Egyetlen évig jártak együtt, mégis évente találkoznak

Ha egy iskola előtt a hétvégén őszes halántékú férfiak és nők gyülekeznek, jó eséllyel gondolhatunk arra, hogy egykori osztálytársak találkoznak, hogy együtt idézzék fel a régi szép időket. Szombaton egy olyan osztály tagjai gyűltek össze a Vasvári Pál Általános Iskolában, akik mindössze egyetlenegy évig voltak osztálytársak, mégis évente találkoznak.

Dunaújváros – Persze nem mindannyian, hiszen ennyi idő alatt már vannak veszteségeik, és nem is tud mindenki ott lenni minden találkozón. Viszont most szombaton 18-an összegyűltek, ami nem is olyan ­rossz, figyelembe véve, hogy 42-en voltak az osztályban. Még 1964-ben végeztek a Vasváriban, ők voltak a 8/a osztály. Szendi István volt a matematikatanáruk, aki az osztályfőnökük is volt. Úgy döntöttek, mivel már a hetvenedik évüket is betöltötték, minden esztendőben találkoznak, bár volt egy hosszú időszak, amikor nem volt osztálytalálkozójuk. Talán nem volt, aki megszervezze.

Az iskola előtt gyülekeztek kora délután az egykori osztálytársak

Most viszont volt, köszönhetően Lakner Ferenc és Torontáli Tibor főszervezőknek.

Ők csak egyetlen évig voltak osztálytársak. Hogy hogyan lehetséges ez? Akkor 4 hetedikes osztály volt, két fiú, két lány osztály, és csak nyolcadikban lett koedukált. Mégpedig azért, mert amikor megnyílt a Ságvári iskola (ma Szabó Magda Református Tagintézmény), akkor vontak össze osztályokat, így akik ahhoz laktak közelebb, azok már oda járhattak, a maradék pedig kevés lett volna külön fiú, és lány osztályokhoz, és innentől járhattak együtt a fiúk és a lányok. Utóbbiból éppen 19. Viszonyításképpen az egyik fiú osztály létszáma hetedikben még 44 volt. Az is kiderült a beszélgetésekből, hogy azért jól jártak a lányok érkezésével, ugyanis rendkívül vad osztály voltak, bizony előfordult, hogy az orosztanárnő sírva menekült ki a tantermükből. De valahogy a lányok érkezése megszelídítette őket.

Több mint fél évszázad után ismét beültek az iskolapadba

A szervezőknek sikerült elérniük, hogy szombaton abban az osztályban, azokban a padokban ülhettek újra, mint 57 esztendővel ezelőtt. A beszélgetésekből kiderült, hogy akadnak, akik egészen pontosan, részletekbe menően emlékeznek az akkori időkre, mint például Billwachs Rózsa, de vannak, akik már csak a szépre emlékeznek. Persze ne gondolja senki, hogy ez a koruknak köszönhető, sokuk bizony meglehetősen aktív a legnagyobb internetes közösségi portálon. Furcsa, de még az egyébként kellemetlen emlékek is megszépülnek, mint például, amikor a tanár kokival fegyelmezte a diákokat, vagy hozzájuk vágta a kulcscsomóját, mi több, a szájában állandóan lógott a cigaretta, még órán is.

Ma már ezek főben járó bűnnek számítanának, ők mégis nevetve idézték fel az emlékeket. Például olyanokat is, mint hogy a 7. osztályig két műszakos tanítás volt, ami azt jelentette, hogy még este is volt tanítás. És ha ez nem lenne elég, előfordult, hogy a szombati nap is az iskolapadban telt számukra. Ahogy ez a szombat is. De utána már a Juharosban folytatták.