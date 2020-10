Felrobbantotta magát a rendőrök elől elfutó sofőr

Felrobbantotta magát egy illegális bevándorlókat csempésző férfi tegnap délután Vitnyéden. A rendőrök ellenőrizni akarták járművét, de miután megállították, a férfi futásnak eredt. Menekülés közben maga ellen fordította a pisztolyát, közben felrobbant a kezében tartott kézigránát. A falut perceken belül rendőrök lepték el. Az is kiderült: a kocsiban utazó öt migráns közül hárman a közeli erdőbe vetették be magukat, és elfutottak.

„Hallottunk egy tompa puffanást, mintha robbant volna valami. Utána röviddel meg egy puskát, vagy pisztolyt sütöttek el. Pár perc múlva szirénázva érkezett egy rendőrautó. Aztán még egy és sorban a többi” – így emlékezett egy szemtanú, István a tegnap délután Vitnyéden történtekre.

A rendőrség hivatalos közleménye így szólt az esetről: egy, illegális bevándorlókat szállító autót állítottak meg a falu határában. A kocsi vezetője kiugrott a járműből, menekülni próbált, majd öngyilkos lett. Felrobbantotta magát.

Emiatt voltak tehát a szokatlan hangok, amelyekre a vitnyédiek felfigyeltek. Délután fél kettő körül történtek a krimibe illő jelenetek, ám ezek most valóságosak voltak. A rendőrök a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda információi alapján állították meg a magyar rendszámú személygépkocsit. Az embercsempész Ausztria felé igyekezett a 85-ös számú főúton. A falu nyugati végén, lakott terület közelében állították meg a járőrök. A sofőr futásnak eredt, kezében egy lőfegyvert és egy kézigránátot tartott. Az egyenruhások biztonságos távolságból követték, megállásra szólították fel, de hiába. Ekkor figyelmeztető lövést adtak le. Váratlan fordulat történt: a menekülő férfi maga ellen fordította fegyverét, eközben a kezében lévő kézigránát felrobbant. Azonnal meghalt. A Kisalföld információi szerint az öngyilkos férfi osztrák állampolgár volt, de rendelkezett magyarországi lakcímmel is.

A gépkocsiban nem egyedül utazott, öt illegális bevándorló is vele volt. Közülük hárman elfutottak a helyszínről, kettőt azonban elfogtak és előállítottak. Ők magyarországi tartózkodásuk jogszerűségét, illetve személyazonosságukat nem tudták igazolni. Emiatt meghallgatásuk után visszakísérik őket az ideiglenes határsávhoz.

Vitnyédre sorban érkeztek a rendőrautók, hiszen a három migráns szökésben volt. Egy helikopter is megjelent a terület felett. „A régi temető felé futottak. Az egy erdős, ligetes része a határnak, könnyen elrejtőzhetnek. Igaz, helyismeretük nincs, csak előre futhatnak, minden cél nélkül” – tanakodtak a helybeliek, akik a közeli bazársor előtt gyűltek össze.

Rendőrkutyákat is bevetettek, körbeszaglászták az embercsempész autóját, és megindultak a nyomokon. Szemtanúnk, István segítségét kértük, hogy szerinte milyen területen menekülhetnek a szökésben lévők? „A régi temető után egy erdős rész következik, majd szántóföldek. Ha van még ott valamilyen termény, például kukorica, elrejtőzhetnek vagy futhatnak tovább. Az osztrák határ talán tizenkét kilométer onnan, ha jó erőben vannak, akár el is érnek odáig” – gondolkodott el kérésünkre olvasó-tudósítónk.

A Kisalföld a megyei rend­őr-főkapitányságon érdeklődött este a fejleményekről. Mint megtudtuk: lapzártánkkor még nem sikerült a menekülőket megtalálni.