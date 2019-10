Étkezési kultúránk alapja a friss kenyér

A Pékek Világszövetsége kezdeményezése nyomán 2001 óta tartja ma már 30 ország a kenyér világnapját. Elsősorban karitatív tevékenységet folytatnak ilyenkor a pékségek, de van, ahol az edukatív jelleg emelkedik ki, mint ahogyan Dunaújvárosban is.

Rostokban és tápanyagokban gazdag, kívül ropogós és fényes, bélzete puha és foszlós. A kenyér alapvető néptáplálék már századok óta, mégis kezdjük elfelejteni azt az otthonos élményt, amit a frissen sült, meleg és illatos házi kenyér tud nyújtani. Amellett, hogy tápláló, szinte szakrális értékkel is bír – Krisztus teste. A hagyományainkban, étkezési kultúránkban és vallásunkban jelentős szerepet betöltő kenyér világnapja október 16.

Élménysütés az iskolában

A Széchenyi Pékség már második éve látogat el a Móricz Zsigmond Általános Iskolába a kenyér világnapja alkalmából. Az iskola tanulói osztályonként vehetnek részt egy közös élménysütésen, amikor is előre bedagasztott tésztát gyúrnak, formáznak meg, közben pedig mindent megtudhatnak a kenyérsütés alapjairól. A foglalkozást Füredi Gábor pék vezette, a gyerekeknek pedig a Szekszárdi SZC Magyar László Szakképző Iskolájának 10-11. évfolyamos diákjai segítettek. Gábor elmondta, mik a klasszikus kenyér alapvető hozzávalói, ezeket meg is mutatta a diákoknak, akik megérinthették, körbeadták, megszagolták az önmagában kesernyés, kissé szúrós szagú kovászt, és végigvették, milyen típusú kenyereket sütnek a Széchenyi Pékségben. A gyerekek vincellér kenyeret készítettek, ami egy speciális magkeveréket tartalmaz, majd miután kisült, mindenki haza is vihette a saját keze munkáját.

Dunaújváros kenyere

Egy százszázalékban adalékmentes, tradicionális recept alapján készült termék, ami csak Dunaújvárosé. Róka Sándor, a Szécsényi Sütőipari Kft. ügyvezetője elmondta, évekkel ezelőtt kezdtek el dolgozni egy új recepten, a munka eredménye pedig egy 75 dkg-s, burgonyás kenyér lett, amit akkor az önkormányzat közreműködésével jótékony célokra ajánlottak fel. Az első akció óta eltelt 10 év, amely során azóta is negyedévente megkapja valamilyen szervezet, közösség vagy iskola az eladott kenyerek árából származó bevételt, termékenként 50 forintot. A vásárlók október 1-től év végéig a Munkásművelődési Központot támogatják egy nagyszabású, népi mesterségeket bemutató és kézműves termékpalettát felvonultató rendezvény megvalósítása érdekében.

Hiányszakma a pék

Kevesen szeretnének manapság pékként dolgozni – meséli Róka Sándor. A fiatalok közt egyre ritkább, hogy valaki ezt a pályát válassza, pedig ahogy Sándor mondja, egy jól fizető szakmáról van szó. Ami talán elrettenti a diákokat, az az, hogy egy péknek bizony korán kell kelnie és kemény fizikai munkát is végez.

A tegnapi programmal ma a Gárdonyi Géza Általános Iskolába is ellátogatnak. Szeretnék, hogy az ilyen és ehhez hasonló foglalkozásokkal megmutassák a jövő generációjának a szakma szépségeit, esetlegesen erre a pályára csábítsák őket a későbbiekben.