Február 15-ig válogathatnak a képzések között a leendő hallgatók

Január 11-én, hétfőn ismét az online térben rendezi nyílt napját a Dunaújvárosi Egyetem (DUE). A felsőoktatásba vágyóknak pedig hamarosan dönteniük kell, hiszen február 15-ig van lehetőségük a szeptemberben induló alap- és mesterképzésekre, valamint felsőoktatási szakképzésekre.

December 28-án hivatalosan is elindult az általános felsőoktatási felvételi eljárás, a leendő hallgatóknak február 15-ig van lehetőségük jelentkezni az E-felvételi rendszerbe. A korábbi évekhez hasonlóan ezúttal is hat – ingyenesen három –, képzésre lehet jelentkezni, és megjelölhető mind a hat képzés állami ösztöndíjas és önköltséges formája is.

Már a harmadik

Január 11-én 17 órától harmadik online nyílt napjára várja leendő hallgatóit a Dunaújvárosi Egyetem. Az intézmény hivatalos Facebook-oldalán bemutatkozó és tájékoztató videók várják a jelentkezőket, akik majd a Teams alkalmazás segítségével kérdezhetnek a DUE által kínált négy képzési terület oktatóitól, jelenlegi hallgatóitól. Bővebb információ az uniduna.hu oldalon.

Az Oktatási Hivatal tájékoztatója szerint a pontszámítás alap- és osztatlan képzésen, valamint felsőoktatási szakképzésen 500 pontos rendszerben történik: a tanulmányi és érettségi pontok (maximum 400 pont) mellé különböző jogcímeken legfeljebb 100 többletpont kapható. Az a jelentkező vehető fel alap-, illetve osztatlan mesterképzésre, aki legalább egy emelt szintű érettségi vizsgát tett, vagy felsőfokú oklevéllel rendelkezik. Mesterképzésen összesen 100 pont szerezhető, a pontszámítás szabályait a felsőoktatási intézmények határozzák meg és teszik közzé a felvi.hu honlapon az adott szak meghirdetésénél. A jogszabályi minimumponthatár változatlan: az alap- és osztatlan mesterképzések esetében 280, felsőoktatási szakképzéseknél 240, mesterképzéseknél pedig 50 pont. Fontos, hogy a felsorolt ponthatárok alatt teljesítő jelentkezők nem vehetők fel a felsőoktatásba. A ponthatárokat várhatóan 2021. július 22-én hirdetik ki.

Tavaly a rendes felvételi eljárás keretében több mint 91 ezren jelentkeztek

2020-ban összesen 91 460 fő nyújtott be érvényes jelentkezést valamelyik felsőoktatási képzésre. A júliusi ponthúzás után kiderült, 68 112-en nyertek felvételt. Alapképzésre több mint 42 ezer hallgató került be, osztatlan képzésre több mint 7400, mesterképzésre pedig több mint 12 300, felsőfokú szakképzésre pedig több mint 6100 jelentkezőt vettek fel. Az általános felvételi eljárás keretében tavaly a DUE képzéseire összesen közel 1600 jelentkezést adtak be.