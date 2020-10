Elmaradt a csúcsdöntés, de tök jó volt a hangulat egy héten át

Martonvásár és a Brunszvik-kastélypark gyönyörű dísz­lete volt az óriás tökök idei lajstromának. A kastélyparkban sétálva számtalan tökös installáció között szelfizhettek a látogatók egész héten, remek őszi program volt.

A Tök jó hét keretében számtalan tökös élményben lehetett része a Martonvásárra kirándulóknak.

A gasztroturistákat „tökéletes” ételekkel, tökössüti-készítéssel kényeztették, a Nyitott Főzdék Napján és a szerencsés regisztráltaknak sörkóstolásban is részük lehetett. A helyszínen egész héten megtekinthetőek voltak az óriástök-mérő versenyen részt vevő versenyzöldségek. Érdemes volt családosan is ellátogatni a Tök jó hétre, mert felnőtt és gyermek kézműves foglalkozásokkal, népi játszótérrel, és rejtvényfejtő játékkal: a „TÖK­életes bűntény felderítésére”, hogy megtalálják végül, „Ki lopta el az óriás tököt?” is készültek a szervezők. Aki kedvet érzett hozzá, betekintést nyerhetett az óriástök-növesztés rejtelmeibe, mert két avatott szakértő, Keszler László többszörös tökkirály, valamint a rácalmási töknövesztő, Horváth Balázs tartott előadást a témában.

A földink a tökmérő versenynek is fontos szereplője volt a martonvásári tökös rendezvényen, bár ezúttal nem termesztőként, hanem bíraként vett részt. Izgalmasnak ígérkezett a megmérettetés, mert az is benne volt a pakliban, hogy az eddigi japán, 410,3 kilogramm súlyú rekord is megdőlhet. A Fito Horm Országos Óriás Tökmérő Verseny eredményhirdetése tehát várakozással teli volt, a hangulatot a Martonvásári Fúvószenekar csak tovább fokozta.

A martonvásári óriástökmérő versenyen az első helyezett legnagyobb súlyú zöldsége Brindzár Zsolt Törpilla nevű töke lett, azonban 304 kilogramm súlyával nem sikerült megdönteni az alsógagyi versenytöknek a japán rekordot, de még a 2019-ben felállított, Keszler László nevéhez kötődő 403 kilogrammos magyar csúcsot sem. Pedig még a mérlegelő bírák is sokkal súlyosabbra becsülték a Martonvásárban győztes óriás tököt az előzetes szemrevételezés során. A második helyezett óriás 301, a harmadik helyezett tök pedig 248 kilogrammot nyomott. Az ezüst­érmes tököt Tápiószentmártonban termelte Kókai Tibor, a dobogó harmadik fokára pedig Filep László lépett Dönci nevű hatalmas zöldsége révén Nagydabasról.

– Idén 11 óriástököt neveztek a versenyre. Ebből is látszik, egyre többen kapnak kedvet az óriástök-termeléshez. Érdekes tapasztalat volt, hogy az idei első helyezett térfogatát tekintve csúcsokat döntögető hatalmasnak látszott, azonban a versenyben mérvadó gyümölcshús súlya jóval kevesebb volt az eddigi rekordoknál – mondta el Horváth Balázs, rácalmási óriástök-termelő és tökmérő bíró. Hozzátette, hogy az elmúlt évben amerikai mintára megrendezett tökregatta – amelyre a Velencei-tónál került sor Tökreszállás néven – elmarad, ezért a nézőknek a derűs tökcsónakok látványára még egy évet várniuk kell.

A kastélyparkban sétálva még egy ismerős arccal találkoztunk. A Rácalmási Városvédő Egyesület elnöke, Steiner Lajos is eljött, hogy megnézze a martonvásáriak rendezvényét.

– Kíváncsiak voltunk, ezért eljöttünk körülnézni, hiszen a városvédőkkel már hosszú évek óta a tökök bűvkörében telnek az őszeink. Sajnos józan megfontolásból a vírushelyzetre való tekintettel meg kellett hoznunk azt a szomorú döntést, hogy idén nem rendez Rácalmás tökfesztivált – mondta, majd így folytatta: – A martonvásári környezet, a kastélypark nagyon szép és lenyűgöző a sok óriás tök. Nagyon kellemes itt sétálni és várjuk a tökmérős eredményeket is. De azért úgy érzem, hogy az itt tapasztalt Tök jó hét eseményei nem konkurencia a rác­almási tökfesztiválnak, hiszen nálunk nagy hangsúlyt kapnak a tökös érdekességeken kívül a nagy tömeget vonzó programok, mi igazi őszi fesztivált rendezünk. Reméljük, hogy jövőre ott találkozhatunk majd mindannyian – hangsúlyozta a rácalmási városvédők elnöke.