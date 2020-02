Ellenőrzik, aki idejön

Dr. András István rektor az első sajtóhírekre reagálva haladéktalanul egy bizottságot hozott létre, amelyben részt vesz a Nemzetközi Kapcsolatok Irodája, az oktatási igazgatóság, a tanulmányi hivatal, a műszaki osztály, a kommunikációs igazgatóság és a kollégium. Megállapították, kinek mi a feladata.

A csoportot Melkovics János, a kollégium igazgatója irányítja. Kérdésünkre reagálva tájékoztatott mindenkit, hogy a gócnak számító Hupej tartományból, Vuhanból egyáltalán nincs hallgatójuk, a szükséges intézkedéseket megtették, az alkalmazandó protokollt kialakították, védőeszközöket, fertőtlenítő szereket szereztek be, és azokat kihelyezték. A kórházzal és a hatóságokkal napi szinten tartják a kapcsolatot. Egyeztetve a kórház főigazgatójával, dr. Kecskés Borbála virológust kérték fel a szakmai és orvosi feladatok koordinálására.

Az igazgató elmondta, pontos adataik vannak a hazautazó vagy visszatérő kínai hallgatókról. Információik szerint 25 kínai hallgató utazott haza december és január között, vélhetően a Holdújév ünnepére. Közülük négy hallgató még január elején visszaérkezett, kettő február 1–3. között, a többieket még várják vissza. Azóta egy új kínai hallgató érkezett az egyetemre február 3-án. Minden visszaérkező külföldi hallgató eddigi visszajelzések alapján tünetmenetes. A visszaérkezőket kérdőívekkel is monitorozzák. Az ívek nemcsak a kínai, hanem valamennyi külföldi hallgatóhoz eljutnak. Ebben – amennyiben volt külföldi útjuk mostanában – annak helyeiről és egészségi állapotukról kérnek információkat. január 31. óta.

A megyei tiszti főorvos által megküldött kérdőív és nyilatkozat kitöltetése minden visszatérő és új külföldi hallgató számára kötelező, ezeket zárt dobozban őrzik, és a kérdőíveket a városi népegészségügyi osztályvezető – Dózsáné dr. Sasvári Ildikó kérésére – mind az ÁNTSZ, mind a kórház kijelölt szakemberének továbbítják.

Mind a négy kollégium épületébe kiragasztották angolul és magyarul a WHO megelőzésre szolgáló tájékoztatóját. Munkatársaiknak száj­maszkot, eldobható gumikesztyűt, kézfertőtlenítőt biztosítanak. A Semmelweis kollégium épületében már használják az érintésmentes infravörös hőmérőt, a másik 3 épület számára is megrendelték már az antibakteriális folyékony szappannal együtt.

Még valószínűleg sokat kell várni a hatásos védőoltásra

Sajtóhírekre reagálva Tarik Jasarevic, a WHO szóvivője kijelentette: „nincsenek ismert terápiák a 2019-nCov vírus ellen, és a WHO véletlenszerű ellenőrző próbákat javasol a hatékonyság és a biztonságosság mérésére”. Egy kórokozó elleni védőoltás kidolgozása és tesztelése rendszerint éveket vesz igénybe, és gyakran jár „csapdákkal és kudarcokkal” – tette hozzá. A tudósok szerint még az új technológiáknak köszönhető gyorsított ütemben is legkorábban idén júniusban kerülhet oda az új koronavírus elleni védőoltás, hogy embereken is kipróbálják. A fertőzött betegeiket kezelni kívánó orvosok feltehetően más vírusfertőzésekre alkalmazott, engedélyezett gyógyszerekkel próbálkoznak, hogy lássák, van-e hatásuk.