Elhárult az új csatornahálózat működése elől az akadály

Az épülő szennyvízcsatorna-hálózat építése jelentős beruházás, a lakók nagyon várják a befejezését. Sokan csak az építkezésekből adódó kényelmetlenségek miatt, de még többen azért, mert végre megnyugtatóan megoldódik számukra is a szennyvíz elszállítása.

A szennyvízcsatorna-hálózat eddigi projektvezetője, Bíró Kornél leköszönt, és feladatait nemrégiben Nagy Sándor vette át. A negyvenes éveiben járó fiatal szakember más cégnél ugyan, de már a csatornahálózat tervezésében is részt vett, és 2018 óta meghatározó tagja a mélyépítés kivitelezés tekintetében a három települést érintő munkálatoknak is. Így teljes körű és átfogó rálátása van az egész projektre, ezért intéztük hozzá a kérdéseinket a projekt alakulásával kapcsolatban.

Eddig az volt az akadály, hogy nem volt kiépített villamos-energiaellátás

A szakember a beszélgetésünk során egzakt módon nyilatkozott, és minden kérdéshez hangsúlyozottan műszaki oldalról közelített. Mint mondja: egy kivitelezési beruházást mindig szakmai alapon kell és lehet vizsgálni, hiszen minden részletesen le van írva, és szigorú szabályokkal van behatárolva.

– Milyen stádiumban van most a csatornahálózat kiépítése, mikor lehet majd használatba venni?

– Az elkészült projekt során a Kulcson és Rácalmáson keletkező szennyvizeket a hálózatból egy-egy új – Rácalmáson az elavult szennyvíztelepet kiváltó – átemelő, két szintén új kiépítésű távvezetéken keresztül juttatja el a Hankook körforgójánál lévő átadási pontra, majd onnan a Dunaújvárosban épült új hálózaton keresztül a három településről összegyűlt szennyvizek a Százlábú hídnál működő AD jelű műtárgyba jutnak, ahonnan a meglévő Szent István utcai – a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna-, Hőszolgáltató Kft. kezelésében lévő – átemelőbe kerülnek. A rendszer működésének eddig az volt az akadálya, hogy nem volt kiépített villamosenergia-ellátás az átadási ponton, ahol a bejövő szennyvizek mennyiségmérése történik. 2021. február 11-én megtörtént az áramellátás fizikai kiépítése, így várhatóan nyolc napon belül bekapcsolásra kerül a műtárgy majd az áramhálózatba.

Ezt követően a szerződésünk alapján harminc nap áll rendelkezésünkre az irányítástechnikai és gépészeti rendszerek ellenőrzésére, majd elkezdődik az átadás-átvételi eljárás huszonnyolc napos folyamata. Ami a lakossági szempontból lényeges, hogy az elkövetkező közel két hónapban a kivitelező az önkormányzatok képviselőivel az érintett területeket megtekintik, és a szükséges javításokat felmérik, hogy az ezekkel kapcsolatos munkák is elkészüljenek. Az elektromosenergia-ellátás hiányával összefüggő kivitelezési munkák még nem készültek el, így ezek is ebben az időszakban fognak megvalósulni.

Szeretnénk egy hibátlan, jól működő rendszert elkészíteni és átadni, hogy mindenki számára elégedettséggel fejeződhessen be ez a csatornaépítési kivitelezési projekt.

– Igaz-e, hogy azért szükségrd a hálózat átmosására, mert többen már a rendszerbe engedték a szennyvizet?

– Hallottam ilyesmiről, de a hozzám eljutó információk nem voltak egyértelműen egzaktok. Mi mindenképpen egy jó minőségű munkát kívánunk átadni. Átvizsgáljuk és ha szükséges átmosatjuk az általunk kivitelezett rendszert az átadás előtt – ez rutin eljárás.

– Mikor jöhet el mindezek után a csatornára váró több ezer ember számára az az időszak, amikor végre már nem kell a szippantó autót várni?

– Ez április közepére várható a mi részünkről. A lakók szemszögéből akkor, amikor a szennyvízhálózat üzemeltetője megkapja az üzemeltetési engedélyt az új hálózatra, és jelzi hogy megkezdhetők a rákötések. A rákötéseket a DVCSH weboldalán megtalálható szakemberek végezhetik, azokat minden esetben egyeztetni, és engedélyeztetni kell az üzemeltetővel. Ezzel kapcsolatosan minden információ megtalálható a weboldalukon.

– Az ön véleménye szerint ez az időpont tartható?

– Igen, hiszen eddig szól a szerződésünk is.

– Nem fogja negatívan befolyásolni a projekt befejezésének időpontját, hogy a projektben három különböző szolgáltató érintett: a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna-, Hőszolgáltató Kft, a DRV Zrt. és a Mezőföldvíz Kft.?

– Véleményem szerint ez nem befolyásolja a projekt teljesítésének végső időpontját.

– A projekt átadása után mi lesz az esetlegesen felmerülő hibákkal?

– Garanciát vállaltunk, három évet. Egy év elteltével egy úgynevezett garanciális bejárást tartunk majd. Akkor az addig felszínre került problémákat keressük meg, mérjük fel és javítjuk ki, akár az útburkolatot, vagy a nyomvonal süllyedését is.