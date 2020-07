Épül és szépül a metodikai központ, nagy segítség lesz

Épül, szépül a dunaújvárosi metodikai központ. A Dunaújvárosi Acélbikák jégkorong Kft. által menedzselt létesítmény építése a hajrájához érkezett.

Kezdetnek tisztázzuk, mi is ez a metodikai központ. A jégkorongozók kezdték el először alkalmazni Magyarországon, az első a ma Vasas Jégcentrumnak nevezett csarnokban épült fel, amit mára már áttelepítettek a Tüskecsarnokba.

A Magyar Jégkorong Szövetség a központ lényegét így foglalta össze: „A Magyar Jégkorong Szövetség az elmúlt évtizedben jelentős előrelépést tett a világelit felé. A fejlődéshez szükséges infrastrukturális fejlesztésekre van szükség, amelyekhez a metodikai központ megépítése az első lépést jelentette. Egyrészről a központ megnyitásával területet biztosítunk a szövetségben regisztrált edzők részére az állandó fejlődéshez, hiszen szakmai könyvtárunkat ingyenesen használhatják. A könyvtár a legmodernebb szakmai anyagokkal rendelkezik, mind írott anyagok, mind filmek tekintetében.

Sok sportolónak segíthet a felkészülésben az épülő metodikai központ

Másrészről a központ helyet biztosít a játékosok részére is, hiszen közel 700 négyzetméteren jégkorong-specifikus fejlesztő eszközökkel javíthatják képességeiket. A korcsolyázógépeken a korcsolyázás technikájának tökéletesítését, TRX trénereken a hokihoz elengedhetetlenül szükséges dinamikus erőfejlesztést végezhetik szakszerű felügyelet mellett. A Kettlebell szintén az instabil helyzetekben alkalmazható erőt fejleszti, amíg a Togu labda és Balance board a speciális egyensúlyi helyzetek gyakorlását teszi lehetővé. A különböző eszközök segítségével a robbanékonyság és dinamikusság fejleszthető. Ezeken kívül további modern eszközök is a sportolók rendelkezésére állnak.

Magyaroszágon tavaly Miskolcon adtak át egy nagyon korszerű létesítményt, de ugyancsak egy éve a magyar állam 640 millió forintos támogatásával az erdélyi Csíkkarcfalván is megszülethetett egy ilyen létesítmény, elősegítve az erdélyi magyar hokisok fejlődését, utánpótlás-nevelését.

A dunaújvárosi közel van a megvalósuláshoz, Azari Zsolt, a Dunaújvárosi Acélbikák vezetője elmondta, hogy négy éve dolgoznak a létesítmény létrehozásán, és tao-pénzből sikerül megvalósítaniuk a beruházást.

– Lehet, hogy már szeptemberben át tudjuk adni a központot, de akkor sem leszek csalódott, ha ez október közepéig kitolódik. Jégkorongspeciális a létesítmény, de bármelyik más sportág is tudja majd használni. Sőt, piaci alapon szeretnénk működtetni, vagyis nyilvános lesz, úgymond bárki használhatja, természetesen a jégkorong az első számú. A központban lesz egy száz négyzetméteres konditerem, egy százhúsz négyzetméteres tornaterem, és egy hetven négyzetméteres mű-műjégpálya, ahol nagyon sok specifikus gyakorlatot tudnak elvégezni a játékosok. Azt hiszem, egy ilyen létesítmény nagyon sok sportolónak tud segíteni a felkészülésben.