy öröm számunkra, hogy évről évre egyre többen megtisztelik jelenlétükkel rendezvényünket, és a társ nemzetiségi önkormányzatoktól is, mint például Rácalmásról is érkeztek vendégek. Ezenkívül sokan jöttek régi és új néptáncosok Hartáról, Mezőfalváról, Szalkszentmártonból, de sorolhatnánk még más községeket. A hangulat és a résztvevők száma talán bizonyítja a rendezvényünk létjogosultságát itt Adony városban, hiszen célunk a sváb hagyományok megőrzése, továbbadása – hallhattuk Szabó-Pajer Lorettát, a rendezvény háziasszonyát.

Adonyban tehát ezúttal is jól sikerült a sváb sörfesztivál, amit eredetileg októberfestnek terveztek. Az élet azonban a vírushelyzettel némileg átírta a lehetséges dátumokat, de amint láthattuk, kicsit sem jöttek zavarba a szervezők, jól oldották meg a feladatot. Mondhatjuk nyugodtan, mindannyiunk örömére.