Egyre igényesebb a fogyasztó és egyre nő a halas kínálat is

Évről évre egyre kevesebben vásárolnak élő halat, a fogyasztók inkább a jó minőségű, konyhakész halhúst és egyéb alapanyagokat keresik. Lekéretőztünk a „halas” alagsorba.

Toporgunk lent a fotós kollégával a piaci Szalka-féle halbolt alagsorában. „Mondd?” – tekint felém kérdőn a gazda, ifj. Szalka József, aki a fekete halköpenyes társaságának egyike éppen. A köpenyesek sebészi pontossággal pucolnak, beleznek, tisztítanak, filéznek, egyszóval konyhakész állapotba hoznak pontyot, harcsát, süllőt, kecsegét – amit éppen az adagoló rekeszt eléjük rak.

– Így karácsony előtt, napi 20-25 mázsa halat dolgozunk fel. Mindebben a logisztikát is beleértve több mint 20 munkatárs vesz részt. Kemény meló, de hát ezt vállaltuk – mondja Szalka József, akit a fogyasztók aktuális ízléséről is kérdeztünk:

– A ponty természetesen még mindig vezet, ám egyre többen keresik a szürke- és az afrikai harcsát, az amurt, a busát, a süllőt, vagy éppen a kecsegét is. Igyekszünk mindenkit kiszolgálni. Amit mi tapasztalunk, hogy a vásárlók egyre inkább keresik a jól előkészített minőségi terméket. A magyar halat mi Apajpusztáról hozzuk, a termelő biominősítéssel bír, számos kiváló audittal rendelkezik. Még mindig igaz, hogy hal tekintetében Magyarországon a karácsony a főszezon. Az átlagos napi forgalom nálunk is 30-40 százalékkal növekszik ebben az időszakban. Ami a friss tengeri halakat és egyéb herkenyűket illeti, sokan keresik még a lazacot, vagy a friss garnélát is – adott gyorsjelentést Szalka úr.

A statisztikák szerint az egy főre jutó halfogyasztás hazánkban 6,7 kilogrammnyi, ezzel szemben az eu-s átlag 20-22 kilogramm körül mozog. Pedig az egészségügyi ajánlások szerint is érdemes lenne minél több friss halat fogyasztanunk.