Együttműködési megállapodást kötött a Dunaújvárosi Egyetem és Gerjen önkormányzata

Csütörtökön délelőtt a sajtó nyilvánossága előtt írták alá azt a dokumentumot, mely rögzíti, hogy a Dunaújvárosi Egyetem és – a Paks melletti település – Gerjen község önkormányzata szakmai együttműködést kötött egymással.

Az eseményen jelen volt Kovács Pál, a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásáért felelős államtitkár, dr. Mikulás Brigitta, a Közép-Duna Menti Fejlesztési Tanács elnöke, Romhányi Károly, Gerjen polgármestere, dr. András István, a Dunaújvárosi Egyetem rektora és Némethné Nagy Gellai Szilvia a felsőoktatási intézmény kancellárhelyettese. Az együttműködési megállapodás célja, hogy az egyetem és a gerjeni önkormányzat szakmai munkáját és életpálya-modelljét hosszú távon erősítsék.

– A mai nap kulcsszava az lehetne, hogy partnerség – kezdte beszédét Kovács Pál majd elmondta, hogy a térségen épülő új paksi atomerőmű hivatott biztosítani az ország biztonságos áramellátását. És ebben kulcskérdésnek nevezte, hogy a nukleáris szakemberképzés terén folyamatosan nő a Dunaújvárosi Egyetem szerepe és a szakember utánpótlásban kiemelten számíthatunk a saját térségünkre, hiszen már a harmadik generáció veszi át a stafétabotot a Paksi Atomerőmű üzemeltetésében, és immár az új blokkok építésében is. A stabil és hosszú távú működőképességhez elengedhetetlenül szükséges a hazai képző központok további fejlesztése. A beruházás kitörési lehetőséget is biztosít a magyar nukleáris tudás és ezen túlmenően a hazai nukleáris ipar részére, kulcsfontosságú a szakember utánpótlásban és a régiók együttműködésében. Az államtitkár hozzátette, hogy az együttműködés az élet számos területén hasznos lehet, függetlenül attól, hogy ki mekkora szereplője társadalmunknak. „Jelen megállapodással az innovatív, aktív településként ismert Gerjen lehetőséget kap megvalósítani előremutató ötleteit – a Dunaújvárosi Egyetem által nyújtott szakmai tudásnak köszönhetően – a térség és a lakosság szolgálatában. Mint mondta, fontos, hogy a régió fiatalságát a régióban is lehessen tartani, amelyhez kellő infrastruktúra kell, illetve megfelelő munkahelyek amelyek elegendőek a perspektivikus jövőkép felépítéséhez. Kiemelte a megállapodás azon pontját, mely szerint azok a fiatalok, akik Gerjenből a Dunaújvárosi Egyetemen tanulnak majd tovább annak a település önkormányzata letelepedési támogatást nyújt. Hangsúlyozta, hogy ez a megállapodás a jövő generáció részére megfelelő életpályát vázol fel, ezért a kormány részéről üdvözlik ezt a kezdeményezést.

Dr. András István kiemelte, hogy a Dunaújvárosi Egyetem egy nyitott egyetem. Nyitottak erre a megállapodásra is, mert mindig ügyeltek arra, hogy ne csak a szűken vett feladataikat teljesítsék, hanem szolgáltatást, szolgálatot is nyújtsanak a környező településeken élők irányába. Fontosnak tartotta megemlíteni, hogy a paksi projekt kapcsán nem csak azokra kell koncentrálni, akik direktben vesznek részt az atomerőművi fejlesztésben, hanem a családtagjaikra is, nekik is szerepet kell kell biztosítani! Ebben pedig a Dunaújvárosi Egyetem partner. Hangsúlyozta, hogy a közös tevékenységek erősítik a régiót, az egyetem életpálya-modellje, és a szakmai együttműködés hosszútávon hatással lehet Gerjen község lakóinak és környezetének továbbtanulási szándékaira is. A rektor az egyetem részéről szakmai együttműködést és nyitottságot ajánlott és megköszönte a támogatást a kormánynak és Gerjen önkormányzatának egyaránt.

Romhányi Károly azt mondta történelmi ez a lehetőség egy olyan kistelepülés számára, amely mindig is nyitott volt az innovatív és előremutató lehetőségekre. Ez az együttműködés út lehet községük fiataljainak a jövőbe, míg az egyetemen végzett pályakezdők számára akár Gerjen lehet az új otthonuk. A polgármester bízik benne, hogy a közös munka nemcsak számukra, hanem a térségnek is értéket teremt. Az egyetemmel, mint partnerrel kialakítandó jelen együttműködés azért is üdvözlendő, mert a lakosság napjaink technológiájának megfelelő módon és formában történő tájékoztatása az oktatás mellett szintén rendkívüli fontossággal bír.

Dr. Mikulás Brigitta, a Közép-Duna Menti Fejlesztési Tanács elnöke kifejtette, hogy – ahogyan arról az Országgyűlés korábban döntött, a 2020. évben területfejlesztési szempontból kiemelt státuszt kapott a 99 települést magában foglaló Közép-Duna Menti Kiemelt Térség, amely szervezetrendszere intézményesített kereteket biztosít ahhoz, hogy a térségben megjelenő beruházások és fejlesztések minél nagyobb hatékonysággal, egymással kölcsönös szinergiában, és Tolna megye, Bács-Kiskun megye és Fejér megye településeinek együttműködésében tudjanak megvalósulni. A Dunaújvárosi Egyetem és Gerjen Község Önkormányzata közötti munkafolyamatok eredményeinek népszerűsítésében és a „jó gyakorlatoknak” a térség más települései számára történő közvetítésében a Közép-Duna Menti Fejlesztési Tanács és munkaszervezete szívesen részt vállal.

Ezt követően a felek aláírták az együttműködési keretszerződést.