Ezt jól kifőzték: a rácalmásiak turisztikai különdíjat nyertek

Február 6-án a Sirha Budapest kiállítás versenyhelyszínén mérte össze tudását a Közétkeztetési Szakácsverseny (KÖSZ) 2019-2020 12 döntős csapata. A telt ház előtt zajló megmérettetésre a 39 indulóból a régiós elődöntők legjobbjai juthattak be. A verseny tematikája ezúttal a „nyári ételek a hagyomány és a megújulás jegyében” volt. A győztes menüt a Hungast Pécs csapata készítette el.

Hatalmas érdeklődés mellett zajlott le a Sirha Budapest kiállításon a Közétkeztetési Szakácsverseny (KÖSZ) 2019-2020 nevű országos döntője. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih), a Közétkeztetők és Élelmezésvezetők Országos Szövetsége (Közszöv), valamint a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség (MNGSZ) közös szervezésű eseményének nyilvános záróakkordja – a főzéstől, a tálaláson át, a zsűrizésig – bővelkedett a látványosságokban. A programot közétkeztetési szakmai konferencia is színesítette.

A közétkeztetési gasztro kupa témája ezúttal a „nyári ételek a hagyomány és a megújulás jegyében” volt. A háromfordulós versenyben összesen 39 csapat indult, közülük a régiós elődöntőkön a legjobbnak bizonyult 12 három, illetve négyfős csapat mérhette össze tudását a február 6-i döntőben, a budapesti Sirha kiállításon.

A döntőt a Hungast Pécs csapat nyerte a „nílusi sügér krokett, édesköményes mézes almasaláta, zeller panna cotta, zellermajonéz” előételből, „pirított csirkemell, lecsó tartelette, snidlinges burgonyapüré, párolt zöldségek, kakukkfüves jus” főételből és „sárgabarack mousse, sable tészta, fehér csoki namelaka, maracuja gél” desszertből álló menüjével. Második helyen a Hungast Bakony Gaszt (Veszprém) végzett, a dobogó harmadik fokára pedig az Eurest Győr csapata állhatott.

A legjobb előétel díját a Deutsche Schule Budapest érdemelte ki, a legjobb főételért az Eurest Győr, a legjobb desszertért járó elismerést a Hungast Bakony Gaszt (Veszprém) csapata vehette át. Mindezek mellett számos különdíj is gazdára talált. A többi között az Agrárminisztérium, a Miniszterelnökség, az OGYÉI, a Magyar Bocuse d’Or Akadémia és számos szakmai szervezet, valamint támogató cég ismerte el különdíjjal a versenyzők teljesítményét.

A döntősök munkáját és az élelmiszerbiztonsági szabályok betartását Vomberg Frigyes vezetésével külön konyhai zsűri figyelte.

A versengő csapatok ételsorait pedig neves szakértőkből álló zsűri értékelte Rózsás Anikónak, a Közszöv elnökének vezetésével, Hamvas Zoltán társelnöksége mellett. A bírálók az ízvilágon, a technikai kivitelezésen túl, egyebek között azt is figyelembe vették, hogy a feltálalt fogások közétkeztetési körülmények között elkészíthetők és kitálalhatók-e, illetve hozzájárulnak-e a hagyományos ízek, ételek modernizálásához, az étkezési kultúra fejlesztéséhez.

A döntős receptekből a Nébih ezúttal is szakácskönyv jelentet meg. Az előző versenyek receptfüzetei letölthetőek a hivatal honlapjáról.