Egy mediterrán szuperélelmiszer a hazai gasztronómiában hódít

Néhány éve még kuriózumnak számított és ritkán lehetett hozzájutni, ma már szinte minden zöldségesben megtalálható. A világhódító útjára indult édesburgonya Dunaújvárosban is jól érzi magát.

Hajlamosak vagyunk könnyelműen bánni a szuperélelmiszer jelzővel, de az édesburgonya kapcsán bátran mondhatjuk, hogy ez a növény valóban aduász. Magas rosttartalma mellett A, B2, B6 és C-vitaminban is gazdag, ásványianyag-fronton pedig mangán, kálium és réz van benne jelentős mennyiségben. Mindezek ellenére csaak z utóbbi években gyűrűzött be a hazai zöldségpiacra, és főleg vásároljuk inkább, mintsem termesztjük.

Az édesburgonya vagy más néven batáta Közép-Amerikában őshonos, a klímaváltozás viszont lehetővé teszi, hogy azokon a tájakon is megéljen, ahol még fél évszázaddal ezelőtt nem volt kedvező számára a hőmérséklet. Napsütés- és melegimádó növény, ugyanakkor palánta korától a teljes bokrosodásáig szükséges a rendszeres és bőséges öntözés a gumók optimális növekedése érdekében. Ha igazán jól érzi magát, virágot is hoz, lila-fehér tölcsérformájú szirmai viszont egyáltalán nem hasonlítanak a közismert burgonya virágához. Nem csoda, ugyanis egyáltalán nem rokon a két növény. A batáta a szulákfélék családjába tartozik, és csupán a föld alatti gumói miatt ragadt rá a burgonya név. Még az íze sem krumplis, sokkal inkább a sütőtökre emlékezteti a fogyasztót, ezért nem biztos, hogy rögtön leveszi a lábáról az embert. Érdemes viszont próbálkozni vele, hiszen beltartalmi értékei mellett kiemelkedik alacsony szénhidráttartalmával is, így cukorbetegek és fogyni vágyók is bátran fogyaszthatják. Lassan felszívódó szénhidráttartalma miatt lett kedvelt alapanyag sportolók, elsősorban fitneszesek és testépítők körében.

Az édesburgonya tehát egészséges, trendi, és egyre többen látják meg benne a lehetőséget a hazai kis- és nagytermelők is. Magyarországon Ásotthalom és Lajosmizse számít „batáta nagyhatalomnak”, de kis szakértelemmel és – valljuk be – rengeteg befektetett energiával még a kiskertben is megterem, akár az olyan kedvezőtlen talajfeltételek mellett is, mint amilyen Dunaújvárosban van. A homokos, laza talajt kedvelő növény itt is bőven ad, ráadásul most van a szezonja. A május végén, június elején elültetett palánták betakarítása ősz elején javasolt, tartósan tíz fok alatti hőmérséklet esetén ugyanis elvész jellegzetes, édeskés íze. És ha már megél itthon is, válasszuk inkább a hazai termelők áruját, mint a sokszor silányabb import árut.