Ép elmével bezárva egy beteg testbe

Dunaújváros – A zene világnapja az emberek többségének életében csak egy a sok közül. Egész másképp gondolkodnak persze azok, akiknek a zene az életük. Közéjük tartozik Jason Becker. Az ő élettörténetéről olvashatunk ebben a cikkben.

Ezt ne hagyja ki! Megalázó vereséget szenvedett Fekete-Győr András és Jakab Péter

1988-ban Bécsben, egy lemezboltban kezembe került egy nagyon fiatal gitáros debütáló albuma. Hazaérve nagy várakozással tettem rá a tűt a szurokfekete korong első barázdájára. Ekkor leírhatatlan zenei varázslat töltötte be a teret. Azóta is első számú gitárhősöm Jason Becker, de nem csak a játéka miatt.

A kezdetek

Jason Becker 1969. július 22-én született a kaliforniai Richmondban. Családjában többen gitároztak, így ötévesen már ő is hangszert ragadott. Rengeteget gyakorolt, 12 éves korától iskolai fellépéseken szerepelt, 17 esztendősen pedig a legjobb barátjával, Marty Fried­mannal megalapította az ikergitáros Cacophony együttest. Főleg Japánban voltak sikeresek, de két lemez után feloszlottak, így a mindössze 19 éves Jason 1988 augusztusában szólópályára lépett. A Perpetual Burn című albumán a dob kivételével minden hangszeren ő játszott. A közönség és a szakma is elismeréssel fogadta a kiadványt, egy neves gitármagazin pedig első számú feltörekvő tehetségnek választotta őt. A keleties dallamokkal megtűzdelt, virtuóz, már-már klasszikus zenei „komolysággal” megírt instrumentális kompozíciók meghaladták a korukat. Ennek is köszönhető, hogy élete akkori legnagyobb ajándékaként meghívták a Van Halenből kivált extravagáns énekes, David Lee Roth csapatába. Nem is akárkit kellett helyettesítenie: az újkori gitárnemzedék egyik legnagyobbra tartott alakja, a Frank Zappa-iskola legtehetségesebb „növendéke”, Steve Vai megüresedett helyére érkezett. Jason Becker a világhírnév küszöbére ért, és még be sem töltötte a 20. életévét.

A sokk

Új zenekarával egy hét után már stúdiófelvételre készültek, amikor egy reggelen iszonyatos görcsbe rándult a bal lába, izmai elgyengültek, soha nem tapasztalt rossz érzés lett úrrá rajta. Az egyre gyakrabban jelentkező rosszulléteket társai elől elhallgatta, és csak a tökéletes játékára koncentrálva remélte a jobbulást. Festőművész édesapja rábírta a fiát egy alapos neurológiai vizsgálatra, amely lesújtó eredményt hozott. A diagnózis szerint Jason egy gyógyíthatatlan betegségben, az ALS-ben szenved. Ez a kegyetlen kór megöli a végtagok mozgatásáért felelős idegeket, lebénítja az izmokat, majd tolószékbe, lélegeztetőgépre, gyomorszondára kényszeríti a már beszédképtelen beteget. A látás és hallás képessége mellett a tehetetlen, gépekkel életben tartott testben az elme azonban ép marad a rövidesen bekövetkező halálig. A Bec­ker családban egy világ omlott össze, de a fiú nem adta fel. Panaszai ellenére visszatért a stúdióba és erőn fe­lül folytatta a feljátszást. A végére bal kezének két ujja végleg lebénult, de a remek album időre, hiányosság nélkül elkészült. A szerencsétlenül járt gitáros rohamosan romló állapotát nem titkolhatta tovább. Lemondta a turnét, és visszavonult szerető családjához.

A kiút

Nyilvánvalóvá vált, hogy lebénult kézzel soha többet nem fog tudni gitározni. Jókedvét, optimizmusát megőrizve berendezkedett az új életére. A folyamatos leépüléssel kerekesszékbe kényszerült ugyan, de még működő jobb kezével billentyűs hangszereken kezdett el nagy ívű, szimfonikus hangzású dallamokat komponálni gyönyörű ének- és gitárszólamokkal. A végeredmény az 1995-ös Perspective című ragyogó lemezén hallható a kiváló zenészbarátok közreműködésének köszönhetően. Mielőtt beszédképességét teljesen elveszítette, édesapjával kidolgoztak egy speciális kommunikációs módszert. Egy szemmozgást érzékelő számítógép segítségével egy plexitábláról betűket kiválasztva szavakat, mondatokat alkotva gyakoroltak. Közben a zenész állapota olyannyira leromlott, hogy gégemetszéssel mentették meg az életét. Kómába esett, de visszatért, hogy továbbfejlesztett rendszerén keresztül emberfeletti módon, hangjegyenként lejegyezve, új muzsikával ajándékozza meg rajongóit és szép számú hangszeres követőit. Legutolsó alkotása a Triumphant Hearts, amely egy újabb kortárs szerzői gyöngyszem világsztárok szereplésével.

E tehetséges embernek diagnózisa után csak öt évet jósoltak az orvosok. A tudományt megcáfolva sorsának alakulása ékes bizonyíték arra, hogy egy végletekig kiszolgáltatott helyzetben is van értelme és értéke az életnek. Vallomása szerint számára minden a zene szeretetéből fakad, ebből merít erőt a folytatáshoz. Jason Becker immár 52 esztendős és 30 év mozdulatlanság után sem adta fel a reményt, hogy egyszer meggyógyul. Akarata, kitartása és csodálatos elméje révén munkássága példaként marad fenn az örökkévalóságnak.