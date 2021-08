Emlékezés egy gyűjtőről, „kinek élete a zene volt”

Folytatódott szombaton a Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár klasszikus zenét népszerűsítő sorozata. Előző alkalommal Beethoven munkásságát emelték a fókuszba, ezúttal a magyar zenetudós, népdalgyűjtő, Bartók Béla élete került górcső alá.

Rácalmás – Az est címe is beszédes: „Kinek élete a zene volt…”, erre aztán a zenei illusztrációkkal gazdagon megrakott kétrészes előadás csak ráerősített. Az est narrátori feladatait a szerkesztő, Gyalus Boglárka vállalta magára, aki egyébiránt a Rácalmási Glória Kamarakórus karnagya is. Ugye kitalálták, számos népdalt a kisváros kórusa adott elő! Ám rajtuk kívül még akadtak közreműködők, ugyanis Péczi Adrienn (zongora), Hegyi István (zongora) és Hegyi Sándor (dob) is hozzátette a magáét az est sikere érdekében.

De ugorjunk vissza az elejére! Egy kánikulai nap késő délutánján járunk a művelődési ház hátsó traktusán, a fák árnyékában elhelyezett székek és padok várják az érdeklődőket. Az ülőfelületeken kotta, „Megyen már a hajnal csillag lefelé” című népdal, aminek két versszakát nyilván később el fogják énekelni a közönséggel. Az érkezőket szokás szerint jéghideg limonádéval várják, hogy még komfortosabb legyen az élmény.

Hogyan épül fel egy ilyen előadás, amiben a 140 éve született zeneszerző élete és munkássága előtt tisztelegnek? Benne van minden, ami szükséges: információ gazdagon, zenei illusztrációk élőben és felvételről, no és némi képi aláfestés, hogy a kor hangulatát, Bartók fizimiskáját és életének fontos szereplőit el tudjuk képzelni. Ha belegondolunk, mindhárom komoly kutatómunkát feltételez. Mert hiszen elképesztő mennyiségű információ maradt fent, főbb műveit, ha csak kategóriákba soroljuk, abból is hatot számlálhatunk (színpadi művek, zenekari művek, versenyművek, kamarazene, zongoraművek, vokális művek), és képtalálatokban sem szegény az internet világa. Nagy a felelőssége tehát a szerkesztőnek.

Az est után elmondhatjuk, Gyalus Boglárka megugrotta a magasságot, az elhangzott életrajzi magyarázatok nem pusztán a Wikipédiát használták egyfajta hangoskönyvalap­ként, alapos felkészülés előzte meg, hogy megtudhassunk olyanokat, hogy karénekből fel volt mentve a zeneakadémián, de a rovarok nagy csodálója volt, hogy Turán kezdte el használni a fonográfot a gyűjtéshez, amit Vikár Béla mutatott meg neki, és képet kaphattunk pazar nyelvtudásáról is. Vagy olyanokat, hogy az arab népzenét is tanulmányozta, a zeneakadémiát „csúnya helynek” nevezte a gyerekei előtt, ugyanis utált tanítani, leginkább a tanítványokhoz nem volt türelme, ám a sors fintoraként a felesége is a tanítványok közül került ki. Némi képet kaphattunk arról is, hogy micsoda lelki vívódásokon ment keresztül, például amikor A kékszakállú herceg várát értelmezhetetlennek tartották a kortársak. Természetesen akad dunaújvárosi szál is, ugyanis gyűjtőkörútján eljutott Fejérbe is, ahol Dunapentelén és Baracson is rögzítette a népdalokat.