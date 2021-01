Február 15-től kezdődik a szépségverseny első, megyei fordulója

Immáron Kovács Szimonetta is erősíti a Tündérszépek verseny Fejér megyei indulóinak táborát.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

A Mediaworks Hungary Zrt. idén is meghirdette a Tündérszépek elnevezésű szépségversenyét. Tízmillió forint összdíjazás, egyéves autóhasználat és modellszerződés várja a felmenő rendszerű megmérettetés győztesét, nem beszélve arról, hogy a döntőt egy tévés show-műsor keretében rendezik meg, ráadásul új lehetőségekkel, országos ismertséggel és számos élménnyel gazdagodhatnak a résztvevők. A felmenő rendszerű szépségversenyre 16 és 29 év közötti hölgyek jelentkezését várják március 7-ig.

A megyei fordulóba csupán harminc lány juthat be, és köztük van már Kovács Szimonetta is. A 28 éves baracsi szépségtől nem áll távol a reflektorfény. Elmesélte nekünk, hogy hat évig Budapesten élt, ott pultosként és modellként is dolgozott. Azonban az élet felülírta az akkori terveket. Lyukas szívvel született, és ennek következményeként vérrög került az agyába, egy évvel ezelőtt stroke-ot kapott. A betegség súlyossága azonban cseppet sem érződött a telefonban a mosolygós, vidám, pozitív életszemléletű lány hangjából.

A tunderszepek.hu weboldalon lehet még jelentkezni

A történtek után csakis a felépüléssel foglalkozott, fejlesztette magát, műkörmösi vizsgát szerzett, és a szépségiparban szeretne a későbbiekben is dolgozni. Mint mondta, két dolog miatt jelentkezett a Tündérszépek versenyre. Egyrészt az önbizalomnövelés a célja, másrészt lehetőséget látott a versenyben, hogy megmutathassa másoknak is, egy-egy komoly betegség után is kellő belső erővel ugyanúgy tovább lehet élni az életünket. A jelentkezők saját fényképekkel is nevezhetnek a versenyre, de kérés esetén mi is elkészítjük ingyenesen a portfóliót. Szimonetta ez utóbbi lehetőséggel élt, és mint mondta, élmény volt a fotózás a székesfehérvári stúdióteremben, a fotós kolléga is segített neki. Mint arról a feol.hu beszámolt, három, Fejér megyei lány már megkapta a lehetőséget, hogy valóra váltsa álmait a Tündérszépek versenyén: a baracsi Kovács Szimonetta mellett Sipos Anna Székesfehérvárról és Gogolyák Kata Bodajkról.

A Tündérszépek verseny első, megyei fordulója február 15-től március 22-ig tart. Itt négy hölgy jut tovább: hármuk a megyei napilap és hírportál szakmai zsűrijének döntése alapján, egyikük pedig a közönség értékelése alapján (az, aki a zsűri által ki nem választott hölgyek közül a legmagasabb pontszámot éri el). A második, regionális forduló március 26-tól április 6-ig tart, ahol három megye négy-négy továbbjutója versenyez. Innen a szakmai zsűri által kiválasztott három lány közvetlenül az országos döntőbe jut, egy lány pedig a közönségszavazatok alapján az április 8-tól 14-ig tartó országos közönségszavazás körébe. A legmagasabb értékelést elérő hölgy csatlakozik az országos döntő mezőnyéhez. A fináléban huszonkét versenyző indul, az országos döntő május 18-án lesz. A cél az, hogy egy olyan színvonalas szépségversenyt biztosítsunk, ahol a hétköznapi lányok is esélyt kapnak a nyerésre.

A jelentkezési határidő tehát március 7-e, ám nem érdemes addig várni, mert ha minél előbb jelentkezik valaki, annál nagyobb eséllyel kerül be a verseny mezőnyébe.