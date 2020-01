Ez a lábam, ez ez ez... – pazar bemutatók a néptáncos gálán

A siker mércéje a zsúfolásig megtelt nézőtér, a nézők boldogan csillogó szeme és az elragadtatott tapsviharok voltak. A mára már hagyománnyá vált előszállási néptáncgálán jártunk. A szereplők öt településről érkeztek. A művészeti vezetőjük Czuppon Péter néptáncpedagógus.

Előszállás Baracs, Dunaföldvár, Daruszentmiklós, Előszállás, Mezőfalva és Nagyvenyim tánccsoportjai elvarázsolták az elhivatott közönségüket. Csodálatos és példaértékű dolog, amikor a gyermeket a fellépésére a családtagok is elkísérik. Közülük néhánnyal beszélgettünk.

Csodálatos dolog, hogy a családtagok is elkísérik a gyereket a fellépésre

Sűrűné Győri Judit Sára lányával Dunaföldvárról érkezett az eseményre:

– Óvodás koromban kezdtem el a néptáncot. Most hetedikes vagyok, és azóta kitartok mellette, mert nagyon szeretem ezt csinálni. Nekem otthon soha nem mondták, hogy „kötelező”. Ma rábaközi táncot jártunk, és a viseletem is az. Úgy érzem, hogy minden jól sikerült, nagy tapsot kaptunk érte.

Az édesanyától ezt hallottuk:

– Kellemes közérzettel, örömmel néztem végig a műsort, nem voltam ideges, pedig a lányom is szerepelt benne. Máskor is láttam már, tudtam, hogy sikeresek lesznek ma is. Néhány pillanatot meg is örökítettem belőle. Mind a két nagy gyerekem táncol, a pici még óvodás, de reméljük, hogy ő is megszereti. Nem beszélek bele ebbe a dologba, mert nem értek hozzá annyira. Gyerekkoromban én is táncoltam, ma is szeretek, de csak báli szinten, de az egy más dolog! Akkor is az öröm motivált, amit a tánc adott. Én csak a lányom haját fonom be, a ruhájukat készítem össze, a cipőt, csizmát fényesítem. Ezzel a kicsi „produkciómmal” megyek velük a színpadra – mesélte nevetve. – Minden szakmai dolgot ráhagyok a mesterekre, de szülőként és pedagógusként is hozzáteszem a magamét. Nagyon élvezetes volt az előadás, évről évre színvonalasabb a műsor, le a kalappal a Czuppon Peti előtt! A helyszínt gyönyörű szépen felújították az előszállásiak, jó volt itt lenni.

Előszálláson laknak, és a dunaföldvári Magyar László Gimnáziumban tanulnak. A fiatalok ezeket mondják el:

Mészáros Eszter: „Kilenc éve táncolok, még soha nem untam meg, pedig vannak nehéz próbák is. A mai műsorszámot november eleje óta gyakoroljuk, úgy érzem, hogy ma már jól ment. Nagyon jó csapatunk van, szeretünk együtt lenni, és persze táncolni is. Ez egy nagyon jó időtöltés.”

Tóth Dominika: „Reménykedtem, hogy szívesen fogadnak, és nem csalódtam. Szeretetteljes volt ez az esemény. Örülök, hogy a közönség jól érezte magát. Egy kis ajándékot adtunk nekik magunkból, a műsorunkkal. Ilyenkor nem vagyok lámpalázas, magabiztosan önmagam tudok lenni. Nagyon jó, segítőkész a közösségünk ezért könnyen belejövünk egy új produkcióba is.”

Tóthné Jakab Tímea: „Nagyon büszke voltam a lányomék műsorára, meg vagyok elégedve velük a mai délutánon. Annak idején nekünk nem volt ilyenre lehetőségünk, ezért örömmel támogattam ebben a dologban. Nagyon jó közösségbe került. Szerintem egyik szülőnek sem teher az a kis segítség, amit nyújtanunk kell.”

Árgyelán Anikó: „Betegen jöttem el a gálára, mert gyógyító ereje van a néptáncnak, sőt a kisugárzásukkal energiát is ad nekünk, a nézőknek! Nem vagyok féltékeny a sikerükre, a mai műsorban is fantasztikusak voltak. Örülök, hogy a gyerekek ilyen jó társaságban töltik az idejüket. Kívánom nekik, hogy nyugdíjas korukig táncoljanak!”

Szívvel és ha kell szigorúan. Ez lehetne a mottója a következő véleményeknek.

Kovács Luca Napsugár: „Baracsról érkeztünk, már tavaly is táncoltam. Most már másodikas vagyok! Nagyon szeretem, mert itt vannak a barátaim és ez egy vidám dolog, mert mindig megnevettetnek. Az elején egy kicsit izgultam, de aztán amikor tapsoltak, szépen elmúlt. Énekeltem is, azt is szívesen csinálom. Látod, a ruhám is nagyon szép, nekem varrta a Zsuzsa!”

Behán Mónika: „Nagyon büszke voltam ma délután. Imádom nézni őket a színpadon. Szeretem bennük a szenvedélyt és a vidámságukat is. Mi, a szülei sportolók voltunk, én kézilabdás, az édesapja pedig dzsúdós. A Luca erről a sportról váltott át a néptáncra. A szülői segítségünket egyáltalán nem érzem áldozatnak, mert sok örömmel jár. A hétköznapokban is foglalkozunk velük. Amikor el szeretné lustálkodni a próbákat, azt soha sem engedem meg neki. Ebben szigorú vagyok. Azt gondolom, hogy ha valamit elkezdünk, azt komolyan és szívvel csináljuk. Szerencsések vagyunk a mesterrel, hiszen ő, ha kell, szigorúan is fel tud lépni. Sajnos nagy ritkaság a mai világban, hogy egy komoly férfi álljon a gyerekek előtt tanárként vagy mesterként. Ennek a generációnak nagy szüksége van az ilyen példaképekre, akik keményen, de szeretve megmondják nekik, hogy mit, miért kell úgy csinálni. A mi edzőink is szigorúak voltak, mégis szívesen gondolunk rájuk.”

Az egész család megjelent. Szemler János: „A táncházat is csak nézni fogom, mivel nem vagyok egy táncos fiú. Viszont szívesen vagyok itt. Sőt egy büszke apa vagyok. Szurkoltam a gyerekeink sikeréért és nagyon elégedett vagyok, mert jól sikerült a műsoruk. Nekem is nagyon fontos, hogy jól érezzék magukat a próbákon, és az előadásokon is.

Szemler Mátyás: „Az előszállási iskola harmadikos tanulója vagyok. Elsős korom óta táncolok, szeretem csinálni és ma is ügyesek voltunk.”

Szemler Zsófi: „A dunaföldvári Magyar László Gimnázium kilencedikes tanulója vagyok. Hét éve táncolok, de még ma is szeretem. Jó a csapatunk, szívesen vagyunk együtt. Úgy érzem, hogy ma is jól ment a tánc az egész csoportunknak, és sikeresek voltunk.”

Szemlerné Kovács Erika: „A mai szerepem a közönségé volt és jól éreztem magam. Nagyon ügyesek és szépek voltak a fellépők, de nem csak az én gyerekeim. Mindegyik csapat összeszedetten táncolt. Büszke és elégedett vagyok. Úgy érzem, hogy egy külső szemlélőnek is örömöt adhatott ez a gála!„