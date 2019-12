Egymást érték a programok a Munkásművelődési Központban

Az adventi készülődés és a karácsonyvárás jegyében telt a szombati nap a Munkásművelődési Központban.

Bár a munkanap-áthelyezés miatt sokan dolgoztak vagy épp iskolában voltak szombaton, az MMK elég programmal készült ahhoz, hogy így is szép számmal forduljanak meg látogatók művelődési ház falai között.

Az egész napos kézműves kincsek vásárán a már megszokott alkotók standjain karácsonyra hangolódó portékákat is találhattuk. Papírból font grincsfák, selyemvirág-koszorúk, filc mézes­kalács­emberkék vagy csipkefülbevalók várták a gazdájukat. Utóbbiak készítője, Miháldinecz Bernadett textiltervező művész elmondta, szerencsére egyre többen érdeklődnek a különleges, hajócsipkéből készült ékszerek iránt. Hozzátette, ez számára jóval több egy kereseti lehetőségnél, hiszen ő már gyermekkorában kötött, horgolt és elkötelezte magát a textil mellett. Olyannyira, hogy textilmérnöki diplomát tett, ma már csak alkotással foglalkozik, és ennék szép lassan meg is lesz az eredménye: termékeivel a Gödöllői Kastély karácsonyi vásárába is meghívták idén.

A Brekusz Műhely megálmodója visszatérő vendég az MMK-ban. Kézzel készített, textil gyermekjátékait szeretik és már jól ismerik a vevők, Budáné Kati pedig azt mondja, az újdonságokat a többi között a vásárlói visszajelzésekre alapozza, de saját unokája is bőven szolgáltat ihletet. Természetesen a békás figurák a legkelendőbbek, de nagy divat a retró manapság, így találunk a kínálatában Kisvakonddal vagy Kockás Fülű Nyúllal díszített párnahuzatot is.

A kézművesvásárral párhuzamosan az Alkot-ok csoport festményei közül is vásárolhattak a látogatók, az eladásra bocsátott művek között olyan ismerős darabok is voltak, amiket az ősz folyamán az MMK galéria falain is láthattunk már.

Délután adventi díszeket készíthettek a gyerkőcök papírból, örökzöldekből és más növényi alapanyagokból, amelyekhez az alapanyagot az intézmény biztosította. Este a Fekete Fény Színház különleges előadását tekinthették meg az érdeklődők, és ha mindez programnak nem lett volna elég, Kováts Rózsától megtudtuk, a NépmesePonton három szülinapi zsúr is zajlott.