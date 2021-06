Nagy siker volt az Erzsébet-tábor

Az Arany-iskola napközis Erzsébet-táborának második hetében is számos programmal szolgálnak a fiataloknak, a kánikulai idő cseppet sem vesz vissza a gyerekek lelkesedéséből.

Mint már arról előző héten beszámoltunk, az Arany János Általános Iskola idén először szervezett napközis Erzsébet-tábort a diákjai számára. Az első héten a hagyományőrzés köré építették a programokat, most pedig Hétmérföldes csizma elnevezéssel a mesék játsszák a főszerepet.

Kifejezetten az alsós kisdiákoknak állította össze ezt a tematikus hetet Anderkó Ivett, Dániel Éva és Tükör Balázs tanító, valamint Andrádiné Kecskeméti Mária iskolatitkár, pedagógiai asszisztens is azon dolgozik, hogy minél több élményben legyen részük a fiataloknak.

Mint azt Anderkó Ivett elmondta, az önismeret, a közösségépítés, a sport és a kirándulás mind fontos irányvonalak voltak a heti programok megszervezésénél. Negyvenkét gyermek vesz részt a mostani táborban (közülük tizenheten már az előzőben is jelen voltak). Kedden Suplicz Mihály látogatott el hozzájuk, aki a mesemondás mellett egy táncházban is megmozgatta a táborozókat (amit még egy alkalommal megismételnek). Szerdán moziba mennek, a Hercegnő és a hét törpe című mesét nézik meg. Az erdei tornapályára is kimennek a diákok, ahol a pedagógusok játékos feladatokat szerveznek nekik. Közös fagyizás is szerepel a programban, és természetesen kreatív, alkotói elfoglaltság is: kedden kanálbábokat készítettek a tanulók, amelyeket aztán egy saját mese eljátszásában kellett felhasználniuk. Akárcsak múlt héten, úgy most is eljött a táborozókhoz Tankó István élményfestést tartani, valamint Vida Orsolya jógaóra keretében mozgatta meg a gyerekeket.

Élménydús programokat szerveztek a diákjaiknak

Garai Zsuzsanna, az Arany-iskola igazgatónője elmondta, az volt a legfontosabb számukra, hogy élményszerű programokat szervezzenek a tanulóknak. A járványügyi helyzet, ezzel együtt a digitális tanrend miatt hiányoztak a közösségi programok, így egyrészt a gyermekek kedvére szerettek volna tenni a képespusztai alkotótábor, a levendulás tábor és a kéthetes napközis tábor meghirdetésével. Másrészt, mivel a rendkívüli tanév miatt volt, hogy a szülőknek is otthon kellett maradniuk a gyermekükkel, a tematikus táborok megszervezésével nekik is szeretnék ezt meghálálni. A nevelők, a pedagógusok is lelkesen, önként jelentkeztek a szervezői feladatokra.

– Az volt a célunk, hogy ne csak egy egyszerű, ügyeleti napközit biztosítsunk, hanem tematikus programokkal töltsük meg ezt a két hetet. Azt látjuk, hogy a diákok nagyon élvezik, és a szülőktől is ezeket a visszajelzéseket kapjuk. Minden bizonnyal jövőre is belevágunk ilyen Erzsébet-tábor megszervezésébe – mondta az igazgatónő.