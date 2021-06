Egyre több a városban az elektromos töltőállomás

Két éve még csak 7 elektromos töltőállomás volt a városban, mára már majdnem megduplázódott a számuk.

Dunaújváros – Az Autó Máté Kft. dunaújvárosi telephelye rendelkezik egyszerre 5 autó nagy teljesítményű töltési lehetőségével. Jó része saját működésükhöz, az elektromos autók szervizeléséhez, karbantartásához szükséges, ügyfeleiknek az új, illetve szervizelt autókat feltöltve igyekeznek átadni. Saját beruházásból telepítettek egy egyenáramú villámtöltőt a külső felhasználóknak is elérhető formában (Type 2, CHAdeMO, CCS/SAE22 – 50 kW), ami nagyon népszerű. Nyitvatartási időben ingyenesen használhatja bárki.

Ifj. Máté Márton ügyvezető szerint ügyfélkörüknek hosszú távon is tudják biztosítani. A külső felhasználók – remélhetőleg – egész évben díjmentesen használhatják. Ha áttérnek a fizetős üzemeltetésre, akkor biztosítani fogják a 0–24-es elérhetőséget.

A Martinovics utca végén, a víztoronynál, és a Szabadság úti nagy parkolóban az NKM üzemeltet egy Type 2-es töltőt, 100 Ft/perces tarifával. A város határában, a sportáruháznál egy Mobiliti töltő áll rendelkezésre. Ezek csak a „Mobiliti (NKM TöltőPont)” alkalmazással indíthatók. A szolgáltatás díja 100 Ft/perc. Az Interspar hipermarketnél négy töltési pont áll rendelkezésre, ami Mobiliti appal, vagy RFID-vel indítható. Itt kWh-ként 100 forint a díj. Az áruházláncok is beszálltak a fejlesztésbe, a Lidl áruháznál saját applikációból indítható a töltés, az Aldi mellett ugyancsak ingyenes a töltés, ahogy a Klub Hotelnél is. A városban mindkét Pen­ny Marketnél létesítettek Type 2-es töltőt, de valamiért még nem működik. A Dunaújvárosi Egyetem 2×11 kW-os AC-töltőt üzemeltet 6 és 22 óra között.

Szabó Zsolt gazdasági és koordinációs alpolgármester a közelmúltban sajtótájékoztatón elmondta, az önkormányzat üzemeltetésében működő töltőállomások (Táncsics Mihály utca 8/a, Október 23. tér 10., Devecseri utca 4.) átestek a szükséges felújításon, karbantartáson, és továbbra is ingyenesen elérhetők bárki számára. Mint mondta, szeretnék elkerülni a visszaéléseket, hogy valaki túl sokáig vagy parkolásra használja ezeket a töltőket, ezért tervezik, hogy ugyancsak ingyenes, de regisztrációhoz kötött rendszert vezetnek be. Egyelőre még nem lehet tudni, hogy telefonos applikáció vagy kártyás rendszer lesz a megoldás erre, a cél az, hogy minél többen hozzáférjenek a töltési lehetőséghez. Szabó Zsolt elmondta, hogy ameddig lehet, fenntartják, az idei költségvetésben elkülönítették ennek a fedezetét, és terveik szerint a jövő évi költségvetésben is számolnak ezzel a lehetőséggel. Ez csak az elektromos áram tekintetében mintegy hárommillió forintot jelent.