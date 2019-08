Étkezés a nyaralás alatt is egészségesen – a szakértő megmondja, hogyan

Az egészséges étkezés fontos, de nagyon nehéz az önmegtartóztatást gyakorolni a nyári szabadság ideje alatt is. Az alábbiakban néhány hasznos tippet kaphatunk a helyi kórház egyik étkezési szakemberétől, Dávid Bettinától.

A nyár a kikapcsolódás, a grillpartik és az „eszem-iszom, dínom-dánom” attitűd megtestesülése. Az időjárástól függően -a májustól egészen szeptemberig tartó időszak alatt- több, mint negyed éven keresztül hódolhatunk hedonista vágyainknak. Nem elhanyagolható tényező, hogy sokan – egyetlen alkalommal az évben – ekkora időzítik a vakációt, így különösen nehéz a nyaralás alatt önmérsékletet tanúsítani.



A Szent Pantaleon Kórház dietetikusa, Dávid Bettina az alábbiakban néhány hasznos tanáccsal szolgál, amelyek figyelembe vételével, a szeptemberi mérlegelés alkalmával nem kell szégyenkezve, fejünket lehajtva, dühösen „rossz a mérleg” felkiáltással, az önbecsapás zsákutcájába menekülni.

Gyros és hal jöhet, de csak mértékkel

Akár a „magyar tengernél” akár külföldön vakációzunk, vannak olyan ételek, amelyek kulináris hovatartozástól függetlenül a „streetfood” kategóriáját gyarapítják. Azonban ezek között is érdemes különbséget tenni.

„A strandokon megvannak azok a klasszikus ételek amelyeket előszeretettel fogyasztunk. Ilyenek például a lángos, hekk, hamburger, gyros, palacsinta. Ha választhatunk ezek közül, mindenképp a gyros, amit ajánlok lehetőleg hasábburgonya nélkül, kevésbé zsíros húsból, sok zöldséggel. Emellett javaslom még a halas ételek fogyasztását, kenyér nélkül.

A lángos kevésbé egészséges, hiszen egy bő zsírban sült tésztáról beszélünk, amely a hagyományosan magyar sajtos-tejfölös feltéttel, még több zsírt tartalmaz. A hamburgerek esetében a méretek és összetevők szerint is különböznek egymástól, ezzel együtt értelemszerűen a kalóriatartalmuk is.

Összességében elmondható, hogy a melegben nem érdemes nehéz ételeket fogyasztani, inkább a zöldség, gyümölcs legyen túlsúlyban. Az étkezések száma azonban nyáron sem változik, tehát ahogy eddig, úgy eztán is a napi négy-öt étkezés javasolt.”

Nyári sláger a fagylalt

A nyár egyik legkedveltebb édessége a fagylalt. Azonban a szakember szerint ebben az esetben is számít, a mennyiség és a minőség.

A fagylaltok tekintetében sem árt figyelni. Fontos, hogy ne essünk túlzásokba, két gombócnál próbáljunk megállni. Ami a minőséget illeti, a sorbetet ajánlom, mert ezek tejszín helyett víz alapúak, ebből következik, hogy egészségesebbek, kevesebb zsírt tartalmaznak.

A többi édesség, például palacsinta, ami olajos, ráadásul a töltelék is általában cukros, kevésbé egészséges, de itt is fontos a mértékletesség.

Jó tanács, hogy próbáljuk meg párosítani az étkezéseinket. Ha egy zsírszegény, zöldséges ebédet fogyasztottunk, akkor utána a lángos vagy palacsinta, megengedett.

Mértékkel a szállodában is

Jól megérdemelt, nyári kikapcsolódásunk alkalmával nemcsak a strandon érdemes odafigyelnünk magunkra, hiszen az „all inclusive” szállodák éttermei is a transzzsírok, a feleslegesen bevitt kalóriák és a fent már taglalt önbecsapás melegágyának számítanak.

A svédasztalos étkezések mellett is könnyű túlzásokba esni. Mindent meg lehet kóstolni, de javasolt inkább minden, a szemünknek kedves fogásból szedni egy keveset a tányérra. Azzal az egy tányérnyi étellel is jól fogunk lakni, nem kell mindenből egy teljes adagot szedni.

Borban az igazság – de nem nyáron

A különböző fórumokon nem győzik hangsúlyozni a szakemberek, a megfelelő mennyiségű és minőségű folyadék fogyasztását. Ilyenkor célszerű legalább két, de inkább három liter vizet meginni napi szinten. Ez pedig csak fokozódik, ha a nagy melegben fizikai munkát, szabadidős tevékenységet folytatunk.

Szomjunk oltására a legcélszerűbb a víz. Ha valaki nem kedveli a sima víz ízét, számukra adott a lehetőség, hogy citrommal vagy más citrusfélével ízesítsék azt. A cukros üdítőket az év egyetlen szakaszában sem, de nyáron különösképpen nem ajánlom.

Ami az alkoholt illeti, fontos tudni, hogy amikor egy korsó sört fogyasztunk el, az olyan mintha egy kiflit ettünk volna meg – szénhidrátbevitel szempontjából legalábbis. Ez a cukorbetegek szempontjából lényeges. Ha mindenképpen az alkohol mellett tesszük le a voksunkat, akkor érdemes inkább egy száraz borból készült fröccsel oltani a szomjunkat. Illetve ha alkoholfogyasztásra szánjuk el magunkat, fontos, hogy legyen megfelelő mennyiségű víz, hogy elkerüljük a dehidratáltságot.

Természetesen az egészség a legfontosabb, ugyanakkor – és ezt Dávid Bettina is megerősítette – a nyaralás alatti „apró vétkek” a bocsánatos bűn kategóriába tartoznak amelyeket, ha nem halmozottan követünk el, talán szeptemberben nem kell szégyenkezve leszálljunk a mérlegről.