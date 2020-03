Éves közgyűlés a Sirálynál – összegzés és tervezés

A múlt hét vasárnapján tartotta évi rendes közgyűlését a Rácalmási Sirály Horgász­egyesület. Az előző év beszámolói mellett a tagság a jövő év terveiről is hallhatott a Sirály vezetőitől.

A Sirály éves közgyűlésén a megjelent tagság a vezetőség, a felügyelő- és a fegyelmi bizottság beszámolóját is elfogadta. A rácalmási horgászok egyesületének jelenleg 786 fő regisztrált tagja van.

– Összességében egy eredményes évet zártunk, hiszen az előzetesen vállalt terveinket sikerült megvalósítani. Mindezért köszönet a helyi horgászoknak, valamint azoknak, akik e közösséget aktív munkájukkal rendre segítik – mondta el lapunknak a közgyűlést követően a Sirály elnöke, Dualszky-Kovács István.

– Az idei főbb célok között kiemelt helyen van a rácalmási horgásztanya teljes körű felújítása, ám ez jelenleg túl nagy terhet jelent az egyesületnek, így pályázati úton próbálunk forrásokhoz jutni. Remélhetően a jövőben a döntéshozók is segítik majd e munkánkat – tette hozzá a Sirály elnöke, aki a rácalmási Nagysziget aktuális helyzetéről is beszélt lapunknak, mivel a sziget jelenlegi állapota kiemelt téma volt a közgyűlésen is.

– A sziget útjai nagyon rossz állapotban vannak, ezt érzékelik és jelzik is a turisták, a horgászok, a helyi polgárok egyaránt. Jelen pillanatban egy helyi civil összefogás körvonalazódik annak érdekében, hogy fellépjen a sziget értékeinek védelmében. Az utóbbi hónapok intenzív fakitermelése után a turistaútvonalak egy része használhatatlan. Sajnos, ez már évről évre visszatérő probléma. Szeretnénk, ha ez a helyzet rendeződne, és a hatályos törvények szerint járna el a terület törvényileg illetékes kezelője.