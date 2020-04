Egy negyvenéve dédelgetett álom megvalósításába kezdtek

A világ általános közérzete sem engedte volna meg, hogy a tréfákkal töltsük április elsejét. Dunaföldvár közhangulata azonban egy kicsit mégis derűsebb lehetett ezen a napon, hiszen egy régi terv megvalósulása, a helyi sportcsarnok és környezetének kitűzése kezdődött meg ekkor.

Holler Ferenccel a beruházó, és a jövőbeli tulajdonos Holler UNFC Dunaföldvár Egyesület elnökével beszélgettünk, aki elmondta a következőket:

– Egy korszakos lépést hozott ez a nap. Megkezdtük az új sportcsarnokunk felépítését Dunaföldváron, ami az egyesületünk tulajdona lesz. A kötelékünkben egy labdarúgó- és egy kézilabda-szakosztály működik, amelynek női és férficsapata is létezik. A hozzánk igazolt háromszáz gyerekkel sok edzőnk foglalkozik. A fiataloknál szép eredményeket értünk el, pedig náluk még nem az eredmény a legfontosabb, hiszen ott elsősorban a képzésükre helyezzük a hangsúlyt. Az eredmények pedig szerencsés esetben a tizenhetedik évük betöltése után jelentkeznek.

A küzdőtér mellett hatszáz ülőhelylyel számolnak és állókat is terveznek

– Nagyon fontosnak tartjuk, hogy most már elmondhatjuk, nem kezdő egyesület vagyunk, hiszen 2007-ben alakultunk. Ez­alatt sok víz lefolyt a Dunán, de ami biztos, az az, hogy ami nem sikerült itt az elmúlt negyven évben – nevezetesen, hogy Dunaföldvárnak saját szabványméretű és elegendő nézőt befogadó sportcsarnoka legyen –, az most belátható időn belül megvalósul. A kitűzés után, ahogy a koronavírus és az időjárás engedi, megkezdjük a talajmunkákat. Igyekszünk mindent megtenni azért, hogy minél előbb versenyezni tudjunk ebben a csarnokban! – folytatta gondolatait Holler Ferenc.

Majd a területtel kapcsolatos felvetésünkre az alábbiakat tette hozzá: – Amit most látunk, hasonló képet mutat, mint amikor a labdarúgó-sporttelepet és a pályát átvettük. Akkor ott is szörnyű, homokos, köves terület, nem a mai kornak megfelelő körülmények fogadtak bennünket. Eltelt egy-két év, és most már nyugodtan meg merjük mutatni mindenkinek azt a nagyon jelentős, pozitív változást, aminek a nyomán jó szívvel fogadhatjuk az ott sportoló fiatalokat és a hozzánk kilátogató közönséget is. Ez hasonló, elhanyagolt, szinte kilátástalan helyszín, mint az akkori futball környezete volt. Mondhatjuk szűz területnek is, amit körülbelül két hét alatt úgy átvarázsolunk, hogy aki ezt az arcát megőrzi, valójában rá sem fog ismerni. A megújuló helyszínre olyan terveink vannak, amik beleillenek a városképbe. Megnyugtatásul közlöm, hogy komoly szakemberek, a rangjukhoz illő terveket készítettek, és azok nyomán haladunk majd a munka során. Úgy gondolom, hogy ez egy remek sportközpont lehet itt a város közepén, az autóbusz-pályaudvar szomszédságában, ami jó lehetőséget ad az ideérkező gyerekek és szurkolók számára egyaránt.

A létesítmény paramétereiről elmondható

– A csarnok hatvan méter hosszú, harminckét méter széles, tizenegy méter magas lesz. Ebbe egy szabványos méretű kézilabdapályát építünk, aminek a küzdőtere hússzor negyvenméteres. A két oldalára lelátók kerülnek összesen hatszáz ülőhellyel, amit majd állóhelyekkel is kiegészítünk. Úgy gondolom, hogy ennyi nézővel már nagyon elégedettek lehetünk a mi városunkban. Jó esetben hétszázharmincötmillió forintba fog kerülni a beruházás. Az épület a mostani utcai szinttől lényegesen lejjebb helyezkedik majd el. Semmi értelme nem lett volna, ha hatalmas költséget és elvégzendő munkát igényelő töltésre helyezzük. Igyekeztünk benne olyan helyiségeket kialakítani, ahol megfelelően tudnak felkészülni a sportolók. Hozzájuk sok öltözőt, játékvezetői öltözőket és egyéb kiszolgálóhelyiséget is terveztünk. Ez multifunkcionális csarnok lesz. A mai kor szellemében álmodtuk meg. A geotermikus fűtését, a napelemes energiarendszerét és a ledes világítását is ezért választottuk. A célunk az volt, hogy a fenntartási költségeit viselni tudjuk. Előre, a jövőbe nézünk. Nemcsak egy sportcsarnokot, hanem a jövőt is terveztem. Mi olyan sportszervezet vagyunk, amelyik tisztában van azzal, hogy mi mibe kerül.

Eltántoríthatatlan volt a céljaitól

– Ezt a létesítményt én álmodtam meg, és eltántoríthatatlan voltam a céljaimtól. Sok éve vártam a lehetőségre, amíg végre kijött a számunkra kedvező pályázati lehetőség. Azóta folynak az előkészítő munkálatok. A csarnok helyszínére a várostól megkaptuk a területet, amit ezúton is köszönünk. Mára már jogerőre emelkedett építési engedéllyel rendelkezünk, a megvalósításhoz szükséges pénzösszeg a rendelkezésünkre áll a számlánkon. A kiviteli terv is a kezünkben van, tehát megkezdődhet a nagy munka.

Megrendelő vagy menedzser?

– Nap mint nap itt leszek, hogy szemmel kövessem a dolgokat. A sportcsarnok átadásáig más nagy feladatot nem tűztem ki magam elé. Az engedély átvételétől úgy alakítottam a munkáimat, hogy már csak ide tudjak koncentrálni, hiszen ha nem vagyok itt, akkor furcsa dolgok is történhetnek az építkezés alatt. Úgy érzem, hogy ezt a munkát éjjel és nappal szemmel kell követni. Nagyon sok vállalkozóval kellett egyeztetnünk, ezért több átadási dátumot is hallottam már. Az idei év szeptemberétől a jövő év májusáig bármelyik megvalósulhat. Belátható módon ez a mostani szörnyű járvány függvénye. A megszűnésével sokkal hatékonyabban fogunk tudni dolgozni. Természetesen mi is el tudjuk mondani, hogy minden tervünk szépen ki van szerkesztve. Papíron szépen követik egymást az elvégzésre váró feladatok. Felállítottunk egy ütemtervet, de egyrészt a mai világban minden előfordulhat, másrészt én még olyan építkezést nem láttam, ahol normál esetben is minden a tervek szerint zajlott volna le. A feladatunk elvégzéséhez minden a rendelkezésünkre áll. Reméljük, hogy jó egészségben el is tudjuk végezni. Ezt kívánjuk mindenki másnak is a világon, hogy minél előbb így térhessenek vissza a munkájukhoz és a megkedvelt régi életükhöz. Biztos, hogy még sok egyeztetés áll előttünk, ahogy az is, hogy lesznek még ez ügyben gondterhelt napjaim, de mivel a cél nemes, nem állíthatnak meg. Hajrá, Földvár!