Épül, szépül, egyre csábítóbb a horgásztó és annak környéke

Gulyamajor Ez a különleges helyszín Daruszentmiklós és Előszállás határmezsgyéjén fekszik. A világ jelentősebb része elől szinte elrejtve, a pecások térképein viszont egyre nagyobb jelekkel emlékeztetve. Jó okuk van rá, hiszen könnyű megszeretni, és az ott még nem járóknak egy fejlődő horgászparadicsomként emlegetni. Nekünk Mercsek Szabolcs és fivére, Milán, a tulajdonos testvérpár mesélt róla.

Ezt ne hagyja ki! Tudományosan nem értékelhető Karácsonyék felmérése

Egy teljesen más témájú beszélgetést lezárva Rauf Norbert, Daruszentmiklós polgármestere jelentőségteljesen rám nézett, és azt mondta: „Legközelebb kiviszlek Gulyamajorba. Az is egy neked való hely, majd meglátod!”.

Ahogy mindig, most is tartotta a szavát, és pár hét múlva csöndesen kocsikáztunk az addig még csak hírből ismert tópart felé egy vadregényes keskeny úton. A fiatal tulajdonosok a helyszínen vártak bennünket. A történetüket érthető büszkeséggel mesélték el.

A kezdetek

– Idejöttünk, megismertük, beleszerettünk ebbe a két tóba és a környékébe, és szerencsére azóta sem ért miatta csalódás bennünket. A tevékenységünkhöz vállalkozást hoztunk létre, ez lett a Gulya Carp Lake. A Face­bookon is ezen a néven találni meg bennünket. A környék horgászhelyeit megfigyelve a mi tavaink jelentős méretűnek mondhatók. Huszonegy hektár a bojlis tó vízfelülete, a napijegyesnek pedig nyolc.

– Mit tud ez a gulyamajori rendszer?

– Hogy mi az igazi specialitásunk? A legfontosabbnak azt mondanám, hogy sok és nagy halunk van (mondták nevetve). A garanciát az itt megforduló horgászok adhatják, és ha valaki még nem találkozott velük, annak azt mondjuk, hogy jöjjön el, és próbálja ki, mert ebben nem fog csalódni. Nagyon fontos, hogy még a legelején megfelelő mennyiségű és szép halakat sikerült vásárolnunk, amiket ezekbe a tavakba telepítettünk. Azóta pedig folyamatosan pótoljuk a kifogott mennyiséget.

– Milyen fajtákat tartanak?

– Zömében békés halakat (pontyot és amurt) tartunk. Mellette ragadozó halakat is telepítettünk a fehér halállomány ellen, amiket a bojlis horgászok nem nagyon szeretnek.

– Mi a módja, hogy valaki idejöhessen a kedvtelésének hódolni?

– A Facebook-oldalunkon és egy telefonszámon történő előzetes bejelentkezés alapján fogadjuk a vendégeinket a bojlis tavunkra. Aki az érdeklődőket fogadja, nagy biztonsággal meg tudja mondani, hogy a meghatározott időpontra van-e szabad helyünk. Ezzel a módszerrel is szeretnénk a hozzánk érkezők komfortját növelni, hiszen nem egy bizonytalan kirándulásra kell vállalkozniuk, hanem már az induláskor tudják, hogy mettől meddig és melyik ponton kapnak majd lehetőséget. Van egy optimális létszám, ami a tapasztalataink szerint biztosítja azt, hogy egy időben, egymás zavarása nélkül, jó feltételek mellett pecázhatnak nálunk. A bojlis tavon lévő tizenhét állásunkon két-két horgász tud elhelyezkedni. A szabad területen (ahonnét a zsákmányt haza lehet vinni) huszonhárom állást tudunk biztosítani, három-három fő részére.

– Már benne vagyunk a horgászszezonban?

– Elvileg igen, de ez a hirtelen és szélsőségesen változékony időjárás senki számára sem kedvező. Kényelmesek lettek az emberek, nem szeretnek esőben és a hűvös időben a parton üldögélni.

– Jelenleg is fejlesztés alatt áll a terület?

– Az ideérkezésünkkor meglehetősen szomorú látvány fogadott bennünket. Nagyon el volt hanyagolva ez a mára már sokkal szebbé tett környezet. Ezzel a beruházásunkkal egy életre szóló elhatározást tettünk. Az itt töltött időszakban nagyon jelentős fejlesztést hajtottunk végre a területünkön. A legfontosabbak között van a bekötőút megépítése és a környezet folyamatos ápolása. Az elektromos hálózatra való rákapcsolódásunk előkészítése most tavasszal zajlott le. A saját belső igényeinket eddig generátorról biztosítottuk.

– Mitől jó ez a helyszín és pláne a vízfelület?

– A lakott területektől, ipari és egyéb létesítményektől pontosan olyan távolságban található, hogy a vendégeink egy zavartalan, rendezett és szép környezetet találhatnak nálunk. A széljárás kedvezőnek mondható. A céljainknak megfelelően viszonylag elég mély a vizünk, és a friss utánpótlása a befolyó patakon keresztül, ráfolyással van biztosítva. A minőségét a rendszeres bevizsgálásokkal kontrolláljuk. A közelben lévő szántóföldi kultúrán a mi tevékenységünket is figyelembe véve dolgoznak, és szélben ott sem permeteznek, ami közvetlen problémát jelenthetne az élővilágunk számára.

Még a legelején megfelelő mennyiségű és szép halat sikerült vásárolniuk

– Mint Rauf Norberttől, Daruszentmiklós polgármesterétől megtudtuk, az ő gyermekkorában (évtizedekkel ezelőtt) ez a helyszín kedvelt vízi paradicsoma is volt a környéken élőknek.

– Abban az időben ehhez hasonló strandolási lehetőség nem volt a közelben. Egy életre szóló kedves emlékem, amikor a nyári szünetekben a nagypapámmal biciklivel kitekertünk a tópartra. Akkor természetesen mindenféle fejlesztések, kommunális ellátás és persze vízi mentés esélye nélkül, igazi vadvízi nyaralásban, úszkálásban volt részünk, a legnagyobb örömünkre. Visszagondolva felbecsülni sem tudom a létszámunkat, de az biztos, hogy sokan játszottunk önfeledten ezen a helyszínen.

– És most szabad-e bennük fürdőzni?

– Amikor remélhetőleg minél előbb megérkezik a jó meleg idő, és sokáig fog tartani, egészen biztos, hogy a napsütésben a parton ülőkben is felvillan a gondolat, hogy „de jó lenne beugrani és úszni egyet!”. Ezt mi is megértjük, de nagyon nem örülnénk neki, ahogy általában a pecások többsége sem. Nagyon változatos a víz mélysége, néhol akár háromméteres is lehet, közte pedig a felszín alatti részen az akadók (a régi mederbe már régen bedőlt fák), a széleken a nádas csomói, amik éles akadályokat jelenthetnének, és komoly sérüléseket is okozhatnának. Ezért a szabályzatunkba bele is került, hogy a tavakban fürödni tilos.

– A bográcsolás?

– Ez a fajta tevékenység, ahogy a szalonnasütés is gyakori, amivel a vendégeink gyakran koronázzák meg a napjukat. Mivel egy rendezett területtel várjuk őket, ezért tűzrakóhelyeket is kialakítottunk a számukra, és hozzá tűzifát is biztosítunk.

– Az építmények?

– A tóparton klimatizált, fűthető, négyágyas, hűtővel, mikróval, hatvancsatornás TV-készülékkel és kis terasszal ellátott faházakat építettünk az ideérkezők számára. Egy van a szigetünkön, három pedig a parton található. A közeljövőben további hármat szeretnénk még fölállítani. A bejáratnál egy közösségi vizes­blokkot alakítottunk ki, ahol teljes komfort vár a vendégeinkre.

– A feledékenyekre is gondoltak…

– A profi horgászok jó része elképesztően nagy fölszereléssel és ellátmánnyal érkezik a helyszínre, de még a legalaposabbaknál is előfordul, hogy valami nagyon fontosnak tűnő dolog otthon maradt, elromlott, vagy éppen elfogyott. Az ilyen nehéz problémákat is megpróbáljuk orvosolni a bejárat közelében működő mindenes boltunk készletéből. Mi is sajnálnánk, ha valamilyen apróság miatt bánkódnának az ideérkezők, ezért így is megpróbálunk nekik segíteni. Aki eljön hozzánk horgászni, nem fog csalódottan távozni!