Erősödő riválisok, kiélezett bajnokság vár futsalcsapatunkra

„A jövő csapatát építjük” – ez lehet a Dunaferr DUE Dutrade FC szlogenje erre a szezonra. Egy sornyi kipróbált játékos távozott tőlük, és ők a szépszámú fiataljaikra támaszkodva vágtak bele a felkészülésükbe. Fehér Zsolt vezetőedzővel beszélgettünk.

Fehér Zsolt folytatja munkáját a dunaújvárosi futsalcsapatnál, amelyre komoly kihívások várnak az előttünk álló idényben is.

– Újabb megtiszteltetés ért azzal, hogy a klub vezetői ebben az évben is azt szeretnék, hogy én legyek a vezetőedző, és irányítsam a csapatunk szakmai munkáját. Örömmel vállaltam a felkérést, és bízok abban, hogy egy nagyon sikeres szezon előtt állunk. Azt gondolom, hogy a tavalyihoz hasonlóan az idei szezon is egy nagyon erős bajnokság lesz. Természetesen minél előbb szeretnénk végezni a tabellán, és elérni a dobogót. Nagyon szeretném, ha a nálunk a tavalyi szezonban előforduló hullámvölgyek elkerülnének bennünket, és akkor biztosan egy sikeres idény elé nézünk – mondta el lapunknak a tréner, akit természetesen a játékosmozgásokról is kérdeztünk.

– Látható, hogy minden riválisunk arra törekedett, hogy nagyon megerősítse a keretét, és nyilván nagy elánnal veti bele majd magát a küzdelmekbe. Nagy kihívás előtt állunk, mert öt olyan játékosunk távozott a csapattól, akikről azt gondolom, hogy bármelyik hazai NB I.-es csapatnál megállnák a helyüket. Közöttük olyanok is vannak, akik nagyon közel állnak a szívemhez, hiszen rengeteget dolgoztunk együtt és szép sikereket értünk el. Mellette olyan szituációkat is megértünk velük, amikor a jó dolgok mellett rosszak is történtek. Sajnos ők most máshol folytatják a pályafutásukat. Én viszont itt maradtam. Az élet nem áll meg. A Nap azóta is felkel, az élet megy tovább. Ezt a fejezetet lezártuk és csak az előttünk álló idény feladataira koncentrálunk – fogalmazott a mester, aki már az első edzésnapokon is komolyan megdolgoztatta a régi és új játékosait.